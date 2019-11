Richard Zenith: “Nós morremos, mas a tradução como uma obra escrita fica”

Vencedor do Prémio Pessoa em 2012, Richard Zenith está em Macau para partilhar a sua experiência na tradução de poetas e escritores portugueses para inglês. Cúmplice profissional de Sophia de Mello Breyner Andresen e especialista na obra de Fernando Pessoa, o escritor luso-americano conduz hoje a palestra “O prazer da tradução”, organizada pela Universidade de São José (USJ).

No ano em que se assinala o centésimo aniversário do nascimento de Sophia de Mello Breyner Andresen, o Departamento de Estudos Portugueses da USJ convidou o escritor e tradutor luso-americano Richard Zenith para participar num colóquio internacional sobre a obra da poetisa portuguesa e para apresentar hoje, às 19 horas, uma palestra intitulada “O prazer da tradução”.

Apaixonado pela poesia portuguesa desde a década de 80, Richard Zenith traduziu ao longo de três décadas autores portugueses como Antero de Quental, Sophia de Mello Breyner Andresen, Nuno Júdice, António Lobo Antunes e Luís de Camões, entre outros. Especialista na obra de Fernando Pessoa, o escritor e tradutor vai falar hoje, na USJ, sobre as recompensas e os desafios da profissão, revelando ao PONTO FINAL que o maior prazer que retira da tradução é “estar ao serviço da cultura”.

“A tradução é um trabalho criativo e essa é a parte do prazer de traduzir”, começa por explicar Richard Zenith, sobre o papel activo do tradutor em criar, também ele, uma obra. “A tradução é um objecto que fica, nós morremos, mas a tradução como uma obra escrita fica e isso também é um prazer”, disse Richard Zenith.

Autor de várias traduções de autores portugueses para a língua inglesa, Richard Zenith encara a profissão como um serviço que presta à cultura. “Outro prazer é, por exemplo, estar ao serviço de. Acho que é um grande prazer, servir. E o tradutor tem esse prazer, servir os autores, servir a cultura, ser um embaixador da cultura. Tudo isso dá muito prazer”, partilhou Richard Zenith com o PONTO FINAL.

O autor e tradutor luso-americano irá ainda apresentar conselhos práticos para a tradução e algumas impressões para quem está em início de carreira. “Também vou falar de vários princípios que me guiam como tradutor, não é que tenha teorias de tradução, mas certas ideias, coisas que tenho aprendido. Vai ser uma coisa informal, muito baseada na minha própria experiência. Vou falar também do meu percurso como freelancer, desde muito novo que sempre trabalhei como freelancer e criando a minha própria profissão, então vou falar nisso tudo e mais alguma coisa”, assinalou.

A cumplicidade profissional com Sophia

Com um longo percurso na área da tradução, Richard Zenith foi viver para Lisboa em 1987, com uma bolsa para traduzir cantigas medievais: cantigas de amor, de amigo e escárnio e mal dizer. O que começou por ser um projecto de um ano acabou por transformar-se numa estadia de três décadas, e uma amizade muito especial, com a poetisa Sophia de Mello Breyner Andresen.

“Pensei que iria ficar um ano em Portugal, no máximo, mas fui ficando e já estou lá há mais de 30 anos. A Sophia de Mello Breyner conheci logo no primeiro ou segundo ano em Portugal. Conheci-a em 1988 e depois traduzi um ou outro poema dela para uma revista americana chamada ‘Translation’ e fiz uma entrevista com ela”, recorda Richard Zenith.

“Mais ou menos nessa altura mudei-me para o bairro dela, que é o bairro da Graça, perto do Castelo de São Jorge, em Lisboa, e ficámos vizinhos. Tornámo-nos cada vez mais amigos e depois houve uma editora que queria publicar uma antologia de poesia dela, e eu fui o tradutor seleccionado por ela. Assim passei a conhecê-la muito bem”, acrescentou o tradutor.

E da amizade com a poetisa nasceu uma relação de cumplicidade profissional. “Ia muito a casa dela para tomar chá, ela gostava de tomar muito chá, às vezes jantando lá e ia trabalhando sobre as traduções. No entanto, era um trabalho lento, porque ela desviava o discurso para falar de outras coisas como da arquitectura portuguesa, da praia, da sua infância, as memórias delas, as suas viagens à Grécia, e tudo e mais alguma coisa”.

Questionado sobre a importância desta proximidade com a autora portuguesa, o tradutor assumiu que isso o ajudou a perceber melhor Sophia, pois teve um conhecimento mais profundo da sua poesia. “As palavras têm vida no seu contexto, e depois sabendo melhor a história da poeta, neste caso a Sophia, entende-se melhor o conteúdo da sua obra”, frisou Richard Zenith.

“Por exemplo, a obra de Sophia tem um lado religioso, pois ela era uma pessoa religiosa, mas não era uma pessoa dogmática. A religião dela era mais o culto, não era tanto as crenças. Ela era católica, mas na sua poesia fala mais nos deuses gregos do que no Deus cristão. Então a religião para ela era mais a experiência pois tinha ideias muitos fixas. Sabendo isso através da poesia dela, e tendo isso presente, percebe-se muito melhor, quando ela fala de coisas como relegar-se com as coisas do universo e do mundo. Esse relegar é donde vem a própria palavra religião. E tudo isso torna-se muito mais real e forte”.