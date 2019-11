“Queremos que o nosso caso leve Macau a perceber que o casamento gay é um direito humano básico”

Depois de ter sido impedido de casar com o seu companheiro em Taiwan, Guzifer Leong enviou uma carta a Sónia Chan onde afirmava que a sociedade de Macau não era assim tão tradicional para que não houvesse casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ao PONTO FINAL, Guzifer diz que quer que o seu caso seja um exemplo para a comunidade LGBT em Macau.

Sónia Chan, secretária para a Administração e Justiça, recebeu na passada semana uma carta cujo remetente era Guzifer Leong, o jovem de Macau a quem o casamento com o seu companheiro foi negado em Taiwan. A carta pedia, então, melhores condições para a comunidade LGBT de Macau, nomeadamente a possibilidade de matrimónio entre pessoas do mesmo sexo. Ao PONTO FINAL, Guzifer completa a ideia e diz que o objectivo passa também por servir de exemplo para a comunidade de Macau.

Guzifer Leong, de 31 anos, e Shinchi Ting, de 28, estão em Kaohsiung, em Taiwan, à espera que os tribunais julguem o recurso que apresentaram contra a decisão de que não poderiam casar no território que foi o primeiro da Ásia a reconhecer o direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Apesar de Shinchi ser taiwanês, Guzifer é residente de Macau, onde não é possível o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o que, de acordo com os tribunais daquele país, faz com que o casamento não seja possível.

Em Taiwan desde 2017, Guzifer não tem planos de voltar a Macau no futuro, diz que teme o “terror vermelho” que alega existir na RAEM e na RAEHK. Em Macau era psicólogo, mas agora, em Kaohsiung, tem, juntamente com o companheiro, uma pastelaria.

Questionado sobre se acredita que a carta endereçada a Sónia Chan pode vir a ter efeitos, Guzifer diz que sim. “Claro que sim, as Nações Unidas já avisaram Macau para que melhore os direitos humanos na comunidade LGBT, mas o Governo ignora sistematicamente”. Para o jovem, “a ‘tradição’ não é desculpa”.

A carta enviada à secretária falava exactamente do argumento da “tradição”, dizendo que a sociedade de Macau não era mais conservadora do que a de Taiwan, por exemplo. A missiva termina com Guzifer a dizer que a resistência à mudança no que toca ao casamento homossexual “é uma pena para o desenvolvimento de Macau”. “Será a tradição realmente boa para Macau?”, questiona.

Enquanto aguardam a decisão dos tribunais taiwaneses, dizem querer mostrar quais são as dificuldades dos casais gay transnacionais. Além disso, afirma: “Queremos que o nosso caso leve Macau a perceber que o casamento gay é um direito humano básico”. Caso o recurso em Taiwan seja bem-sucedido, Guzifer revela qual será o segundo passo do casal: pedir a residência de Macau para Shinchi, para que o Governo da RAEM reconheça o casamento. “Se a batalha [em Macau] começar logo pelo casamento gay, será imediatamente impedido pela lei de Macau, mas se o pedido for de residência, isso pode fazer com que o Governo aceite a relação depois de o casamento ter sido reconhecido num outro país”. Isso fará com que a comunidade LGBT veja que “o casamento não está muito longe de Macau”, diz.

O casal diz mesmo estar em contacto com a Associação Arco-Íris, de Macau no sentido de “fazer com que a comunidade LGBT de Macau tenha mais informações sobre os seus direitos”. “Esperamos que este caso se estenda a Macau e ajude na luta pelos direitos LGBT aí”.

DISCRIMINAÇÃO EM MACAU

Guzifer recorda a infância em Macau e confessa que foi vítima de discriminação devido à orientação sexual. “Enfrentei diversas discriminações, por parte de professores, colegas de escola e até pela minha família, mas sei que a discriminação se deveu ao facto de eles não terem conhecimento sobre a comunidade LGBT e por as leis darem a entender que ser gay é mau”. Depois da infância, segundo Guzifer, a discriminação continuou: “Também enfrentei discriminação na procura de emprego. Sou psicólogo e na minha área há muitas escolas católicas”.