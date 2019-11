Fixados novos limites de rendimento para habitação económica

Conforme publicado ontem em Boletim Oficial, o Governo fixou um novo limite de rendimento mensal para candidatos à compra de fracções de habitação económica, assim como o limite máximo de património líquido.

De acordo com as novas tabelas, os limites para a compra de habitação económica aumentaram em relação à última actualização, registando-se um crescimento significativo no valor mínimo do rendimento mensal de um agregado de uma pessoa de 8.490 patacas, em 2014, para 11.640 patacas, em 2019.

Segundo a informação veiculada pela Rádio Macau, este aumento representa um crescimento de 37 por cento. Em relação ao limite máximo de rendimento para concorrer a uma habitação económica, as novas tabelas indicam também uma subida de 22 por cento (das 31.750 patacas em 2014 para as actuais 38.910 patacas).

Uma das novidades nesta actualização dos limites de rendimento mensal para os candidatos à compra de fracções de habitação económica vai para a estrutura dos agregados familiares, uma vez que em 2014 não se fixavam valores diferentes consoante um agregado tinha dois, três ou mais elementos, ao contrário do que sucede agora, que vai até sete ou mais elementos.

Para um agregado com duas pessoas, o novo limite mínimo do rendimento mensal foi fixado nas 17.680 patacas, quando em 2014 era de 13.210 patacas, um aumento de 34 por cento. Já em relação ao limite máximo para os rendimentos mensais de um agregado com duas pessoas registou-se uma subida de 22 por cento, das 63.500 patacas para as 77.820 patacas.

Relativamente ao limite mínimo do rendimento mensal de um agregado de quatro elementos, o valor definido foi de 26.220 patacas, enquanto que o valor máximo para os rendimentos mensais nesta categoria é igual ao de um agregado de dois elementos: 77.820 patacas.

Sobre o património líquido dos candidatos à compra de habitação económica houve um aumento de 32 por cento no caso de um agregado de uma pessoa, passando a ser de 1,2 milhões de patacas, e de 2,5 milhões de patacas para agregados com dois ou mais membros.

Recorde-se que a habitação económica é destinada a indivíduos com baixos rendimentos económicos que pretendam adquirir casa com preço controlado e inferior ao do mercado livre.