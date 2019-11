Contos de Sophia encerram colóquio na USJ

Termina hoje na Universidade de São José (USJ) o segundo dia do colóquio “No Centenário de Sophia de Mello Breyner Andresen (1919-2019): Navegação a Oriente” com a participação de vários especialistas, professores e investigadores da obra da poetisa portuguesa.

A primeira sessão hoje é dedicada aos contos de Sophia de Mello Breyner com uma intervenção, às 10 horas, de Maria João Amaral, docente da Universidade de Hankuk para Estudos Estrangeiros, sob o tema “Sophia e Gonçalo M. Tavares: práticas contísticas dos séculos XX e XXI”, seguindo-se uma apresentação de Lola Xavier, docente do Instituto Politécnico de Macau, sobre “Contos exemplares: a condição humana em Sophia” e uma discussão moderada por José Manuel Simões, docente da USJ.

Na segunda sessão do colóquio estão agendadas, a partir das 11h15, várias apresentações sobre o impacto do imaginário dos contos de Sophia de Mello Breyner no ensino da língua portuguesa conduzidas por docentes da Escola Portuguesa de Macau. “Sophia: a ausência da palavra justa” será apresentada por Alexandra Domingues, enquanto que a “Apresentação de uma sessão didáctica de trabalho com a narrativa de Sophia: manipulação da obra O Cavaleiro da Dinamarca por uma turma de 7º ano, com ilustração dos vários momentos em registo fotográfico”, será conduzida por Teresa Sequeira.

“A Árvore de Sophia: projecto interdisciplinar no âmbito da DAC” será apresentada pelas professoras Cristina Street, Marinela Ferreira, Catarina Santos. Já a dissertação “Sophia no teatro: ‘Oriana…’ – Percursos de uma adaptação e recriação” será apresentada por Paula Pinto. Elsa Botão Alves encerra a segunda sessão do dia com a conferência “Filosofia para crianças e adolescentes: o caminho do pensamento com Sophia de Mello Breyner”.

Antes do encerramento do colóquio, com a leitura de poemas de Sophia de Mello Breyner, a professora do IPM Rosa Bizarro apresenta “O texto literário na aula de Português Língua Estrangeira/Língua Segunda (PLE/PL2): Observações e propostas de didactização em torno de Sophia”.