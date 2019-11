Registadas mais de quatro mil infracções à Lei do Tabaco desde o início do ano

Nos primeiros dez meses de 2019, os Serviços de Saúde realizaram 258.293 inspecções a estabelecimentos no âmbito da Lei de Prevenção e Controlo do Tabagismo, e registaram 4591 acusações, das quais 4566 são referentes a contra-ordenações por fumar em locais proibidos, 22 casos referentes a ilegalidade nos rótulos dos produtos de tabaco e três por venda de produtos tabágicos através de expositores.

De acordo com os dados veiculados pelos Serviços de Saúde, o total de inspecções realizadas até 31 de Outubro perfaz uma média diária de 938 acções de fiscalização em 2019, registando-se uma redução de 1,2% (menos 3469) em comparação com o mesmo período do ano passado.

Já o número de acusações a fumadores ilegais comparado com o período homólogo anterior diminuiu em 141 pessoas (menos 3,0%), sendo que entre as infracções a esmagadora maioria dos fumadores ilegais (4253 casos) são do sexo masculino, ou seja, 93,1% contra os 6,9% de casos de pessoas do sexo feminino (313 casos).

Relativamente à proveniência dos infractores, 1345 multas foram aplicadas a cidadãos residentes de Macau (29,5%), 3056 multas aplicadas a turistas (69,9%) e 165 infracções cometidas por trabalhadores não-residentes (3,6%). Em 103 casos foi necessário o apoio das Forças de Segurança, registando-se ainda um total de 3745 pessoas (81,6%) que pagaram multa.

Segundo os Serviços de Saúde, foi nos casinos que se registou o maior número de casos de infracção, tendo sido detectadas 759 ocorrências (16,5%). Nas lojas e centros comerciais foram registados 522 casos (11,4%).

No que concerne ao cumprimento da Lei de Prevenção e Controlo do Tabagismo nos casinos, os Serviços de Saúde e a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) realizaram 1058 inspecções a casinos nos primeiros dez meses do ano. Neste contexto, foram alvo de acusação 1183 indivíduos que fumavam em locais proibidos.

Em comparação com o mesmo período do ano passado, registou-se um aumento do número de inspeções realizadas (333 inspecções, mais 45,9%), mas foi também assinalada uma diminuição no número de pessoas detectadas a fumar em locais proibidos (257 pessoas, menos 17,8%). De entre os infractores, 1109 são do sexo masculino (93,7%) e 74 são do sexo feminino (6,3%). Destas pessoas, 984 são turistas (83,2%), 196 são residentes de Macau (16,6%) e três trabalhadores não-residentes de Macau (0,3%).