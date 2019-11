Em seis anos, o FIC apoiou 256 projectos com 502 milhões de patacas

O Fundo das Indústrias Culturais (FIC) fez ontem um balanço do trabalho desenvolvido desde o início da sua actividade. Desde 2014, o fundo do Governo dedicado às indústrias culturais apoiou financeiramente 256 projectos, com um valor total de 502 milhões de patacas. Só entre Janeiro e Outubro deste ano, o FIC aprovou o apoio a 82 projectos.

Desde 2014 até Outubro deste ano, o Fundo das Indústrias Culturais (FIC) apoiou financeiramente um total de 256 projectos, com 502 milhões de patacas. Segundo um comunicado do organismo governamental, divulgado ontem, estes apoios impulsionaram um investimento global de 2,067 mil milhões de patacas. Só este ano, o FIC já aprovou apoio a 82 projectos.

No balanço dos seis anos de operações, o FIC detalha que, dos 502 milhões de patacas concedidas às indústrias culturais, 286 milhões foram para subsídios a fundo perdido e 216 milhões de patacas foram para empréstimos sem juros. Segundo a nota do FIC, este valor impulsionou um investimento total de 2,067 mil milhões de patacas. Os 256 projectos aos quais foi concedido apoio foram aprovados num universo total de 926 candidaturas. O FIC diz também que, “segundo os relatórios de fiscalização de 136 projectos recebidos, o investimento total dos projectos implementados foi de 650 milhões de patacas, criando 1.687 postos de emprego”.

A nota indica também que, relativamente aos empréstimos sem juros, foi conseguido um reembolso de 90% atempadamente em 36,52 milhões de patacas, havendo um adiamento na devolução de mais de 3 milhões. Destas serão reembolsadas 430 mil patacas no final deste ano e 2,85 milhões no primeiro semestre do próximo ano.

Os projectos financiados ao longo dos seis anos são nas áreas do design criativo e media digital, incluindo design de moda, filme, televisão, novos media, animação, software e jogos. Além dos projectos comerciais, “o FIC lançou ainda 11 programas específicos destinados à necessidade do desenvolvimento das empresas e da “criatividade cultural” nos bairros comunitários, turismo, exposições, espectáculos e promoção de marcas.

Recorde-se que o FIC foi criado pelo Governo em 2013 e começou a receber candidaturas para apoios no ano seguinte. O objectivo é apoiar o desenvolvimento de projectos das indústrias culturais da RAEM com vista à diversificação da economia de Macau.

Um outro comunicado divulgado pelo FIC faz as contas aos apoios que foram concedidos entre Janeiro e Outubro deste ano, altura durante a qual o fundo recebeu 306 candidaturas. “Após a avaliação, foram aprovados mais 82 projectos, com o apoio financeiro concedido no valor de 147 milhões de patacas, dos quais, 78 milhões de patacas foram para subsídios a fundo perdido e 69 milhões foram para empréstimos sem juros”, refere o FIC, acrescentando que o apoio gerou um investimento de 523 milhões de patacas.

O FIC refere que os apoios dados na secção de filmes e televisão fez com que os projectos tivessem participado em vários festivais de cinema. Na área do teatro, indica o FIC, foram seleccionados 10 projectos, os quais irão realizar espectáculos em Zhuhai, Cantão, Shenzhen, Hong Kong, Pequim, Xangai, Chengdu, Xian, França, Canadá e República Checa.

Já os projectos do Programa para a Criatividade Cultural nos Bairros Comunitários da primeira fase participaram na Feira Internacional de Indústrias Culturais de Shenzhen e na “Feira de Compras de Produtos do Turismo e Cultura Pública da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau” em Dongguan. Também o programa específico para a promoção de marcas vai fazer com que os três projectos seleccionados promovam as suas marcas em Cantão, Pequim, Xangai e Taipé, por exemplo.

Com o Programa Específico para Formação da Marca do Turismo Cultural – Mak Mak, que é a mascote dos Serviços de Turismo de Macau, foram financiados 12 projectos, com um apoio financeiro no valor total de 15 milhões de patacas, impulsionando um investimento total de 50 milhões de patacas, nota o organismo.

Alexis Tam deixa elogios a Leong Heng Teng, que abandona o FIC

Numa nota de louvor publicada ontem em Boletim Oficial, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura teceu elogios a Leong Heng Teng, que abandona agora o cargo de presidente do conselho de administração do Fundo das Indústrias Culturais (FIC). O secretário notou a “liderança e excelente desempenho no exercício das suas funções públicas”. Leong Heng Teng, que liderou o FIC desde que este fundo foi criado pelo Governo, em 2013, termina agora o seu mandato. Alexis Tam recorda que o responsável “trabalhou com zelo na definição das políticas das indústrias criativas e culturais, contribuiu para o estabelecimento das infra-estruturas e o desenvolvimento do sector, tendo alcançado resultados notáveis”. “A lealdade, espírito empreendedor, grande dedicação, a busca constante por inovação e determinação com que Leong Heng Teng enfrentou os desafios, granjearam-lhe respeito e muitos elogios entre colegas e no sector das indústrias criativas e culturais”, enalteceu o secretário. A.V.