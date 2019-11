Valério Romão: “Macau está sempre mal representado a nível literário”

De passagem por Macau para uma residência literária de um mês, Valério Romão falou ontem, no Auditório do Consulado-Geral de Portugal, sobre o processo criativo que o levou a escrever uma trilogia denominada “paternidades falhadas”. Fascinado pela cultura oriental, o escritor português gostaria de ver, no futuro, uma representação mais genuína e menos caricatural de um território que considera “improvável de se repetir noutro local do mundo”.

pontofinalmacau@gmail.com

Valério Romão chegou a Macau, no passado sábado, para uma residência literária que se estende durante todo o mês de Novembro, e com expectativas de aprofundar o conhecimento sobre uma cidade carregada de “paradoxos” e representada de uma “forma caricatural a nível literário”. “Macau está sempre muito mal representado a nível literário, ou muitas vezes mal representado, de uma forma caricatural, a nível literário e a nível de cinema. É sempre o casino. O tema central de Macau é o casino. E eu acho que, embora seja uma das vertentes de Macau, não é a única”, afirmou Valério Romão, ontem, no final da sessão “Cair para dentro e outras histórias”, que decorreu no Auditório do Consulado-Geral de Portugal.

“É o sítio mais impossível ou improvável de se repetir noutro local do mundo porque são os portugueses, são os macaenses, são os chineses, é o casino, é um ponto de passagem, tem tudo o que é característico de uma espécie de porto e ao mesmo tempo é um sítio onde se pode comer por três euros ou por três mil. É um sítio de paradoxos e eu gosto de sítios de paradoxos”, acrescentou o escritor português, garantindo que irá escrever algo sobre Macau, e que neste momento está “em modo esponja” no seu processo criativo.

Durante a intervenção na sessão “Cair para dentro e outras histórias”, Valério Romão partilhou alguns pormenores da sua estética literária, assumindo que a sua pontuação é feita “sobretudo em termos musicais”. “Quando penso na pontuação penso em termos musicais, não penso em termos gramaticais ou de sintaxe. Para mim, a pontuação é musical, eu utilizo poucos pontos finais. Utilizo muitas vírgulas, não utilizo pontos de exclamação, não utilizo pontos de interrogação, é muito raro, nunca utilizarei reticências, é uma espécie de engodo do leitor, do género: ‘agora pensa tu o resto’”, assinalou o autor de “Autismo”, “O da Joana” e “Cair para dentro”.

“Trabalho muito com a questão da cadência, é como se tivesse uma espécie de partitura à minha frente através do qual eu vou guiando o leitor para onde eu quero que ele vá. Eu gosto muito da ideia de controlar o leitor”, frisou ainda Valério Romão.

Depois de descrever a complexidade das temáticas da trilogia “paternidades falhadas”, o escritor assumiu que é necessário partilhar experiências de forma honesta, mesmo que sejam dolorosas numa sociedade com excesso de entretenimento. “Em certa medida, as histórias-limite são aquelas que eu acho que valem a pena serem escritas. Temos um excesso de entretenimento e um défice de materialização de uma certa cultura de registo das experiências importantes de uma forma honesta. Eu percebo toda a indústria do entretenimento, no sentido em que a vida já é terrivelmente complicada para se estar ainda a comprar livros sobre a dor. Mas eles têm que acontecer, nem que seja para daqui a 20, 30 anos alguém poder olhar para trás e dizer: ‘olha, isto é uma experiência que existiu, foi concreta’”, afirmou Valério Romão.