Pereira Coutinho insiste na inventariação de documentos históricos

O contexto de celebração dos vinte anos da RAEM levou Pereira Coutinho – que assinala o interesse crescente de cidadãos com apego ao passado por documentação histórica – a voltar a questionar o Governo sobre quando será feita uma inventariação sistemática de todos estes documentos, dispersos pelos vários organismos públicos. O deputado quer ainda saber quando se procederá à informatização e digitalização dos mesmos, de modo a facilitar a sua consulta.

Sílvia Gonçalves

silviagoncalves.pontofinal@gmail.com

O ano, já se sabe, é de celebração dos vinte anos da transferência de soberania de Macau para a China, e José Pereira Coutinho está preocupado com a falta de inventariação dos documentos históricos que gravitam em diferentes serviços e organismos do território. Em interpelação escrita remetida ao Executivo, o deputado questiona, mais uma vez, quando será inventariada, de forma sistemática, toda a documentação que persiste “nos tribunais, entidades públicas e legislativas desde 1557 ou antes até à presente data”. O também presidente da ATFPM pergunta ainda se os mesmos documentos serão digitalizados, de modo a facilitar o seu acesso público.

Pereira Coutinho alega que “tanto os historiadores como os educadores profissionais, incluindo muitos cidadãos com apego ao passado histórico de Macau, sentem-se cada vez mais na necessidade de pesquisar os seus documentos históricos com base nos documentos em papel e digitalizados”. O parlamentar recorda a criação, pelo Conselho Geral de Arquivos da RAEM, de três grupos de trabalho, nomeadamente o “Grupo de Trabalho dedicado ao projecto dos Prazos de Conservação de Arquivos Administrativos Comuns, o Grupo de Trabalho dedicado ao Projecto da Regulamentação das Técnicas de Digitalização de Documentos em Suporte de Papel e o Grupo de Trabalho Legislativo”.

Contudo, assinala o representante dos trabalhadores do sector público, os grupos elencados “não têm responsabilidades específicas de inventariar de uma forma global todos os documentos oficiais arquivados numa vasta e complexa teia de locais de armazenamento de documentos históricos, definidos com critérios de separação, classificação, hierarquização de dados para facilitar o trabalho dos pesquisadores da história de Macau”.

Sendo assim, começa o deputado por questionar quando vão as entidades responsáveis “iniciar o processo de inventariação de todos os documentos históricos de uma forma uniforme, global e sistemática, de toda a documentação histórica existente nos tribunais, entidades públicas e legislativas desde 1557 ou antes até à presente data”. Pereira Coutinho pretende ainda saber se as mesmas entidades tencionam “informatizar e digitalizar todos os documentos históricos” de modo a facilitar o acesso dos cidadãos “a informação histórica de vários séculos”, e que medidas legais e administrativas relativas à consulta destes mesmos documentos “são introduzidas no sentido de agilizar e facilitar os cidadãos à sua consulta”.

Em declarações ao PONTO FINAL, Pereira Coutinho alega ainda nunca ter sido feita, “nem divulgada publicamente”, qualquer inventariação dos documentos históricos, pelo que, considera, “para além do risco da sua deterioração, será necessário preservar os mesmos na sua integridade”. Nos últimos três anos, é a segunda vez que o deputado interpela o Executivo sobre a necessidade de inventariação destes documentos, o que justifica, também a este jornal, “na medida em que esse importante trabalho ainda não foi feito”.