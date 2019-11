“Zhuhai e Hengqin serão parceiros nossos para resolver a questão dos campos”

Chong Coc Veng lidera a Associação de Futebol de Macau desde 2004. Enfrentou, ao longo dos últimos 15 anos, vários desafios como líder máximo do futebol local, sempre em prol do desenvolvimento da modalidade na RAEM. Alcançar resultados positivos só com “harmonia”, segundo o próprio, algo que não tem sido fácil este ano. O futuro, porém, é visto com optimismo, com uma aposta reforçada ao nível da formação.

Texto: Pedro André Santos

Fotografia: Eduardo Martins

São já 15 anos à frente da Associação de Futebol de Macau (AFM), mas Chong Coc Veng não pensa em abrandar, pelo menos para já. Tudo em prol do desenvolvimento do futebol em Macau, referiu, em entrevista ao PONTO FINAL. Este ano, porém, não tem sido fácil para o líder da AFM, que considerou que a Selecção de Macau não deveria viajar para o Sri Lanka para disputar a partida da segunda mão de apuramento para o Mundial 2022, alegando questões de segurança. A decisão não foi bem acatada pelos jogadores, mas Chong Coc Veng considera que a situação faz parte do passado, reiterando que a decisão foi tomada tendo em conta a segurança de toda a comitiva. Em relação ao panorama local, o dirigente deu como exemplo as instalações desportivas como sendo o principal entrave a uma eventual profissionalização do futebol em Macau.

Que balanço faz deste mandato como presidente da AFM?

Eu e a minha equipa temos feito tudo para o bem do futebol em Macau ao longo de mais de uma década, o que não é um período curto. Sabemos que o trabalho nem sempre foi satisfatório, mas mantemos sempre esta postura para melhorar as coisas para o bem do futebol de Macau, usando a Associação de Futebol de Macau [AFM] como uma plataforma para o desenvolvimento do futebol. Espero que possamos manter esta harmonia no meio do futebol de Macau, porque só assim podemos avançar.

Quais foram os grandes desafios que encontrou ao longo destes anos?

Para mim, todos os dias são um desafio porque temos que levar as coisas a sério para desenvolver o futebol de Macau. Este desafio que a equipa toda está a enfrentar tem sido feito com uma atitude positiva e com alegria. Desenvolver o futebol de Macau não é um trabalho fácil, porque Macau em si é pequena, todos nos conhecemos uns aos outros. A nível internacional temos o apoio da AFC [Confederação Asiática de Futebol] e da FIFA, que nos deram as orientações de como desenvolver o futebol e chegar a um nível internacional. Ao longo destes anos temos desenvolvido trabalho neste sentido, não estamos só a olhar para os jogadores e equipa técnica, queremos elevar todos os aspectos do futebol, através da formação, das equipas de trabalho e mesmo os trabalhadores nos bastidores, para chegar a um nível internacional.

A falta de instalações desportivas foi sempre um problema em Macau, não só a nível dos estádios, como também de sítios para treinar, levantando muitas queixas por parte dos clubes. Há condições para melhorar? E o que é que tem sido feito nesse sentido?

É uma boa pergunta, as instalações foram sempre um problema. Mesmo com os limites em termos de espaços físicos temos que continuar a desenvolver o futebol de Macau, não podemos usar isto como uma desculpa. Temos escolinhas de futebol, no que toca à questão dos recintos e dos campos há muitas instalações que nós cruzamos com outras modalidades, e é uma realidade que Macau está a enfrentar. Sabemos que os clubes e os jogadores exigem mais tempo e espaço para treinos e competições, e, devido à proximidade com Zhuhai e com a Ilha da Montanha, vamos passar a dispor de espaços para os clubes treinarem. Claro que podem não concordar com esta medida, achando que é longe, mas esperamos que compreendam a situação e a realidade de Macau. Na Europa, muitas pessoas demoram uma hora ou mais para irem para um treino. No futuro, Zhuhai e Hengqin serão parceiros nossos para resolver a questão dos campos, e isso é uma vantagem que Macau tem. Espero que possam aceitar esta nova medida para que as coisas possam mudar.

E quais são os espaços em concreto? Este ano, o campeonato da segunda divisão já foi disputado em Hengqin, no campo da Universidade de Macau.

A Universidade de Macau é uma das instalações na Ilha da Montanha. Quanto a Zhuhai, temos mantido um contacto estreito com as respectivas instituições, a Selecção de Macau já jogou recentemente no Estádio de Zhuhai, e futuramente procuraremos outros recintos para serem utilizados pela AFM. Quando conseguirmos ter todos estes dados, iremos dialogar com os clubes para verem o que é que eles pensam. É uma boa oportunidade para o desenvolvimento do futebol de Macau, bem como para a sociedade em si.

E será uma realidade já para o próximo campeonato?

