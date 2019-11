Curva do Lisboa com “mais tolerância” para receber novos carros de F3 

A alteração nos carros de Fórmula 3 para a edição deste ano do Grande Prémio de Macau (GPM) levou a várias mudanças no Circuito da Guia, por indicação da Federação Internacional do Automóvel (FIA). Para além das barreiras de protecção, que vão contar com “materiais especiais”, também a curva do Hotel Lisboa será este ano um pouco diferente em relação às edições anteriores. “Foi um pouco alterada, com um aumento da zona de tolerância”, disse Pun Weng Kun, Coordenador da Comissão Organizadora do GPM, em declarações ao PONTO FINAL. O também presidente do Instituto do Desporto acrescentou que a medida foi instruída pela FIA para “melhorar a segurança”.

“O Circuito da Guia foi aperfeiçoado, passou de terceira para a segunda categoria. Conforme as directrizes da Federação Internacional do Automóvel, as barreiras de protecção foram aperfeiçoadas. Por exemplo, na curva do Hotel Mandarim foram utilizadas barreiras de materiais especiais indicadas pela FIA”, acrescentou Pun Weng Kun a este jornal, à margem de uma conferência de imprensa sobre as medidas de tráfego para o evento.

Questionado no final da conferência sobre a ausência de André Couto da edição deste ano do GPM, Pun Weng Kun referiu que o piloto da RAEM fez o pedido de subsídio, mas que acabou por desistir da competição. “Sabemos que ele tinha a intenção de participar, mas no fim deixou. Todos os pilotos, antes do GPM podem pedir o subsídio ao ID. E durante o GPM também podem pedir um apoio financeiro, são estes os dois meios. O Instituto do Desporto apenas pode apoiar uma parte, o restante tem que ser o piloto a conseguir”, disse Pun Weng Kun, acrescentando que o Instituto do Desporto recebeu posteriormente informações do Automóvel Clube de Macau “que ele não iria participar”.

Também por razões de segurança, foi ontem anunciada a proibição de actividades com ‘drones’ durante o GPM. A medida estará em vigor entre 14 e 17 de Novembro, tendo sido publicada ontem em Boletim Oficial.

