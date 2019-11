Deputados surpreendidos por multas subirem pelo menos 10 vezes nos casos de falha de comunicação de epidemias animais

Os parlamentares da Assembleia Legislativa vão questionar o Governo sobre a subida das multas em caso de doenças epizoóticas, ou seja, epidemias entre animais. O anterior regulamento previa penalizações de 500 patacas, mas nas novas regras começam nas cinco mil patacas e podem ir até às 20 mil patacas. Os deputados têm ainda dificuldade em entender como será determinada a responsabilidade das infracções entre pessoas individuais e pessoas colectivas.

João Carlos Malta

joaomalta.pontofinal@gfmail.com

O anterior regulamento era claro: quem falhasse o prazo para comunicar um caso de doença infectocontagiosa podia ser punido com uma multa de 500 patacas. Mas a nova Lei de Controlo Sanitário Animal, que ontem começou a ser discutida na especialidade na Assembleia Legislativa, prevê mudanças profundas no valor das multas. As sanções multiplicam-se pelo menos por 10 vezes, mas podem chegar a ser de 40 vezes maiores. Traduzindo para valores absolutos vão começar nas cinco mil patacas e acabar nas 20 mil patacas.

“A diferença é enorme. Vamos pedir ao Governo um esclarecimento para isto”, disse aos jornalistas o presidente da 1.ª Comissão Permanente Ho Ion Sang. Questionado mais tarde sobre se os deputados estão contra ou a favor deste ajustamento, Ho disse que primeiro querem “ouvir a explicação do Governo”. “Só depois é que a comissão pode tomar uma posição”, acrescentou.

Mas há mais um conjunto de situações previstas no novo articulado que os deputados querem ver esclarecidas pelo Executivo, nomeadamente sobre quem é que impende a responsabilidade sobre a infracção. O presidente da 1.ª comissão mostrou dúvidas sobre quem, entre as pessoas singulares e as pessoas colectivas, irá ser aplicada a sanção no futuro. “Qual é o âmbito da responsabilidade das pessoas colectivas? Vamos perguntar ao Governo. Será que as pessoas singulares e colectivas vão ser ao mesmo tempo sancionadas, e como?”, pergunta o deputado.

Ho Ion Sang afirmou também que é necessário perceber, no caso de abate em massa, se existe ou não um mecanismo de indemnização ou compensação para os proprietários. “Isto é muito importante e deve ser melhor clarificado no futuro”, defendeu. O prazo máximo para comunicar a existência de doenças epizoóticas, ou seja, epidemias entre animais, é de 24 horas. “Não sabemos se haverá uma diferença entre as várias doenças. Vamos pedir esclarecimentos sobre isto”.

O novo regimento legal prevê ainda que os responsáveis pelas instituições de actividades médicas e veterinárias têm de guardar o animal ou o cadáver do animal até à chegada do pessoal do Instituto de Assuntos Municipais para o respectivo tratamento. “Os responsáveis pelas instituições de actividades médico veterinárias têm de reter o animal ou o seu cadáver também fora da hora normal do trabalho. Isto pode acontecer durante os dias de feriado. Precisamos de esclarecimentos do Governo sobre como é que isto vai ser aplicado no futuro”, repetiu Ho Ion Sang.

Necessário regular a acreditação dos médicos veterinários

O mesmo deputado afirmou ainda que é necessário que o Governo no futuro olhe para o regime do médico veterinário e fiscalize as funções e actividades do médico veterinário. “É necessária uma lei sobre isto, porque os responsáveis pelas instituições e veterinários são pessoas singulares. Mas também há responsabilidade das pessoas colectivas, é algo que, no futuro, o Governo deve abrir o regime para acreditação dos médicos veterinários e o regime de fiscalização de instituições de actividades médico-veterinárias”, explicou.

Há duas semanas, em sessão plenária na Assembleia Legislativa (AL), todos os deputados deram luz verde, na generalidade, à proposta de lei de controlo sanitário animal. Ainda assim, na discussão, já nessa altura os parlamentares manifestaram dúvidas, nomeadamente em relação às eventuais indemnizações aos donos dos animais e ao controlo na entrada de animais em Macau.

Sónia Chan, secretária para a Administração e Justiça, justificou então a proposta de lei em discussão dizendo que “a relação entre as doenças epizoóticas e os seres humanos tem sido, nos últimos anos, cada vez mais estreita”, e que este é um passo no sentido de controlar, “de forma eficaz e geral”, a situação deste tipo de doenças que ocorrem ao mesmo tempo em vários animais da mesma área geográfica.

Ontem, no final da apresentação aos jornalistas, Ho Ion Sang disse que agora os deputados da 1ª comissão vão elaborar uma lista de questões e depois será marcada uma reunião com os elementos do Governo.