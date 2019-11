Análise ao relatório de execução orçamental tem de esperar por informações do Governo

Os deputados da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa vão pedir ao Executivo mais detalhes acerca dos números do relatório sobre a execução do orçamento de 2018. Só depois de os deputados terem toda a informação sobre a execução orçamental do ano passado é que podem passar à análise do documento, disse Chan Chak Mo.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Chan Chak Mo, presidente da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), disse ontem que os deputados necessitam de mais informações para que possam dar início à discussão relativamente à execução do orçamento de 2018. Segundo o deputado, ainda que a lei não o exija, há números no documento para os quais o Executivo não deu explicação.

A pedido da assessoria, os deputados que vão apreciar em sede de comissão o relatório sobre a execução do orçamento de 2018 vão, então, instar o Governo a fornecer mais dados sobre o documento, antes de procederem à sua análise. “De acordo com a lei actual, não é exigido ao Governo a apresentação de rodapés que explicam os números [que figuram no relatório]”, explicou Chan Chak Mo, acrescentando que, ainda assim, os parlamentares vão pedir ao Governo que os faculte. “A comissão vai elaborar uma lista para solicitar elementos ao Governo e, depois de obter os documentos, é que a comissão pode analisar a execução orçamental do Governo”, explicou.

“Todos os anos a comissão solicita ao Governo quase sempre os mesmos documentos. Só com essas informações é que a comissão consegue analisar o relatório de execução orçamental”, frisou. No relatório, “há números, mas não há a sua explicação, não se sabe para que serve aquele montante”, indicou o presidente da comissão, dando um exemplo: “Há um item chamado compensação e há números, mas não há explicações, não sei para que serve aquele montante”. “No item compensação, qual é a natureza dessa compensação? Não sabemos”, referiu, dando ainda o exemplo das indemnizações: “Esses valores são para suportar que tipo de indemnizações?”. “O Governo não explicou de onde vêm os números”, afirmou.

Aos jornalistas, Chan Chak Mo frisou que está tudo dentro da legalidade, já que “a comissão de auditoria já emitiu um parecer sem reserva sobre este relatório” e que “nos números não existe grande problema”. Questionado acerca da soma total dos montantes sobre os quais a comissão quer pedir mais esclarecimentos, Chan Chak Mo disse que o valor não foi contabilizado, mas “claro que envolve números avultados”.

O deputado referiu que a comissão quer também analisar a execução do Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento de Administração (PIDDA) dos serviços públicos, ainda que não tenha sido decidido quais os serviços que a comissão vai acompanhar.