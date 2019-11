“A Herdade” na 4.ª edição do IFFAM

Mike Goodridge, director artístico do IFFAM, não quis revelar que filme português será exibido na 4ª edição do festival. O PONTO FINAL encontrou, contudo, na página de Facebook do filme “A Herdade”, realizado por Tiago Guedes e estreado em Portugal a 19 de Setembro, a referência à sua exibição no IFFAM.

Na lista de presenças da longa-metragem em festivais internacionais, divulgada na mesma página a 29 de Outubro, é referida a passagem do filme por Valência, Cairo, Dublin ou Washington e a sua projecção no “Macau Film Festival”. Em contacto posterior com a Leopardo Filmes, produtora do filme, esta confirmou ao PONTO FINAL a presença no IFFAM do filme protagonizado por Albano Jerónimo, Sandra Faleiro e Miguel Borges, que conta com argumento do escritor Rui Cardoso Martins.

A longa-metragem “A Herdade” integrou a competição oficial do 76.º Festival de Cinema de Veneza, onde teve a sua estreia mundial, e que valeu ao realizador Tiago Guedes a distinção com o Prémio Bisato d’Oro da crítica independente para Melhor Realização. O filme foi ainda seleccionado para a secção Special Presentations do Festival de Cinema de Toronto e é o candidato português a uma nomeação para o Óscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2020.

Sílvia Gonçalves