“Génesis em 600 telas” de Yoyo Wong vence Prémio Fundação Oriente para as Artes Plásticas 2019

Tendo como referência as pinturas de Miguel Ângelo no tecto da Capela Sistina, Yoyo Wong explora a subtileza do toque em ecrãs de aparelhos digitais para traçar a posição inconsciente do ser humano entre dois mundos, analisando, ao mesmo tempo, o mito da criação em diferentes culturas e religiões. Para além do prémio monetário, a artista plástica natural de Macau tem garantida uma residência artística em Lisboa durante um mês.

“Sinto-me muito honrada e grata por este reconhecimento. O prémio da Fundação Oriente para as Artes Plásticas dá-me uma enorme motivação para continuar a desenvolver o meu trabalho”, começou por dizer Yoyo Wong ao PONTO FINAL, sobre a conquista do Prémio Fundação Oriente para as Artes Plásticas 2019 com a obra “Génesis em 600 telas”.

Com 600 imagens de ecrãs do telemóvel de Yoyo Wong, a artista plástica de Macau utilizou vestígios de polegadas na superfície de telas sensíveis ao toque para criar uma composição, tendo como referência as pinturas de Miguel Ângelo no tecto da Capela Sistina, no Vaticano.

“A minha referência neste trabalho foram os trabalhos de Miguel Ângelo nas pinturas do tecto da Capela Cistina sobre o Génesis em que me inspirei nos gestos diários de uso do telemóvel”, referiu Yoyo Wong ao PONTO FINAL.

Para a artista plástica natural de Macau, a tela sensível ao toque dos aparelhos modernos é “uma plataforma que os seres humanos usam para se relacionarem com o mundo externo e virtual”, que pode ligar e transmitir diferentes mensagens através das experiências interactivas do homem e da máquina.

“Quando os ecrãs dos aparelhos estão desligados ou apagados podemos ver as impressões digitais ou as polegadas que deixamos com o uso do telemóvel”, disse Yoyo Wong ao, assinalando que estes hábitos diários estão intimamente relacionados com o movimento inconsciente repetitivo de passar janelas no telemóvel.

Imaginando o caos do Génesis como o espaço que separa o paraíso original e a terra, Yoyo Wong encara o mundo virtual como um espelho do mundo real em que a superfície do ecrã eletrónico dos aparelhos modernos age como um espelho de duas dimensões que reflecte a condição dos dois mundos. “Tentamos retratar um mundo ideal como o paraíso criado pela nossa imaginação, em que o ecrã é essa fronteira entre o paraíso e a Terra, e faz essa ligação, tal como um espaço caótico”, refere a artista plástica.

Natural de Macau, Yoyo Wong é licenciada em Belas Artes pelo Real Instituto de Tecnologias de Melbourne, na Austrália, desde 2015. O seu foco procura a relação entre a consciência humana e a tecnologia, assim como a natureza do próprio e as identidades virtuais na era digital contemporânea.

Ao vencer a edição de 2019 do Prémio Fundação Oriente para as Artes Plásticas, Yoyo Wong ganhou também o direito de realizar uma residência artística em Lisboa durante um mês. “Em Lisboa vou encontrar muitas igrejas e pinturas clássicas que eu poderei ver. Talvez esta troca cultural me vá inspirar para novos trabalhos”, acrescentou a artista plástica natural de Macau ao PONTO FINAL.