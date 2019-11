Luto, raiva e combate, no bairro onde Alex Chow caiu para a morte

Ao início da noite de sexta-feira, o dia em que morreu Alex Chow, milhares acorreram ao parque de estacionamento em Tseung Kwan O, onde, cinco dias antes, o estudante de 22 anos havia caído do terceiro para o segundo andar, alegadamente em fuga da polícia. Convertido em memorial, o lugar onde Chow foi encontrado acolheu a indignação de quem exige respostas para as circunstâncias de uma morte que veio acentuar o descrédito nas forças de segurança e potenciar um desejo de vingança.

Reportagem de Sílvia Gonçalves (Texto) e Eduardo Martins (Fotografia), em Hong Kong

“Never Forget, Never Forgive”. A mensagem cravada no grande ‘banner’ que pende no exterior do parque de estacionamento traduz a consternação que atravessa os milhares que, em silêncio, preenchem toda a área em Tseung Kwan O que circunda o Sheung Tak Car Park. Depois das 20 horas, prossegue a marcha lenta de peregrinos, rumo ao interior do parque convertido em memorial. Na madrugada de 4 de Novembro, Alex Chow Tsz-lok, estudante na Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong, caiu do terceiro para o segundo andar, alegadamente em fuga da polícia, que tentava dispersar manifestantes na área com gás lacrimogéneo. Nesta sexta-feira, 8 de Novembro, Alex, em coma desde a noite de contornos desconhecidos, sucumbiu aos ferimentos com uma paragem cardíaca. O óbito, declarado às 08h09, impõe na cidade uma atmosfera de luto que, com a rapidez do fogo que alastra, se desdobra em ‘flashmobs’ e vigílias, como aquela que, ao final da manhã, no Chater Garden, foi entendida como ilegal pelas forças de segurança. Sem a presença de polícia, a imensa multidão de enlutados preenche, ao início da noite, os vários pisos do parque. O odor intenso a crisântemos conduz ao exacto ponto de onde, no terceiro andar, Alex caiu. No piso em baixo, no local onde o corpo foi encontrado, um imenso manto de flores brancas, velas, mãos postas em oração. Entre as mensagens que compõem o gigante ‘Lennon Wall’ que cobre a área, uma convicção: “Vamos caminhar o resto por ti”.

“JÁ NEM CONSIGO CONTAR QUANTOS DE NÓS PERDERAM A VIDA”

Jovens, velhos, diferentes credos e manifestações de fé entre os que se curvam em vénia ou entoam “Hallelujah to the Lord”. Em cada mão, uma vela. Lágrimas ocultadas num abraço, no casal, vestido de negro, que aguarda, em silêncio, pela aproximação ao lugar de derradeira homenagem. Depois da morte de Alex Chow, o que muda no movimento pró-democracia? “Penso que só nos torna mais fortes, porque é uma perda muito profunda. Já nem consigo contar quantos de nós perderam a vida, incluindo as mortes que aparecem nas notícias e as que não aparecem. Creio que só nos fará mais unidos, para lutar contra este Governo”, diz Tom, com 22 anos, os mesmos que contava Alex Chow.

Ao longo do dia de hoje, o habitual “Ga Yao”, ou “dá-lhe gás”, foi sendo substituído na rua por “hongkongers, take revenge”, num apelo claro à vingança pelas mortes sofridas ao longo de cinco meses de protestos que culminam com o desaparecimento de Alex Chow, a primeira morte resultante do confronto entre manifestantes e polícia. Questionado sobre se teme um acréscimo de violência na rua, Tom é peremptório: “Penso que é inevitável, se o Governo e a polícia continuam a ignorar as nossas vozes. Não podemos deixar de fazer o que temos de fazer”.

Abraçado à namorada, Tom, que estuda Engenharia na City University of Hong Kong, narra a convicção que o assalta. “Muitos de nós acreditam que ele estaria a esconder-se do gás lacrimogéneo disparado pela polícia e caiu acidentalmente. Eu uso a palavra ‘acidentalmente’ mas não sei qual a verdade, pois ainda ninguém sabe qual a verdade”. A seu lado, Kitty, também com 22 anos, expressa sobretudo tristeza. “Acredito que apesar de todo o movimento pró-democracia, de tudo o que temos percorrido, precisamos de uma saída para as nossas emoções. As pessoas estão de luto, agora. Vim para prestar a minha homenagem a Alex Chow, e, ao mesmo tempo, ver o quão unidas estão as pessoas de Hong Kong. Porque este caso só nos torna mais fortes, mais unidos, não nos podemos dar ao luxo de perder mais vidas jovens”.

