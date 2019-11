Wong Sio Chak e Raimundo do Rosário mantêm-se para o próximo Governo

Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, e Raimundo do Rosário, secretário para as Obras Públicas e Transportes, são os únicos que vão transitar do Governo de Chui Sai On para o de Ho Iat Seng, adiantou ontem a Rádio Macau, que refere ainda que a lista final dos secretários já está definida e será divulgada oficialmente nos próximos dias.

Lionel Leong, Sónia Chan e Alexis Tam são os secretários que deverão abandonar o Governo. Para a pasta da Economia e Finanças deverá entrar Ho Veng On, que exerce actualmente o cargo de Comissário da Auditoria; André Cheong, Comissário Contra a Corrupção, deverá ser o escolhido para liderar a tutela da Administração e Justiça; enquanto que para liderar a pasta dos Assuntos Sociais e Cultura o eleito deverá ser Au Ieong U, actual directora dos Serviços de Identificação.

A Rádio Macau adianta ainda que, a substituir Ho Veng On no Comissariado da Auditoria, ficará o actual vice-presidente do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), Lei Wai Nong. No cargo até agora ocupado por André Cheong terá sido escolhida a actual número dois, Hoi Lai-fong. Vai haver mudanças também nos Serviços de Alfândega, onde Wong Man Chong, actual subdirector, vai subir a director, e para liderar os Serviços de Polícia Unitários deverá entrar Leong Man Cheong, comandante do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP).

O actual Procurador da RAEM Ip Song San vai passar a ser o novo presidente do Tribunal de Última Instância, substituindo Sam Hou Fai. Chan Tsz King vai passar a ser o Procurador da RAEM. A Rádio Macau diz ainda que estão previstas alterações também no Conselho Executivo, não dando mais detalhes. Recorde-se que o Executivo de Ho Iat Seng deverá entrar em funções a 20 de Dezembro.

A.V.