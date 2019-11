“Hong Kong é um assunto que incomoda a China”

Antony Dapiran esteve ontem na Universidade de Macau para falar sobre a situação em Hong Kong. Numa sessão intitulada “Hong Kong in Future Tense”, inserida no ciclo “Bridging the Worlds with Words”, o advogado e escritor australiano referiu: “Hong Kong tornou-se num assunto complicado, como o Tibete ou Xinjiang, é um assunto que incomoda a China”.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

No âmbito do ciclo “Bridging the Worlds With Words”, organizado pela Asia Pacific Writers and Translators (APWT), Antony Dapiran falou ontem na Universidade de Macau (UMAC) sobre a situação que se vive em Hong Kong. O advogado e autor australiano, que vive há mais de 20 anos na região vizinha, dissertou sobre as alegadas ingerências internacionais nos protestos, sobre a relação entre os ‘mainlanders’ e os ‘hongkongers’, fez a comparação com o movimento de 2014 e disse que “é muito improvável” que o Governo da RAEHK ceda nas cinco reivindicações. E, mesmo que cedesse, as pessoas de Hong Kong “continuariam a não estar satisfeitas”.

Além de advogado, Antony Dapiran é o autor do livro “City of Protest: A Recent History of Dissent in Hong Kong”, sobre o Umbrella Movement, que se deu na região vizinha em 2014. Agora, com o escalar de violência nesta nova vaga de protestos pró-democracia, Antony Dapiran vai lançar novo livro, intitulado “City On Fire”. Além disso, o residente em Hong Kong há mais de 20 anos também é colaborador da revista The Atlantic, da BBC e do jornal The Guardian.

GOVERNO CEDER? “É MUITO IMPROVÁVEL”

Os manifestantes de Hong Kong têm cinco exigências: a retirada da lei de extradição, à qual Carrie Lam já cedeu; uma investigação independente à actuação policial nos protestos; que as autoridades deixem de classificar as manifestações como motins; que haja uma amnistia para os manifestantes detidos; e a introdução do sufrágio universal nas eleições para o Conselho Legislativo e para o cargo de Chefe do Executivo. Na sessão de ontem, onde não esteve nenhum aluno da UMAC, Antony Dapiran enquadrou as cinco reivindicações e, depois da conferência, disse ao PONTO FINAL que “é muito improvável” que o Governo ceda às exigências.

Para o autor, a reivindicação a que o Governo pode mais facilmente responder é a da investigação independente: “Acho que o Governo pode fazer algum tipo de investigação independente, ainda que o Executivo possa sempre controlar esse processo de alguma maneira, decidindo quem coloca à frente da comissão, por exemplo”. Sobre o sufrágio universal, Antony Dapiran referiu que é muito difícil que Carrie Lam ceda, porque “Pequim quer sempre certeza e controlo” e, para isso, “a única maneira é controlar o processo eleitoral”.

“Não acredito que vão ter as cinco reivindicações, mas talvez façam mexer alguma coisa. Se o Governo tivesse dito logo que iria fazer uma consulta para uma reforma política, uma investigação independente e abolir a lei de extradição, tudo teria acalmado”, referiu, afirmando: “O problema é que chegámos a um ponto em que as pessoas estão tão frustradas que, mesmo que o Governo cedesse, continuariam a não estar satisfeitas”.

BANDEIRAS AMERICANAS PODEM ALIMENTAR TEORIA DE PEQUIM

O advogado australiano também falou sobre a alegada interferência estrangeira nos protestos de Hong Kong, que o Governo central tem apontado. “Essa narrativa tem sido dada por Pequim desde cedo. Pequim vê a comunidade internacional como ‘cheerleaders’ dos manifestantes de Hong Kong”, atirou na sessão.

Sobre as acusações de que os manifestantes têm sido financiados por grupos estrangeiros, Antony Dapiran considerou a teoria “ridícula”, brincando: “Falei com muitos manifestantes que me disseram que, se está a haver esse financiamento estrangeiro, então alguém lhes está a dever muito dinheiro, porque eles têm investido do seu bolso”.