A poucas horas de se completarem os cinco meses de protestos, iniciados a 9 de Junho, Kitty diz sentir os olhos da comunidade internacional no movimento que não dá sinais de esmorecer. Sobre a revolta que entretanto rebentou em pontos do globo como o Chile, o Líbano ou a Catalunha, fala de um contágio que vem de trás, de uma aprendizagem que chega de movimentos democráticos que marcaram o curso da história. “Seguramente que não estamos sozinhos, porque também aprendemos com outros, também aprendemos com a história de outros. Sentimos o apoio internacional”.

A poucos metros de distância, uma rapariga chora, imóvel, enquanto fita uma vela. De repente, gritos, uns quantos de braços cruzados em X frente ao peito, o sinal habitual de apelo aos socorristas, para acudir a alguém que terá sucumbido à emoção. Em poucos segundos, ei-los que correm. Alguém grita, para apaziguar a multidão: “Não é a polícia, só precisamos de primeiros socorros”.

Ao longo do terceiro piso, entre os muitos de rosto descoberto, circulam centenas de ‘frontliners’, aqueles que, de máscara e negro integral, assumem a primeira linha nos combates com as forças de segurança. Em cada parede, linhas de velas, pontos de luz na aridez de um parque de estacionamento.

“NINGUÉM SABE O QUE ACONTECEU, MAS ACREDITAMOS QUE FOI A POLÍCIA”

Na chegada ao exacto ponto de onde Alex Chow terá caído de uma altura de cerca de cinco metros, o espanto de muitos, perante um muro com mais de um metro de altura, pintado a cinza e rosa. Dois rapazes debruçados sobre o muro, questionam: “Como é que ele caiu daqui? Teria que saltar para cima deste muro e atirar-se. E ele caiu de cabeça, se tivesse saltado, teria protegido a cabeça, não mergulhava. Não temos provas, não temos filmagens desse momento. Ninguém sabe o que aconteceu, mas acreditamos que foi a polícia”. Alinham de seguida dezenas de origamis ao longo do muro de onde Chow caiu para a morte. “Estamos a lançar-lhe bençãos, para que descanse em paz”, explicam.

No piso abaixo, no mesmo chão onde Chow foi recolhido pelos paramédicos, um mar imenso de ramos de flores brancas. Velas e origami a compor o altar improvisado, um capacete branco, uma bola de basquetebol assinada por aqueles que o acompanhavam na prática da modalidade. Na parede, o rosto de Alex Chow, aquele que o activista Joshua Wong descreveu, pouco depois de anunciada a morte, como um “combatente pela liberdade”. Em cada um que passa para depositar uma flor, um instante de oração, olhos fechados, choro contido, numa cadência que não cessa, que as filas estendem-se para lá do que é possível alcançar. E a máscara de Guy Fawkes entretanto depositada junto ao capacete branco.

À esquerda, um imenso ‘Lennon Wall’ cobre já uma grande extensão da parede. Eddie observa, estático, as centenas de ‘post-its’ onde, ao longo da semana, enquanto Alex Chow permanecia em coma no Queen Elizabeth Hospital, foram escritas mensagens que davam conta, ainda, de um desejo de recuperação: “Get well soon”. Nas mensagens de hoje, o tom solene de despedida e perseverança, aliado a um perceptível desejo de vingança. “Não podemos desistir, porque ele morreu”, “Obrigada, descansa em paz”, “Desejavelmente, saberemos a verdade”, “Nunca esquecer, nunca perdoar”.

