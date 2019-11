Tecnologia 5G em destaque na 7ª edição do Macau Gaming Show

A 7ª edição da feira do sector do jogo Macau Gaming Show vai realizar-se no Centro de Exposições do Venetian, entre os dias 12 e 14 de Novembro. Com sete áreas distintas de exposição, o evento mantém um formato de plataforma para empresas da indústria do jogo, tendo a tecnologia 5G como um dos destaques.

Um dos maiores eventos relacionados com a indústria do jogo em Macau regressa na próxima terça-feira com várias exposições e conferências, no Centro de Exposições do Venetian, que vão desde a tecnologia de lazer, equipamentos de jogo, E-Sports, Sistemas de Segurança, Protecção e sustentabilidade do meio ambiente, Resorts integrados, Feira de compras e Sistemas de segurança e manutenção hoteleira.

Para além de abordar a temática do jogo, a edição deste ano do Macau Gaming Show (MGS) inclui conferências sobre o desenvolvimento de tecnologia para finanças inteligentes, o fenómeno dos e-Sports e as novas tendências de jogos na nuvem (cloud gaming). Um dos principais destaques sobre tecnologia nesta edição vai para a cooperação entre a MGS e a CTM para uma exposição sobre “as infinitas oportunidades” da tecnologia 5G para a indústria do jogo, refere um comunicado da organização.

Paulo Martins Chan, responsável pela Direcção dos Serviços de Inspecção e Coordenação do Jogo de Macau (DICJ), abre o primeiro dia de conferências para falar da importância do desenvolvimento objectivo e estratégico do projecto da Grande Baía, bem como a sua influência em Macau a nível da diversificação da economia. O ciclo de conferências prossegue com um painel de jovens investidores da região onde se irá discutir as oportunidades e os desafios na Grande Baía. Os desafios para o futuro relacionados com o conceito de Smart Hotel são apresentados na conferência seguinte, contando com Lawrence Fong como moderador.

O segundo dia de conferências assinala as oportunidades para a indústria com a introdução do jogo no Japão com a participação de Kunihiro Masahiko, Director Assistente do Governo Municipal de Nagasaki, e de Oishi Takashi, Director Assistente do Governo Municipal de Wakayama. Na parte da tarde, um grupo de especialistas analisa o impacto das máquinas de jogo electrónicas na diversificação da indústria de jogo local.

No último dia, a diversificação e a integração no desenvolvimento das pequenas e médias empresas (PMEs) dará início ao ciclo de conferências. Xu Keen, Chefe Executivo do Gabinete do Banco Industrial e Comercial da China, irá falar da importância da promoção da diversidade económica em Macau para garantir uma base de suporte para o desenvolvimento das PMEs. As conferências “Tecnologia de entretenimento e a diversificação industrial de Macau” e “Inteligência artificial e tecnologia do entretenimento” encerram o ciclo de conferências da MGS.

Paralelamente às conferências relacionadas com a indústria do jogo, a Macau Gaming Show irá também organizar uma cimeira designada Global Digital Entertainment Summit, com mais de 40 painéis e vários especialistas numa diversidade de temas relacionados com o mundo tecnológico. Em cooperação com a empresa chinesa Sina Game, a Global Digital Entertainment Summit tem quatro secções principais, nomeadamente: “Transformation and Innovation of the 2019 Gaming Industry”, “Sina Asia E-sports Industry Summit”, “Sail Scientifically and Survival and Challenges of Overseas Living” e “Future Development Trends of 5G Cloud Gaming”.