Consulta pública aprova revisão do Código Penal

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Justiça divulgou, na terça-feira, o relatório final da Consulta Pública sobre a revisão das disposições do Código Penal em relação a crimes cometidos por pessoas colectivas. Organismo assinala que grande parte dos conteúdos propostos foram aceites por diversos sectores da sociedade e público em geral.

“Verificamos que os conteúdos do Documento de Consulta foram, em geral, aceites”, pode ler-se no relatório final da Consulta Pública sobre a revisão do Código Penal tendo em vista a uniformização de todos os critérios e conceitos relativos aos crimes cometidos por pessoas colectivas, de forma a incluí-los no Código Penal, uma vez que existem apenas 21 leis avulsas sobre a matéria.

Na proposta de revisão apresentada pela Direcção dos Serviços para os Assuntos de Justiça (DSAJ), é sugerido que o Código Penal determine expressamente que a pessoa colectiva possa ser qualificada como sujeito do crime, introduzindo-se as disposições genéricas relativas aos crimes cometidos pelas pessoas colectivas.

“As opiniões recolhidas durante o período de consulta concordam com a regulamentação clara do conteúdo dos crimes cometidos pelas pessoas colectivas no Código Penal, tornando as normas em causa mais lógicas e razoáveis, e reduzindo a ocorrência de questões técnico-jurídicas”, pode ler-se no relatório final da DSAJ.

No entanto, algumas opiniões manifestaram preocupação com a harmonização e aplicação das normas relacionadas com os crimes cometidos pelas pessoas colectivas após a sua regulação no Código Penal, sugerindo que este assunto seja cuidadosamente estudado e que sejam efectuados os devidos ajustamentos.

“Para além de se sugerir a utilização da expressão de ‘pessoas colectivas e entidades equiparadas’, irá dar-se mais um passo na determinação expressa sobre a abrangência das pessoas colectivas ‘irregularmente constituídas’ no âmbito do sujeito”, pode ler-se nas conclusões do relatório final.

Por outro lado, ponderada a natureza e a especificidade da assembleia geral do condomínio, a DSAJ assume que, de momento, “não é adequada a inclusão deste órgão no âmbito do sujeito dos crimes cometidos pelas pessoas colectivas”, pelo que, caso seja praticado um crime, será imputada ao agente em causa a responsabilidade penal individual.

A DSAJ assinala também que, “tendo ponderado, de forma sintética, as opiniões na Consulta Pública, e tomando como referência a solução adoptada por outros países e regiões”, será sugerido o seguimento do sentido do “regime de responsabilização limitada”, procedendo a uma análise global de todos os crimes previstos na Parte Especial do Código Penal, e “determinando expressamente na Parte Geral do Código Penal os crimes que podem ser cometidos pelas pessoas colectivas”.

Com o pressuposto de preencher os elementos constitutivos subjectivos dos crimes cometidos pelas pessoas colectivas, a DSAJ refere que irá “utilizar o ‘modelo não representativo’ para efectivar a responsabilidade penal das pessoas colectivas, e criar uma certa restrição”.

No entender da DSAJ, “a responsabilidade das pessoas colectivas não exclui a responsabilidade individual das pessoas singulares em causa, pelo que, irá ser seguido este sentido para a integração das respectivas normas no Código Penal”.

Responsabilidade solidária e multas aplicadas

Um dos pontos no documento que levantou algumas preocupações, durante o processo de Consulta Pública, teve a ver com a possibilidade de os membros das associações sem personalidade jurídica terem de assumir, nos termos da lei civil, uma responsabilidade solidária em relação às multas aplicadas às associações pelo cometimento de crime. “Notámos a preocupação das opiniões na consulta para com esta matéria, pelo que, no decorrer da acção legislativa, iremos ponderar as referidas opiniões, incluindo o estudo da eliminação das disposições em causa ou a introdução de um mecanismo de substituição”, refere a DSAJ no relatório final da Consulta Pública.

É sugerido ainda que seja efectuada a introdução dos respectivos critérios de aplicação para uniformizar os critérios de aplicação das penas acessórias às pessoas colectivas e evitar situações em que diferentes juízes aplicam penas acessórias diferentes ao mesmo tipo de casos penais.

Relativamente ao regime de conversão entre a moldura da pena de prisão e o número de dias da pena de multa, é sugerido o regime exclusivo de conversão em causa, prevendo-se que a pena de prisão de um mês aplicável à pessoa singular corresponda à pena de multa de 10 dias aplicável à pessoa colectiva.

Tendo como referência o disposto relativo à pena de prisão no Código Penal em vigor aplicável às pessoas singulares, sugere-se também que o número de dias de pena de multa aplicável às pessoas colectivas seja, em regra, no mínimo 10 dias e no máximo três mil dias, sendo que, excepcionalmente, o limite máximo não possa exceder 3600 dias. É ainda sugerido que o montante diário da pena de multa aplicável às pessoas colectivas seja fixado em 50 a 20 mil patacas.

Após a análise detalhada do fim do estabelecimento da pessoa colectiva pública, da forma de execução das penas que lhe sejam aplicadas e das atribuições da pessoa colectiva pública, e tendo por referência o direito comparado, é também sugerido que, “a pessoa colectiva pública seja expressamente afastada do âmbito dos sujeitos dos crimes cometidos pelas pessoas colectivas na proposta da lei”.

A terminar, o relatório final concluiu que a “validade da deliberação das pessoas colectivas” não deve ser utilizada como pressuposto para “verificar se a pessoa colectiva preenche, ou não, os elementos constitutivos subjectivos do crime”, devendo, assim, esta depender da existência, ou não, da “intenção subjectiva de praticar crimes” por parte de pessoas colectivas, julgando-se objectivamente se o acto lhe for imputável.