Em primeiro lugar, temos que falar com os clubes e ouvir o que eles dizem, e muito em breve teremos esta reunião. Iremos também conceder recursos aos clubes que tenham interesse em desenvolver o futebol juvenil, para que ajudem ao desenvolvimento das camadas mais jovens.

Recursos a nível financeiro ou em termos de espaços físicos?

Ambos.

Mas apenas ficará decidido em concreto depois da reunião com os clubes.

Já temos esta proposta e iremos reunir com os clubes primeiro para divulgar esta medida.

E já há data para a reunião com os clubes?

Os trabalhos estão a avançar, assim que tivermos novidades iremos divulgar.

Este ano já foi utilizado o campo da Universidade de Macau para o campeonato da segunda divisão, mas o relvado estava frequentemente em más condições, com muita terra. Já houve algum estudo para haver um relvado melhor ou utilizar relva artificial?

Os campos não são nossos, não cabe a nós decidir a alteração para relva artificial, mas já muitas pessoas fizeram esta sugestão. Para os jogadores é melhor jogador em relva natural, mesmo a nível internacional é sempre a primeira opção. A AFC e alguns treinadores experientes não acham que seja bom para os jogadores ganharem o hábito de jogar em relva artificial. Sempre que possível, faremos tudo para que joguem em relva natural.

Essa questão já é falada há muitos anos. Houve algum estudo nesse sentido?

É muito difícil termos um papel de protagonista e fazer esse estudo porque o campo não é nosso, não compete à AFM.

Mas houve algum diálogo com a AFC, para uma eventual recomendação?

Quanto às questões do relvado artificial, a nível internacional há alguns critérios, quais são os relvados que podem ser aprovados para jogos internacionais, por exemplo. Mas é mais uma conversa de ouvir pareceres do que um estudo sobre o assunto. Que eu saiba, o Instituto do Desporto também está a estudar o assunto para ver a possibilidade de haver algum relvado artificial.

Outra das queixas dos clubes prende-se com a calendarização dos jogos, que normalmente são feitos apenas de mês a mês, dificultando a planificação. Há alguma forma de melhorar este sistema no futuro?

Andamos sempre à procura de resolução para esta questão, mas é difícil face à limitação de Macau em relação à disponibilidade de campos, bem como ao facto de a maioria dos jogadores terem o seu próprio trabalho, são tudo factores que fazem parte desta questão. Os meus colegas, quando organizam o calendário, é impossível satisfazerem todos os clubes. Agora estamos a lançar mensalmente os horários dos jogos, se é bom fazê-lo de dois em dois meses, ou de três em três meses, iremos estudar este assunto para ver qual é a melhor forma para satisfazer os clubes de uma forma mais abrangente. A porta da AFM está sempre aberta e estamos sempre disponíveis a ouvir as diferentes opiniões, queremos ouvir mais os clubes para melhorar o nosso trabalho. Também temos que ter em conta a utilização para outras modalidades que partilhem o mesmo recinto, como o atletismo. Quando organizamos os horários dos jogos, temos que ter em conta outros assuntos que não podemos controlar.

Vários clubes já se queixaram que as reuniões são apenas de um só sentido e não propriamente um diálogo ou troca de ideias entre as partes, não sendo, por isso, muito produtivas.

É impossível fazer tudo o que os clubes pedem, esperamos que possam compreender, sobretudo quando as propostas são feitas já depois de o campeonato ter começado. Antes de implementar certas medidas, temos que ter um consenso entre os clubes que participam, não é apenas um clube que decide, ou a AFM que decide. Dizerem que só ouvimos e não mudamos é injusto, quando ouvimos sugestões dos clubes que possam ser implementadas tentamos sempre melhorar as competições e os regulamentos. Esperamos também que os clubes possam cumprir as regras que tinham sido definidas antes de se iniciarem as competições, e sempre que tenham novas ideias as coisas têm que ser discutidas antes do campeonato seguinte para que possam ser implementadas. Vamos trabalhar para melhorar a comunicação com os clubes, não quero estar a dizer quem tem razão ou não, mas adoptamos sempre uma atitude de respeitar mutuamente.

Estas reuniões com os clubes são então para manter no futuro?

A AFM está sempre disposta a qualquer momento para ouvir os clubes, espero que possamos manter esta relação e que seja mais harmoniosa. Não é só ouvir as coisas e não fazer, temos que ver se as propostas que eles fizeram são viáveis para serem implementadas.

Com todas estas condicionantes, é possível haver profissionalização no futebol em Macau?

A questão essencial tem a ver com os campos, que são uma das condições mais importantes para haver uma liga profissional. Em Macau, nenhum clube possui o seu próprio campo, por isso posso dizer que, de momento, não estão reunidas as condições necessárias para que tal aconteça [profissionalização no futebol], mas no futuro ninguém sabe. De momento, é impossível.

