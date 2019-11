Museu do Grande Prémio só no primeiro semestre do próximo ano

Helena de Senna Fernandes adiantou que a inauguração do Museu do Grande Prémio não vai acontecer a tempo da edição deste ano no Circuito da Guia. A directora dos Serviços de Turismo adiou a inauguração para o primeiro semestre de 2020. A responsável previu também que o número de visitantes, durante este ano, chegue aos 40 milhões, apesar da quebra de excursionistas provocada pela situação em Hong Kong.

A inauguração do Museu do Grande Prémio só acontecerá durante o primeiro semestre de 2020. A indicação foi avançada ontem por Helena de Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo (DST), à margem da apresentação do 4.º Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios de Macau (IFFAM). A responsável disse ainda que, apesar de nos últimos meses terem chegado menos visitantes em grupo a Macau, este ano dever-se-á registar o número recorde de 40 milhões de visitantes.

Inicialmente, a inauguração do novo Museu do Grande Prémio estava prevista para o final deste ano, a tempo da 66.ª edição do Grande Prémio de Macau, que começa a 17 de Novembro. Agora, Helena de Senna Fernandes referiu: “Acho que só vamos conseguir abrir no primeiro semestre do próximo ano”.

A directora da DST explicou o que está a atrasar a inauguração: “Ainda estamos a ultimar as obras, estamos a instalar muitas coisas, estamos a comprar novos carros e novos objectos para exposição”. Para além da exposição permanente, referiu Helena de Senna Fernandes, estão a ser pensadas exposições temáticas, para que hajam “mudanças durante diferentes alturas do ano e para ter diferentes eventos a acontecer dentro do museu”.

NÚMERO DE VISITANTES DEVERÁ CHEGAR AOS 40 MILHÕES

Na mesma ocasião, a directora da DST referiu que a estimativa oficial é de que, durante a totalidade do ano de 2019 passem por Macau 40 milhões de visitantes. “Até Setembro já tivemos mais ou menos 30 milhões e, mesmo que não atinjamos os 40, ficará muito perto”, adiantou.

Recorde-se que na passada semana a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) avançou que, durante o mês de Setembro deste ano tinham visitado Macau 448 mil indivíduos incluídos em excursões, o que representava um decréscimo em termos anuais de 35,7%. Apesar da diminuição nos grupos de visitantes a chegar a Macau, o número de turistas individuais continua a aumentar.

“Estamos a ver que, embora tenhamos um maior número de visitantes, a estrutura desses visitantes é um bocadinho diferente dos anos anteriores. Agora já há muito poucos grupos que combinam Hong Kong com Macau, por causa dos acontecimentos em Hong Kong. Essa parte está muito afectada, mas há mais turistas que vêm por si só, os turistas individuais”, justificou.

Com esta quebra nas excursões, “o sector das agências de viagens e os guias turísticos estão a sofrer”, referiu Helena de Senna Fernandes, apontando: “A solução para o futuro deve também ser a procura de novos produtos turísticos para introduzir, sobretudo novos produtos que combinem Macau com a Grande Baía, porque achamos que só com novos produtos é que podemos ter uma solução de longo prazo”. A governante concluiu dizendo que “se continuamos a combinar Hong Kong e Macau e não sairmos deste circuito, é muito provável que continuemos a ser afectados”.