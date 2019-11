SPA vem a Macau perguntar pelas esculturas de José de Guimarães

O máximo que a Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) deverá conseguir na deslocação a Macau é um pedido de desculpas, caso se confirme o que muitos imaginam: que as esculturas do Jardim das Artes terão sido destruídas e que ninguém o terá assumido.

João Paulo Meneses

putaoya@hotmail.com

Uma administradora da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) vai estar este mês em Macau e, entre outros temas, vai aproveitar para inquirir as autoridades de Macau relativamente às esculturas do artista plástico José de Guimarães, retiradas do Jardim das Artes, no NAPE, paralelo à Avenida da Amizade. O envolvimento da SPA surge na sequência da queixa que José de Guimarães apresentou à Sociedade sobre este tema.

Na altura, em 2008, a SPA enviou uma carta ao Governo de Macau sobre o caso, alegando que tinha havido “uma violação moral dos direitos de autor”. Após este contacto, o Governo terá assegurado ao artista plástico que iria repor as esculturas no Jardim das Artes, tendo José de Guimarães chegado a revelar que o Governo de Macau “iniciou as primeiras reuniões técnicas” para reconstruir o conjunto criado para o local em 1999.

A verdade é que passaram todos estes anos e o caso caiu no esquecimento. José de Guimarães disse ao PONTO FINAL que, depois desse contacto, “ninguém falou comigo, sobre este assunto”, pelo que desconhece qualquer desenvolvimento, admitindo implicitamente que se cansou de lutar.

Destruídas?

Em Maio de 2008, o escultor e pintor, cuja obra gráfica está a ser evocada numa grande exposição na Biblioteca Nacional de Portugal, denunciou a destruição de seis das oito árvores metálicas que criou para o Jardim das Artes de Macau.

Em 2004, durante as obras de construção do parque de estacionamento subterrâneo naquela zona, seis dessas peças de arte pública – além de mais três, de artistas chineses – foram retiradas, com a promessa de serem depois recolocadas. Concluídas as obras, reinaugurado o Jardim das Artes, não só as peças não foram recolocadas (apenas as dos artistas chineses) como não foi dada qualquer explicação ao artista sobre o respectivo paradeiro.

Preocupado com o rumor da destruição das esculturas metálicas, José de Guimarães chegou a deslocar-se a Macau, após ter tido conhecimento do sucedido, para obter explicações, mas, como não obteve qualquer resposta, entregou a seguir o caso à SPA, em Portugal. José de Guimarães contactou na altura o próprio Chefe Executivo, sem sucesso.

“A zona foi absorvida por um casino, mas as entidades responsáveis não me disseram nada”, explicou então José de Guimarães à Lusa, acrescentando que estava em causa não apenas a violação moral dos direitos de autor, mas também “a destruição de um conjunto de obras de arte que representa uma cultura que permaneceu em Macau durante séculos”.

Perante a informação de que o Governo de Macau iria repor as obras em falta, o escultor chegou a comentar que esse desfecho era “uma satisfação e o único admissível”, tendo dado conta de que o arquitecto Francisco Caldeira Cabral, autor do plano inicial do Jardim das Artes, iria ser também responsável pelo novo projecto, onde as esculturas seriam reimplantadas.

Um pedido de desculpas

Além de serem esculturas reproduzidas em inúmeras publicações internacionais, trata-se de obras de autor, sobre as quais o artista tem direitos morais. Mas, como se vê, 15 anos não foram suficientes para resolver o assunto, sobretudo porque é convicção generalizada que as esculturas já não existem, após terem sido destruídas pelo empreiteiro que realizava a obra a pedido da Direcção de Obras Públicas. Só assim se explica o embaraço tornado silêncio por parte das autoridades locais.

O PONTO FINAL fez vários contactos com o gabinete do secretário Alexis Tam, sem sucesso. A missão da SPA não conseguirá, pois, repor as esculturas, mas, de uma vez por todas, poderá obter um pedido de desculpas, mesmo com 15 anos de atraso, e encerrar de uma vez por todas um caso explicado pela incúria, se o Governo assumir finalmente o que aconteceu em 2004.