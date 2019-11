Preocupado com telemarketing agressivo, Sulu Sou quer sanções mais elevadas para salões de beleza

O deputado voltou a falar sobre o telemarketing agressivo feito pelos salões de beleza, em interpelação dirigida ao Executivo. Segundo o próprio, de Janeiro a Outubro foram recebidas 65 queixas por parte de cidadãos incomodados com chamadas telefónicas a promover salões. Sulu Sou quer que o Governo facilite as queixas, que eleve as sanções a aplicar nestes casos e questiona a protecção dos dados pessoais dos residentes.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Sulu Sou, através de uma interpelação que vai remeter hoje ao Executivo, volta a falar das campanhas de telemarketing dos salões de beleza, que têm, diz o deputado, incomodado os residentes. O legislador questiona a protecção dos dados pessoais dos cidadãos e pede sanções mais altas para as empresas que apostam neste tipo de campanha. Sulu Sou quer ainda uma plataforma onde se possam apresentar queixas mais facilmente e cooperação internacional para impedir a prática.

“Nos últimos anos, o problema do telemarketing na indústria de beleza tem sido um incómodo para o público”, começa por referir Sulu Sou na interpelação escrita, acrescentando que “muitos residentes indicaram que têm recebido chamadas incómodas diariamente e deixaram de atender o telefone quando se trata de números desconhecidos”. Segundo o deputado da ala democrata, nos primeiros 10 meses de 2019 foram recebidas pelo Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais (GPDP), no total, 65 queixas devido aos telefonemas destas empresas.

Sulu Sou questiona também como é que estas empresas conseguem os números telefónicos para os quais ligam. “O público está muito preocupado sobre como é que as empresas envolvidas obtêm tal quantidade de números de telemóvel e com medo de que esses dados pessoais tenham sido pirateados”, afirma.

“Muitas pessoas apontam que o procedimento de denúncias é inconveniente e a investigação é difícil”, diz Sulu Sou, recordando que só existe uma linha para queixas, através do número telefónico 28715666. O deputado pergunta, assim, quais as medidas do Governo para facilitar as denúncias nestes casos e sugere a criação de uma “plataforma especial para queixas”.

O deputado questiona ainda o Executivo sobre o aumento das sanções para as empresas que apostam neste tipo de campanha, para “aumentar o efeito dissuasor”. Sulu Sou pede também uma investigação sobre a forma como os contactos foram obtidos por parte das empresas, para que se verifique se houve contas pirateadas. Por fim, Sulu Sou nota que, nos últimos anos, várias empresas da indústria de estética abriram salões de beleza em Macau e que as chamadas telefónicas podem estar a ser feitas a partir de outras regiões ou do estrangeiro. “Podemos combater este comportamento no estrangeiro através de uma cooperação inter-regional e internacional?”, questiona.

Esta não é a primeira vez que Sulu Sou toca no assunto. O deputado chegou a reunir, no final de Outubro, com o GPDP para pedir sanções mais altas para estes salões de beleza, não tendo obtido uma resposta na altura.