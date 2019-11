Na intimidade de um amor proibido, Rão Kyao regressa a Macau com bailado

No âmbito do 20.º aniversário da transferência de Macau para a China, o músico português compôs um bailado inspirado na obra de Henrique de Senna Fernandes, “A Trança Feiticeira”, que conta a história de um amor proibido na sociedade macaense durante a década de 30 do século XX. Com estreia prevista para o próximo ano, o bailado de Rão Kyao conjuga música portuguesa com música chinesa como elemento de integração cultural.

Um ano depois de ter recebido um convite da Associação de Cultura e Arte Nacional Chinesa para compor um bailado inspirado no livro de Henrique de Senna Fernandes, Rão Kyao está em Macau para ultimar pormenores para a gravação da secção de instrumentos chineses das composições. “Neste momento, já temos a maior parte das composições feitas. Os instrumentos portugueses já estão gravados, mas os instrumentos chineses vão ser posteriormente gravados num estúdio em Cantão”, começa por dizer Rão Kyao ao PONTO FINAL.

Inspirado no livro de Henrique de Senna Fernandes, o bailado conta uma história de amor, entre um português e uma chinesa, durante a década de 30 do século passado, através de uma narrativa musical composta por instrumentos portugueses e chineses, nomeadamente a guitarra portuguesa, o Ehru ou Gu Zheng, uma espécie de harpa chinesa. Rão Kyao refere que as personagens centrais são “oriundas de ambientes sociais diferentes e conflituantes”, que serviram de inspiração para a composição musical.

“O bailado fala sobre os conflitos sociais numa época onde a aceitação entre várias classes sociais era muito difícil. O bailado fala de tudo isso, entre um português que vivia cá nos anos 30 e uma chinesa de origem humilde, e o que é que acontece através da relação deles. E é essa ligação que depois dá origem aos temas, ou seja, a conjugação entre os instrumentos portugueses e os chineses celebra esta ligação entre os dois com todas as suas peripécias”, refere o músico português ao PONTO FINAL.

Sobre os desafios na composição dos temas para bailado, Rão Kyao assinala algumas especificidades. “Há certas e determinadas especificidades que são feitas de acordo com o coreógrafo, onde ele me diz: ‘olhe que isto tem de ter este tempo’ ou ‘este ambiente tem que ser desta determinada maneira’. Há um certo e determinado maior rigor na forma e na composição porque está ao serviço da parte visual do ballet. Eu nunca escrevi para ballet, mas compreendo a situação. Qual é o ambiente emocional, quem é que está, quem está envolvido nisto, é ele, é ela, são eles os dois, é o pessoal na rua. Todas essas coisas intuitivamente nós vamos metendo na partitura e vamos em frente, desde que esteja bem e que o coreógrafo consiga perceber.”

Apesar das dificuldades em compor um bailado inspirado nas relações sino-portuguesas à distância, Rão Kyao não estranha a linguagem musical, uma vez que a sua ligação a Macau tem mais de 30 anos. “Tenho um contacto grande com a música chinesa porque já gravei dois discos em Macau, um na década 80, chamado ‘Macau Amanhecer’, onde era precisamente a história entre um português e uma chinesa, mas isto à minha maneira. Isto foi o primeiro. Depois gravei com a orquestra chinesa em Cantão, de modo que me familiarizei de certa maneira com a música chinesa e parece-me que, às vezes, consigo respirar certos e determinados temas da música chinesa e por isso não foi uma primeira aproximação, continuei essa minha experiência”, disse Rão Kyao, sobre a composição do hino oficial da cerimónia da transferência de soberania de Macau em 1999.

Sempre com a flauta no centro das suas composições, Rão Kyao revela que os temas do bailado vão ser interpretados com poucos instrumentos para criar um ambiente intimista. “Cada tema [do bailado] terá as suas especificidades, tem danças de rua, tem uma situação em que ela [a personagem de A-Len] é posta na rua e está com uma grande tristeza. Temos de ilustrar essa tristeza dela, numa altura em que ele [a personagem de Adosindo] lhe vai oferecer uma rosa num jardim ainda não se conhecem muito bem, temos de ter outro ambiente. Todos esses outros ambientes são feitos sempre com um grupo no perfil que seria adequado para esta peça porque é um grupo pequeno, não é uma grande orquestra. É um grupo que tem dois Ehrus, tem o Gu Zheng que é uma espécie de harpa chinesa, tem a pipa, tem percussão chinesa, tem guitarra portuguesa, guitarra clássica e tem as flautas”, acrescenta o músico português.

“A flauta digamos que é o actor principal. É um concerto em que basicamente várias flautas são tocadas de acordo com os ambientes. O Ehru também participa assim como a pipa. A guitarra portuguesa reforça o ambiente emocional do ambiente português, sendo que a pipa e o Ehru acabam por reforçar o ambiente emocional chinês”, refere Rão Kyao.

Com estreia prevista para o Verão de 2020, o bailado inspirado na obra de Henrique de Senna Fernandes terá um ambiente intimista. “Não é uma peça de grande porte, de uma grande orquestra, não tem nada a ver com o ambiente. Isto é uma tensão e um alívio que existe entre ele e ela, mas é intimista, é realmente a ligação entre dois ambientes sociais de dois países com origens diferentes, e de que maneira eles conjugam, mas sempre à vista entre um homem e uma mulher, só. É um ambiente intimista do princípio ao fim, é o que pusemos na música”, assinala o músico.