“Também escrevi aqui”, conta Eddie, estudante do ensino secundário, de 15 anos. “Descansa em paz. Nós, hongkongers, vamos continuar fortes e a lutar”, aponta Eddie, para a mensagem que cravou na parede. É nisso que acredita? “Sim, vamos continuar a lutar até conseguirmos ver o futuro que desejamos. Um futuro de eleições livres, de maior liberdade e democracia”, atira com convicção o adolescente, nascido já no modelo “Um País, Dois Sistemas”. Eddie conta que tem participado nos protestos, ainda que de modo intermitente. Uma luta que diz ter eco também no interior da escola. “Não vou muito para a rua porque na minha escola temos muito trabalho, tenho que deslocar-me para a ilha de Hong Kong para ir à escola. Mas, na minha escola, pelo menos 20 por cento dos alunos juntou-se ao boicote às aulas, pelo menos metade da minha turma já se juntou aos protestos”.

E os seus pais, apoiam-no? “Claro que eles estão preocupados, mas apoiam-me, porque é o nosso futuro que está em causa. Também eles desejam eleições livres”. Eles sabem que está aqui? “Sim, eu disse-lhes. Amanhã não é dia de escola”.

“VOLTAREMOS A ENCONTRAR-NOS. MAS NÃO AGORA”

Em mesas improvisadas, dezenas de mãos dão forma a cisnes de origami, que às centenas vão cobrindo muros no segundo e terceiro pisos do parque. Sentada no chão, rosto tapado até aos olhos, uma ‘frontliner’ alinha, com luvas anti-fogo, pequenos círios. Apaga com os dedos aqueles onde já não resta cera. No mesmo corredor do memorial, no segundo piso, uma longa faixa branca na parede acolhe palavras de revolta. “Caminharemos o resto por ti”, “Continuaremos”, “Voltaremos a encontrar-nos. Mas não agora”, “Para a Polícia: o Karma está a chegar”. No chão, mais umas quantas mãos a dar conta dos origami.

Frente a uma parede, dois amigos olham os retratos de Alex Chow e de Chan Yin-lam, a jovem de 15 anos, também manifestante, que a 22 de Setembro foi encontrada morta no mar. “Não temos razão para desistir, por eles. Não nos podemos render a este regime. Sentimos uma grande tristeza, mas não podemos parar”, diz um deles, de 25 anos, que se identifica como Billy. Ainda que numa vigília, Billy explica a razão para ter o rosto integralmente tapado. “Trabalho no Governo, sou funcionário público, tenho que proteger a minha identidade”.

Num canto do segundo piso, o som de uma guitarra dormente. Um crucifixo fixado na parede. Uma assembleia de homens e mulheres, mãos cruzadas sobre o ventre, rostos em lágrimas. E a oração soprada ao microfone por um homem de mão apontada ao céu, ladeado pela batina negra de um sacerdote. “Amén”, a culminar o momento de oração, para dar lugar aos cânticos. Congregação de fé em lugar inesperado.

Pelas 22h45, no exterior do parque, são já centenas, os ‘frontliners’ que montam barricadas. “Estamos a fazê-lo a toda a volta do parque, para chamar a polícia”, conta Matthew. Aos 45 anos, diz ser um “guerreiro do teclado”, um dos muitos que, nos bastidores do movimento, asseguram as comunicações nas redes sociais. “Eu não tenho muita força física, por isso não estou na linha da frente a combater. Estou mais atrás, a insultar, a provocar”. Conta que, dali a momentos, será ateado fogo. Sinal com que esperam atrair a atenção das forças de segurança, que dizem estar alerta no interior de estações de metro, nas proximidades. “Ali é o campo de batalha”, diz Matthew, a apontar para a Tong Ming Street, e afasta-se para junto da sua equipa.

E no campo de batalha distribuem-se já máscaras anti-gás, bebidas, doces, pequenos frascos de soro. Às 22h50, conforme avisara Matthew, ateiam o fogo num posto de electricidade, na Tong Ming Street, que pouco depois dá lugar a uma explosão. Apagam-se as luzes na via pública, uma vasta área mergulhada agora na escuridão. Gritos, muitos gritos. “Libertar Hong Kong. Revolução do nosso tempo”. Alguns gritam para que aqueles que não têm protecção se afastem, pois a polícia vem a caminho. Equipas de socorristas concentram-se ao centro do cruzamento. Trânsito cortado pelas barricadas. Dentro do 798, autocarro que deveria seguir para Tiu Keng Leng, aguarda em pé o motorista, apoiado na janela. No exterior do parque, a frase inscrita a vermelho-sangue: “Não voltaremos à normalidade porque a normalidade foi o problema”.

