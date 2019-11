IFFAM: Mais filmes de Macau, humor negro a abrir, e olhos postos no público da Grande Baía

O Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios de Macau (IFFAM) está de regresso, entre os dias 5 e 10 de Dezembro. O festival abre com “Jojo Rabbit” e entre as novidades, apresentadas ontem, está uma secção dedicada aos 20 anos da RAEM, o Edifício do Antigo Tribunal como sala de exibições e a “embaixadora-estrela” Carina Lau. “A Herdade”, de Tiago Guedes, é o filme português em exibição nesta edição do IFFAM.

Foi apresentada ontem a 4.ª edição do Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios de Macau (IFFAM, na sigla inglesa). De entre os cerca de 50 filmes que estarão em exibição, a escolha para a abertura recaiu sobre o humor negro de “Jojo Rabbit”. Novidades: a data do evento, que vai decorrer entre 5 e 10 de Dezembro; a adição do Edifício do Antigo Tribunal enquanto sala de exibição de filmes; e uma secção exclusiva para celebrar os 20 anos da RAEM. O papel de “embaixadora-estrela” pertencerá à actriz de Hong Kong Carina Lau, mas Mike Goodridge, director artístico do IFFAM, garante que será anunciado em breve um embaixador vindo da Europa. Helena de Senna Fernandes, presidente da comissão organizadora, disse querer que os filmes sejam vistos pelo público do interior da China, onde há filmes aos quais “eles não têm acesso livremente”.

Este ano vai ser “Jojo Rabbit” a dar início ao IFFAM. O filme realizado pelo neo-zelandês Taika Waititi foi o vencedor do prémio do público no Festival Internacional de Toronto e, segundo a descrição do festival de Macau, é “uma comédia de humor negro passada na Segunda Guerra Mundial”. Após a conferência de imprensa de apresentação do festival, Mike Goodridge descreveu: “É um excelente filme para a abertura, faz um balanço muito interessante entre a Alemanha nazi e o humor bizarro de uma criança que tem um amigo imaginário que é Adolf Hitler”. “Brilhante, hilariante e emocionante”, adjectivou.

Os cerca de 50 filmes que vão estar em exibição estão distribuídos por três secções de competição: Competição Internacional, Novo Cinema Chinês e Competição de Curtas. Esta competição de curtas-metragens é também um acrescento a esta edição. “Achámos que era importante dar esta oportunidade aos jovens que ainda não têm oportunidade de fazer a sua longa-metragem”, justificou Helena de Senna Fernandes após a conferência. Há ainda seis secções extra-competição: Panorama do Mundo, Adagas Voadoras, Gala, Apresentações Especiais, Escolha do Realizador e Apresentações Especiais para o 20.º Aniversário da RAEM.

CINEMA DE MACAU EM DESTAQUE

Sobre a secção dedicada aos 20 anos da RAEM, que será exclusiva para filmes de Macau, Helena de Senna Fernandes explicou o objectivo: “Queremos dar esta oportunidade para que os filmes de Macau possam ser distribuídos ou que sejam expostos a uma audiência internacional”. São cinco os filmes presentes nesta secção: “Ina and the Blue Tiger Sauna”, “Let’s Sing”, “Pátio da Ilusão”, “String Of Sorrow” e “Years of Macao”.

Os 10 filmes da competição internacional são: “Bellbird”, da Nova Zelândia, “Bombay Rose”, uma produção entre a Índia, França, Reino Unido e Qatar, “Buoyancy”, da Austrália, “Family Members”, da argentina, “Give Me Liberty”, dos EUA, “Goldie”, um filme franco-americano, “Homecoming”, da indonésia, “Lynn + Lucy”, do Reino Unido e França, “Two of Us”, uma produção conjunta entre França, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, e ainda “Two/One”, do Reino Unido, China e Canadá. A secção de competição de cinema chinês vai contar com “Better Days”, “Dwelling in the Fuchun Mountains”, “Lucky Grandma”, “To Live to Sing”, “Wet Season” e “Wisdom Tooth”.

Além destes, ainda há sete filmes por revelar, indicou Mike Goodridge, deixando elogios às escolhas deste ano: “Há uma grande variedade de filmes para ver, há filmes grandes americanos, há estreias da região e uma secção chinesa muito forte. Estou muito satisfeito com a secção de competição”. Entre os filmes que estão por anunciar, está um filme português, adiantou Goodridge, não revelando mais detalhes. O PONTO FINAL sabe que “A Herdade”, de Tiago Guedes, será o filme português em exibição.

O júri da competição internacional será presidido por Peter Chan Ho-sun, realizador, produtor e argumentista de Hong Kong. Além dele, farão parte do júri Ella Eliasoph, Dian Sastrowardoyo, Midi Z e Tom Cullen. Por seu lado, a competição de Novo Cinema Chinês será avaliada por Cristian Mungiu, que será o presidente do júri, e ainda Kristen Tan, Noah Cowan, Tricia Tuttle e Qiu Yang.

CARINA LAU É A ESTRELA, MAS FESTIVAL ESPERA OUTRA

Na conferência de imprensa, Carina Lau foi apresentada como a “embaixadora-estrela” do festival. A actriz de Hong Kong, que tem ganho prémios de melhor actriz em festivais de cinema da região vizinha e do interior da China, tem também uma carreira enquanto cantora, tendo lançado três álbuns. Ontem, no Centro de Ciência de Macau, destacou “Jojo Rabbit” como um dos mais interessantes do IFFAM. Sobre Macau, a estrela de Hong Kong falou apenas de “luxo”. “Macau pode satisfazer todas as nossas fantasias”.

A Carina Lau junta-se Suho, enquanto embaixador de talento do IFFAM. Suho, que não esteve presente na apresentação do festival, é um actor e cantor da Coreia do Sul, membro de uma banda pop do país chamada Exo. Além dos dois, falta ainda um embaixador de talento ocidental, informou Mike Goodridge, prometendo que será apresentado um embaixador vindo da Europa nas próximas semanas.

NOVAS DATAS, MAIS UM LOCAL

Ao contrário daquilo que aconteceu nas edições anteriores, este ano o IFFAM começa a uma quinta-feira e não a uma sexta. Helena de Senna Fernandes explicou a razão: “Assim não há tanto trânsito, em comparação com as sextas-feiras, e não queremos provocar muito transtorno porque aquele local [junto ao Centro Cultural de Macau] é de grande movimento de trânsito. E assim também temos três dias inteiros para fazer projecções de filmes”.

“Também temos uma adição em termos de locais para projecção: Este ano vamos utilizar o Antigo Tribunal, porque realmente precisamos de mais locais para projectar filmes”, adiantou a também directora dos Serviços de Turismo. “O Centro Cultural tem a maior sala, mas o auditório também é preciso para cerimónias e galas. Por isso há dificuldade na programação de muitos filmes para aquele local. Precisamos de locais mais pequenos para exibir filmes”, completou.

Helena de Senna Fernandes falou ainda sobre o público que espera no IFFAM, admitindo que a organização quer chegar aos espectadores do interior da China, onde há filmes que estão vedados ao público: “O público deverá ser, primeiro que tudo, local, público de Macau. Mas também queremos atrair pessoas da Grande Baía, há filmes aos quais, se calhar, eles não têm acesso livremente”. “O nosso festival pode dar essa oportunidade, para que as pessoas da Grande Baía vejam outros filmes”.