Mas é um objectivo futuro para a AFM?

Sim, pensamos nesse assunto, mas também temos que olhar para a realidade, porque sempre que um campeonato passa a ser profissional passa também a ter a ver com os negócios. Se mudamos o formato da competição de amador para profissional, o apoio [do Governo] será diferente porque já estamos a explorar uma actividade económica.

Qual é o orçamento da AFM para desenvolver o futebol em Macau?

O orçamento para as ligas de todas as competições tem um valor anual de cerca de 13,5 milhões de patacas.

E para onde vai a maior fatia deste orçamento?

A maior parte do orçamento serve para pagar aos árbitros e comissários dos jogos, segurança, aluguer dos campos, e também para o desenvolvimento das camadas jovens, jogos internacionais, entre outros.

Em relação à polémica em torno da Selecção de Macau, que não realizou o jogo no Sri Lanka de qualificação para a fase de grupos de qualificação para o Mundial 2022 por alegada falta de segurança. Houve uma contradição entre a justificação dada pela AFM e os jogadores, segundo alegou o deputado Sulu Sou. O que se passou em concreto?

O envio de uma equipa ao exterior tem as suas próprias directrizes e orientações que temos que seguir. O desenvolvimento do futebol de Macau não se foca apenas num jogo em particular, a equipa que iriamos enviar, para além dos jogadores, tem a parte técnica e funcionários da AFM, ou seja, a equipa toda é composta por elementos diferentes. Falámos com a parte do Sri Lanka, mas tínhamos que ter em conta que era uma equipa de selecção que iriamos enviar. Na altura, foi definido pelo Governo que havia um certo risco, por isso tínhamos que seguir as directrizes. Respeitamos sempre os diferentes pontos de vista, mas, como AFM, temos que ter uma vista mais abrangente. Esta decisão de não ir ao Sri Lanka foi a melhor decisão? Ninguém sabe, cada um tem o seu ponto de vista. Tivemos que ter em conta não apenas a segurança dos jogadores mas de todos os que iriam participar neste evento. Esperamos que possam compreender esta decisão, no futuro continuaremos a adoptar este critério porque este é o nosso papel, desenvolver o futebol de Macau e seguir as directrizes que tínhamos estabelecido.

Como consequência desta decisão, muitos jogadores retiraram-se da selecção. Como será o futuro?

Não queríamos que os jogadores tomassem essa decisão, mas as portas da AFM estão sempre abertas, e esperamos que os jogadores continuem a manter esta paixão pelo futebol, não vale a pena olhar para trás e discutir quem teve razão. A decisão tomada pela AFM teve em conta a segurança, os jogadores tomaram aquela decisão na altura mas já passou. Tiveram a sua forma de pensar e um ponto de vista extremo, muito diferente do nosso, mas estamos sempre dispostos a que eles mudem de ideias.

Alguns já regressaram ou mostraram intenção nesse sentido? Como está a situação neste momento?

Para mim, eles nunca saíram. São sempre bem-vindos a voltar à selecção. Mas se continuarem a insistir, nós respeitamos. A tomada desta decisão por parte da AFM não foi fácil, não tinha como objectivo desagradar os jogadores. Foi difícil. Esperamos que os jogadores possam deixar o passado e olhar para a frente para desenvolver o futebol de uma forma mais unida.

Qual foi a sanção imposta pela FIFA?

A penalização, segundo o regulamento da FIFA, era uma multa de 40 mil francos suíços [cerca de 325 mil patacas]. Mas depois de ponderação, a FIFA concluiu aplicar uma multa de 10 mil francos [81 mil patacas] à AFM.

Porquê?

Na altura fornecemos as nossas razões, eles analisaram estes fundamentos e acharam que se podia minimizar a sanção. Poderíamos, inclusive, ser punidos com o afastamento das competições seguintes, mas essa não foi a decisão da FIFA.

Quais são os objectivos futuros da AFM?

Iremos continuar a desenvolver os trabalhos de formação das camadas mais jovens, formar mais treinadores, como temos feito nos últimos anos, criar mais cursos de formação, porque só com bons treinadores é que podemos formar bons jogadores. Queremos continuar a abrir esta plataforma para os jogadores terem mais oportunidades. A Grande Baía também é uma boa oportunidade para desenvolvermos o nosso futebol, e é também uma meta para o nosso futuro, iremos focar-nos mais no interior da China.

Em que sentido pode a Grande Baía ajudar ao desenvolvimento do futebol de Macau?

Nós procuramos fazer com que os jogadores e os clubes possam participar nas equipas ou nas competições, o que pode aumentar a visibilidade da capacidade dos jogadores. O mercado do futebol da China está cada vez maior, toda a gente quer ir para a China.