Às 23h15, silêncio e escuridão. Compasso de espera entre largas centenas que preenchem as várias artérias em torno do parque. Luz, só a que chega das grandes torres habitacionais do Beverly Garden. Ao longo da Tong Ming Street, algumas dezenas arrancam tijolos dos passeios que atiram para o asfalto. Vultos de negro caminham ao longo da Tong Chun Street, varas metálicas nas mãos. No sentido contrário, carros de bombeiros, para dar conta do fogo desencadeado.

À entrada da estação de metro de Tseung Kwan O, algumas dezenas rebentam com a porta metálica, atiram-se depois aos alarmes de incêndio, que jorram água no interior da estação. A observar, duas raparigas vestidas de negro, máscaras anti-gás, enquadram a situação: “Estão a destruir a porta porque sabemos que a polícia está lá dentro. Eles fazem sempre isso, interrompem o serviço de metro e barricam-se lá dentro”, contam. Têm 16 anos.

Na Po Yap Road, a barricada ao centro do cruzamento é montada com cadeiras em círculo. Operação concluída nas várias artérias e regressam quase todos para a Tong Ming, junto ao parque de estacionamento, onde alguns grupos destroem já os semáforos. Outros, junto ao Complexo Desportivo de Tseung Kwan, atiram um cocktail molotov para dentro do poste de iluminação, altíssimo, que guarda no topo câmaras de videovigilância. Em poucos segundos, a explosão, e o fumo que escapa do topo. E os bombeiros, uma vez mais, a deitar mãos à empreitada.

JOEY, O AMIGO QUE CRESCEU COM ALEX NO BAIRRO

Algumas dezenas concentram-se entretanto na passagem aérea que faz a ligação ao parque. Um amontoado de bicicletas a bloquear a entrada. Ao longo da ponte, acumulam tijolos que previsivelmente servirão para atingir as forças de segurança. Entre eles, Joey, de 22 anos. Apoiado no gradeamento, rosto ocultado por tecido cinza, mostra-se mais recolhido que os restantes, num silêncio que rapidamente se desvenda. “Eu era amigo do Alex Chow, conhecíamo-nos há bem mais de 10 anos, vivíamos aqui no mesmo bairro, no Beverly Garden”.

“Não sabemos o que lhe aconteceu, mas houve irregularidades. Os socorristas levaram mais de meia-hora a lá chegar, a polícia impediu-lhes a passagem, tiveram que seguir com a maca a pé para o parque. A polícia começou por dizer que não tinha estado dentro do parque antes do Alex cair, e, num segundo momento já vieram dizer que tinham lá entrado pouco depois das 23 horas [de 3 de Novembro] e sairam uns minutos depois”, atira Joey, revoltado.

Uma responsável da polícia assegurou que os agentes só voltaram a entrar no parque às 01h04, na madrugada de 4 de Novembro, para dispersar manifestantes que alegadamente estariam a atirar objectos aos agentes a partir do interior, e garantem só ter tido conhecimento da queda de Chow depois de avistarem os paramédicos a socorrê-lo no local. Alex Chow terá sido visto pela última vez às 01h02, antes da queda. A ausência de imagens de CCTV do momento exacto em que Alex caiu é o bastante para Joey e tantos dos que aqui se encontram responsabilizarem a polícia pela morte daquele que definem como um companheiro desde o arranque dos protestos.

“Ele era um tipo muito bom, ria o tempo todo, nunca se zangava. Gostava muito de jogar basquetebol. Estava sempre na rua connosco, era um ‘frontliner’. Nunca combati com ele, já não tínhamos contacto desde o secundário. Mas sempre soube dele, os nossos pais falavam-se”, diz Joey, que partilhou com Alex os bancos da escola no ensino primário. E detalha o perfil: “Era filho único, estudávamos em universidades diferentes, mas sei que sempre adorou matemática, estudava algo relacionado com isso. Os pais são cristãos, têm fé”.

