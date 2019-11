Sophia Flörsch confirma presença no Circuito da Guia

Sophia Flörsch, a jovem piloto alemã que sofreu um grave acidente na prova de Fórmula 3 do Grande Prémio de Macau no ano passado, estará de regresso ao Circuito da Guia para competir na próxima edição do evento, onde irá representar a HWA Racelab.

Pedro André Santos

Pedrosantos.pontofinal@gmail.com

Um ano depois do aparatoso acidente no Circuito da Guia que levou Sophia Flörsch para a mesa de operações, para um procedimento à coluna vertebral que demorou várias horas, foi anunciado que a jovem piloto alemã estará de regresso a Macau para uma vez mais participar na corrida de Fórmula 3.

O nome de Flörsch, recorde-se, não constava na lista de pilotos divulgada pela Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau (COGPM). Em causa estava a falta de apoios financeiros, embora um representante da piloto alemã tenha confirmado ao PONTO FINAL que ainda não estava excluída a hipótese de competir na RAEM. As verbas foram entretanto reunidas, e a piloto divulgou um comunicado, no sábado, onde confirma a presença naquela que será a 66ª edição do Grande Prémio de Macau.

“Era evidente para mim que queria regressar a Macau para competir nesta corrida fantástica, mesmo quando ainda estava no hospital. É já um evento de culto no mundo do desporto motorizado, mas para mim existem também outros aspectos pelos quais Macau será o ponto alto do ano. Para além disso, estou muito entusiasmada pela oportunidade de poder ver as pessoas de Macau, que são muito carinhosas, Macau está no fundo do meu coração”, refere a piloto de 18 anos, num comunicado divulgado pela equipa.

Sophia Flörsch disse também que tem tentado, ao longo dos últimos 12 meses, estar preparada “ao melhor nível possível”, mas que terá que “manter-se realista”. “Carro novo, sem grande preparação, e muitas variáveis. Macau encoraja e desafia os mesmos condutores, e eu irei dar o meu melhor”, disse a piloto alemã.

Flörsch, que irá correr em Macau pela HWA Racelab, aproveitou ainda por agradecer à equipa alemã pela “reserva de um lugar até aos últimos minutos”, pelo como à MGM China, Theodore Racing e IXO Models, pelos patrocínios que permitirem confirmar a presença no evento.

A jovem alemã, recorde-se, foi nomeada Embaixadora da Boa Vontade para o turismo de Macau no ano passado. Na ocasião, a directora da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), Maria Helena Senna Fernandes, referiu que a nomeação tinha como objectivo fazer com que a alemã mantenha uma ligação com Macau: “Ela tem muito bom espírito e tem uma boa impressão de Macau, por isso também queremos manter essa ligação com ela para que nos ajude a promover tanto o Grande Prémio de Macau, como o turismo de Macau lá fora”, referiu, na ocasião, a responsável máxima da DST.

Segundo apurou o PONTO FINAL junto da equipa, Sophia Flörsch deverá chegar à RAEM na próxima segunda-feira.