Ainda assim, o facto de serem vistos manifestantes a agitar bandeiras norte-americanas durante os protestos pode “alimentar a teoria de Pequim”. “Mas os manifestantes só procuram a atenção mediática dos EUA e a táctica resultou, foi eficaz”, disse, referindo-se aos projectos de lei aprovados na Câmara dos Representantes dos EUA, em apoio ao movimento pró-democracia da RAEHK. Para o conferencista, “Hong Kong tornou-se um assunto complicado, como o Tibete ou Xinjiang, é um assunto que incomoda a China”.

A COR DO UMBRELLA MOVEMENT E O NEGRO DOS PROTESTOS ACTUAIS

Dapiran fez a comparação entre os protestos pró-democracia de 2014, que ficaram conhecidos como Umbrella Movement, em oposição aos protestos que acontecem agora. “O Umbrela Movement foi um movimento idealista, em que havia jovens a protestar por uma mudança democrática, os jovens ocuparam uma área pacificamente e aquele espaço tornou-se numa sociedade utópica”, descreveu, em comparação com o “cenário negro” que se verifica cinco anos depois. Agora, “os jovens têm a sensação de que estão a travar a última batalha”.

“O Umbrella Movement era um movimento com cor, agora é um movimento negro, pesado. O tema agora é a morte, ao contrário do Umbrella Movement, que era a vida”, apontou, dando também o exemplo das bandas sonoras dos dois protestos: “Na altura também houve uma canção pop que foi composta para servir de banda sonora, desta vez a banda sonora é uma espécie de hino, mais carregado”.

O que mudou nos últimos meses foi também a relação entre os ‘hongkongers’ e os ‘mainlanders’ que vivem na região. “Esse tem sido um ponto muito infeliz”, afirmou, explicando: “Isto tem afectado os ‘mainlanders’ que vivem em Hong Kong. Os ‘mainlanders’ não são obrigatoriamente pró-Pequim e estão com medo. Isto está definitivamente a afectar a relação”.

DIFERENÇAS ENTRE HONG KONG E MACAU

O orador admitiu, ao PONTO FINAL, que não estava por dentro daquilo que se passa em Macau, mas confessou: “Uma das coisas sobre as quais me questiono é se as pessoas [de Macau] estão cientes daquilo que está a acontecer em Hong Kong. Obviamente que sim, mas até que ponto sentem o mesmo?”.

Para Antony Dapiran, “as oportunidades económicas das pessoas em Macau têm ficado melhores”, o que pode explicar a diferença de atitude relativamente ao outro lado do Rio das Pérolas. “Enquanto Macau se tem aproximado do interior da China e também com a indústria dos casinos e do turismo, uma das coisas que talvez as pessoas em Macau sintam é que a vida está melhor agora”. “Em Hong Kong, as pessoas não sentem isso, sentem o oposto, preocupam-se que a vida das crianças vá ser pior do que é agora, quer em termos económicos, quer de direitos e liberdades”.

“City On Fire” é o nome do livro de Antony Dapiran que vai ser lançado em 2020. “Este livro vai olhar para aquilo que aconteceu nos últimos anos em Hong Kong, para os eventos deste ano e para o seu contexto histórico. Muitas das coisas que aconteceram este ano estão ligadas a coisas que aconteceram no passado, então quis colocá-las num contexto histórico e pensar o que estes acontecimentos significam para o lugar da China no mundo”.

Sobre a falta de alunos da UMAC nesta sessão, Hélder Beja, o moderador, admitiu ao PONTO FINAL que eram esperados mais estudantes em toda a conferência. “A conferência acontece aqui e era importante haver um maior envolvimento da comunidade estudantil”, disse, justificando: “É uma conferência que tem um modelo diferente, exige um registo e o pagamento, no caso de se ser estudante, e acho que isso acabou por fazer com que não houvesse tantos estudantes a vir, os alunos não estão acostumados a isso”.