“DISSE-LHE QUE UM DIA NOS VAMOS ENCONTRAR, SEM MÁSCARAS”

Joey conta de seguida ter visitado o amigo nos cuidados intensivos ao longo da semana em que este permaneceu em coma no Queen Elizabeth. “Fui visitá-lo na quarta e na quinta-feira, na segunda e na terça esperámos no exterior do hospital. Disse-lhe para acordar, que estávamos à espera dele para jogar basquetebol. Fui com um amigo, tenho a certeza que ele nos ouviu pois a sua respiração ficou diferente. Disse-lhe ainda que um dia nos vamos encontrar debaixo do bule – uma área do LegCo que se assemelha a um bule –, sem máscaras”.

Ao tom emocionado, junta-se a indignação. “Esta cidade não devia ser assim, com pessoas a morrer. Tantos casos suspeitos, nem conhecemos os números, eles fecham os processos. Há tantos casos, mas este envolve o meu amigo. Só queremos o sufrágio universal, que está preto no branco na Lei Básica. Eles temem que nos tornemos uma cidade independente. Não existe ‘um país, dois sistemas’, isso é uma mentira. Especialmente sob o domínio do Partido Comunista Chinês. Nunca vai acontecer. Continuamos a acreditar que conseguiremos mudar algo, pouco a pouco. A 1 de Julho entrámos no LegCo, nunca imaginámos que a Carrie Lam ia retirar a lei de extradição”.

Questionado sobre a posição dos pais, com quem ainda vive, Joey mostra-se apaziguado. “Os meus pais apoiam-me, eles também querem a democracia, mas consideram que isto é muito perigoso. Em noites como esta, quando estou na rua, mando-lhes mensagens, para saberem que estou bem”.

Joey, que no terreno tem como missão apagar as granadas de gás lacrimogéneo lançadas pela polícia, dá conta do desgaste emocional que atravessa em cada noite de combate. “Sinto-me confuso, sempre que volto a casa, penso: o que é que eu fiz? Não fiz nada, só apaguei gás lacrimogéneo, arranquei tijolos. Mas não sabemos o que mais fazer. Com a morte do Alex, penso que temos que fazer algo diferente, afectar a economia, aqueles que estão ligados à China”.

Para Joey, e numa fase da vida em que se prepara para agarrar o primeiro emprego full-time, sobra uma só convicção. “Só nos focamos num dia de cada vez, nunca sabemos o que vai acontecer amanhã. Vamos continuar, a China não nos trava, isto é uma crença”. E o que responde a quem acusa os ‘frontliners’ de estarem a receber dinheiro de potências ocidentais? “Respondo que são atrasados mentais. Como é que havíamos de estar a receber dinheiro para estar na rua a arriscar a nossa vida?”.

Pouco depois das duas horas da manhã, cumpre-se o desígnio dos manifestantes, que entretanto montavam barricadas de maior envergadura. Pelos vários acessos à Tong Ming, avançam dezenas de agentes da polícia anti-motim. Correm os manifestantes para a área residencial próxima do parque de estacionamento. Nas janelas, os vultos de alguns moradores, ocultados atrás de cortinas. Estacam os agentes frente a algumas dezenas que, a poucos metros, incitam ao confronto. Entre eles, o fogo que consome um contentor do lixo. Ergue a polícia o aviso de que vai disparar. Várias carrinhas cercam entretanto toda a área. Alguns agentes aproximam-se em fúria de moradores que observam numa esquina. Um deles aponta o bastão a um homem enquanto exige que este retire a máscara. Num gesto lento, o morador desvenda o rosto, para de seguida pedir ao agente que se identifique. “Claro que ele não se identificou”, conta depois o homem. “Eu moro aqui, tenho o direito a usar máscara se estiver doente. Eles são obrigados a trazer identificação, nunca o fazem, mas não nos podem abordar desta forma”.

Grande parte dos agentes recua entretanto no sentido do complexo desportivo. Pelas três da manhã, entre as grandes torres ainda iluminadas, ecoam os gritos de manifestantes e moradores. No bairro de Alex, diz-se por aqui, nunca antes se tinha visto tanta gente na rua e a revolta instalada. Localizado em área mais remota de Kowloon, ninguém imaginou que seria convertido em campo de batalha.