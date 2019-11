Governo cria bolsa para que alunos lusófonos e do sudeste asiático estudem em Macau

Com o intuito de reforçar o intercâmbio do ensino superior de Macau com os países abrangidos pela iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’, bem como com os países de língua portuguesa e, assim, atrair mais estudantes destes países para que prossigam os estudos na RAEM, o Executivo criou a “Bolsa de mérito para os estudantes excelentes (dos países de língua portuguesa e dos países da Associação das Nações do Sudeste Asiático) que se desloquem a Macau para o prosseguimento dos seus estudos”.

De acordo com o comunicado divulgado ontem pela Direcção dos Serviços do Ensino Superior (DSES), foram já selecionados 17 alunos bolseiros destes países. O Conselho Administrativo do Fundo do Ensino Superior seleccionou sete alunos provenientes de São Tomé e Príncipe, Moçambique e Guiné-Bissau, entre outros países lusófonos. Há outros 10 estudantes que são provenientes da Malásia, Vietname e Filipinas, entre outros países da Associação das Nações do Sudeste Asiático.

Os bolseiros foram recomendados pela Universidade de Macau, Instituto Politécnico de Macau, Instituto de Formação Turística de Macau e Universidade de São José, e estão, neste momento, a frequentar o 1.º ano de um curso de licenciatura, explica a nota da DSES.

Por fim, o Fundo do Ensino Superior garante que vai continuar a “cooperar com as instituições do ensino superior de Macau, promovendo e divulgando as respectivas bolsas de mérito, de modo a atrair mais estudantes excelentes dos países de língua portuguesa e dos países da Associação das Nações do Sudeste Asiático para frequentarem cursos de licenciatura em Macau”. Assim, “promovendo a coesão das diversas culturas no campus das instituições do ensino superior de Macau, bem como aprofundando o intercâmbio entre todos e a promoção do processo de internacionalização do ensino superior de Macau”, diz a nota.

A.V.