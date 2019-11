Composição do novo Executivo: “Macau ficará mais alinhada com o Governo Central”

Para Larry So, as mudanças no próximo Governo, avançadas no fim-de-semana pelo portal All About Macau e pela Rádio Macau, são um sinal de estabilidade que o novo Executivo, liderado por Ho Iat Seng, quer dar a Pequim. “Há quem diga que, com estas mudanças, Macau ficará mais alinhada com o Governo Central”, refere o politólogo.

Depois das notícias do portal All About Macau e da Rádio Macau acerca composição do Executivo que será liderado por Ho Iat Seng, o politólogo Larry So comentou, em declarações ao PONTO FINAL que as mudanças já eram esperadas, mas que, a confirmarem-se, a saída de Alexis Tam é a única surpresa. O que muda com a nova configuração? “Estas mudanças mostram que a estabilidade da comunidade é a coisa mais importante, especialmente nesta altura dos confrontos de Hong Kong”, respondeu Larry So, acrescentando que há quem aponte ao novo Executivo uma aproximação a Pequim.

Wong Sio Chak e Raimundo do Rosário mantêm-se. De saída estão Sónia Chan, Lionel Leong e Alexis Tam. A notícia da configuração do Executivo de Ho Iat Seng foi avançada no fim-de-semana, mas ainda não há confirmação oficial. O PONTO FINAL tentou confirmar com as tutelas da Administração e Justiça, Economia e Finanças e Assuntos Sociais e Cultura, mas não obteve qualquer resposta. Segundo o All About Macau e a Rádio Macau, para a pasta da Administração e Justiça deverá entrar André Cheong, que está à frente do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC); para a Economia e Finanças chega Ho Veng On, Comissário da Auditoria; e o lugar de Alexis Tam deverá ser ocupado por Au Ieong U, que está à frente dos Serviços de Identificação. Segundo as mesmas fontes, o anúncio oficial deverá acontecer nos próximos dias.

Para o antigo professor do Instituto Politécnico de Macau, só a exclusão de Alexis Tam do próximo Governo é uma surpresa. Sobre o actual responsável pela pasta dos Assuntos Sociais e Cultura, Larry So refere que “aí houve alguma surpresa na comunidade, quando se soube que viria outra pessoa substituí-lo”. “De facto, não se esperava que saísse”, afirma, justificando: “Alexis Tam é muito popular e fez bom trabalho no âmbito dos assuntos sociais”.

Contudo, ressalva que “também foi dito que, na área da saúde, o secretário não era tão bom como deveria, então talvez a nova pessoa que vai ficar com o cargo possa ser melhor nesta área”. A pessoa que deverá assumir a pasta é Au Ieong U, actual directora dos Serviços de Identificação. Sobre Au Ieong U, Larry So diz não saber nada. A previsão do politólogo é de que Alexis Tam continue no Governo, mas num cargo de consultoria ou enquanto representante do Executivo de Macau junto da União Europeia, por exemplo.

Lionel Leong também deverá sair do Governo. Segundo Larry So, o secretário para a Economia e Finanças sai de livre vontade. “Diz-se que ele poderá já ter novos cargos e outros negócios em mãos, portanto ele deve preferir novos cargos do que continuar como membro do Governo”, sugere o politólogo. A juntar a isto, o facto de, ainda antes da campanha eleitoral para as eleições do Chefe do Executivo, Lionel Leong ter sido apontado para suceder a Chui Sai On e Ho Iat Seng ter avançado com uma candidatura terá feito com que o secretário quisesse abandonar o Executivo, nota Larry So.

O professor universitário diz que já estava à espera que Sónia Chan deixasse a pasta da Administração e Justiça. “A possibilidade era alta”, refere. Para Larry So, o desempenho de Sónia Chan à frente da pasta da Administração e Justiça “não foi satisfatório perante a comunidade e, especialmente, não foi satisfatório perante o novo Chefe do Executivo, que quando foi eleito disse que iria reformar a Administração Pública”. O substituto deverá ser André Cheong, que é “a pessoa certa” para o cargo, considera Larry So. Porquê? “Ele já tem conhecimentos nessa área e tem experiência nos aspectos de anti-corrupção”. Larry So diz ainda que o futuro de Sónia Chan “é muito incerto”.

A manutenção de Raimundo do Rosário à frente dos Transportes e Obras Públicas já era esperada por parte de Larry So. “Já era esperado que ele continuasse porque há um grande número de trabalhos que estão em curso, por exemplo, trabalhos na área dos transportes”, aponta o politólogo, acrescentando que “ele é um secretário muito respeitado na comunidade”.

“O outro que já era esperado que continuasse é o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak”, afirma, explicando: “Ele também tem muitos trabalhos em mãos e tem a missão de manter a estabilidade da comunidade e da sociedade”. Este é também um sinal para Pequim, na forma como Macau vê os protestos de Hong Kong: “Acho que, devido à instabilidade social de Hong Kong, o facto de ele manter o seu cargo é um factor de estabilidade”.

Então, qual o peso de Pequim na escolha dos secretários de Macau? “Todos os secretários têm de ser apoiados por Pequim de qualquer das formas. Claro que o Governo Central deve ter indicado que ele [Wong Sio Chak] deve manter-se porque nos últimos cinco meses Hong Kong esteve muito instável e Macau manteve-se muito, muito estável”.

“Estas mudanças mostram que a estabilidade da comunidade é a coisa mais importante para o Governo de Macau, especialmente nesta altura dos confrontos de Hong Kong”, afirma, concluindo que “há quem diga que, com estas mudanças, Macau ficará mais alinhada com o Governo Central”.