Uma história de amor sem fios no Jardim Lou Lim Ieok

No fim-de-semana de 9 e 10 de Novembro, o Jardim do Lou Lim Ieok acolhe o 5º Encontro de Marionetas de Macau, organizado pela Casa de Portugal. Para além das marionetas de Elisa Vilaça, o evento conta com performances de Sérgio Rolo e de Gil Conti, um convidado da República Checa.

A arte de contar histórias com marionetas regressa nos próximos dias 9 e 10 de Novembro a Macau. A 5ª edição do Encontro de Marionetas de Macau leva ao Jardim do Lou Lim Ieok quatro espectáculos para a divulgação de diferentes técnicas de manipulação, num evento que arranca com a apresentação de “Arraial”, da Directora da Escola de Artes e Ofícios da Casa de Portugal, Elisa Vilaça.

“Este ano, somos três grupos de marionetistas. Eu vou apresentar uma peça que se chama o ‘Arraial’ e que está muito relacionada com a cultura tradicional portuguesa ligada também à tradição dos Robertos portugueses”, começa por explicar Elisa Vilaça ao PONTO FINAL, sobre o tipo de marionetas de luva usadas em Portugal na década de 70.

“[Os espectáculos dos Robertos] Eram feitos normalmente dentro de uma barraca por um único manipulador, e eles andavam de feira em feira, de terra em terra, de praia em praia, a apresentar os espectáculos. Esta peça [‘Arraial’] tem um contexto moderno porque joga com o teatro físico e marionetas”, acrescentou Elisa Vilaça.

Ao contrário das edições anteriores, o espectáculo de Elisa Vilaça será acompanhado de duas pessoas ligadas às artes performativas. “O espectáculo começa com teatro físico, e depois há uma entrada dentro do próprio espaço, que é uma barraca um pouco maior do que é tradicional dos Robertos. Há uma envolvente mais moderna que procura preservar um pouco do que era a tradição, sendo os próprios ‘scketches’ muito baseados na cultura portuguesa”, conta Elisa Vilaça ao PONTO FINAL.

Recorrendo ao imaginário das feiras antigas da aldeia, a história de Elisa Vilaça “começa precisamente com a paixão de duas figuras” em que, pelo meio, aparece alguém “a tentar chateá-los”, mas o final é feliz e surge até um casamento, garante a autora ao PONTO FINAL.

Com algumas surpresas e brincadeiras, a mensagem desta história vai para além do amor e da compreensão. “Há também um alerta, um despertar para as culturas e as tradições que não devem ser esquecidas. É exactamente este tipo de jogos que eu faço com os bonecos nos diferentes ‘scketches’”, observa Elisa Vilaça, acrescentando que, ao longo do espectáculo, vai passar em retrospectiva um pouco do que era o contexto das antigas feiras, como os arraias e os grupos de folclore.

“Era muito típico aparecerem as touradas, e nos Robertos isso era muito usado também. As brincadeiras dos cães e dos gatos atrás uns dos outros, ou os pastores com os rebanhos. São tradições que se vão esquecendo um pouco, mas que são importantes recordar porque fazem parte de uma história”, disse Elisa Vilaça.

Sobre o desafio de contar histórias sem palavras, Elisa Vilaça explica que “o espectáculo não tem palavras”, e que com “meia dúzia de palavras, ou sons isolados”, não precisa de mais para que a mensagem passe, uma vez que o resto é feito com fundo musical, “exactamente para ser um espectáculo possível de interpretação para qualquer tipo de público”.

A viver em Macau desde o início da década de 80, Elisa Vilaça trouxe para o território a paixão pela arte das marionetas, sendo uma das principais impulsionadoras na conservação desta tradição. “Em Macau, absorvemos muito da cultura chinesa, mas gostamos de preservar a nossa cultura e eu, por exemplo, estou cá desde 1982, e tenho o prazer de a divulgar”, afirmou a Directora da Escola de Artes e Ofícios da Casa de Portugal ao PONTO FINAL.

O 5º Encontro de Marionetas de Macau conta ainda com a participação de Sérgio Rolo no espectáculo “Alberto, O Cozinheiro”, e do checo Gil Conti nos espectáculos “As Aventuras de Zequinha” e “Três Histórias para Bonecos”. “O Gil Conti é um senhor que vem da República Checa e trabalha com marionetas diferentes. Temos ainda o Sérgio Rolo, com a apresentação de um outro tipo de marionetas”, acrescentou Elisa Vilaça.

Questionada sobre a diferença de tipo de manipulação de bonecos nesta edição do evento, Elisa Vilaça refere que será uma boa oportunidade para o público experienciar “diferentes tipos de manipulação” com bastante interacção. “Tentamos de alguma forma que haja uma divulgação das diferentes técnicas de manipulação, os diferentes tipos de marionetas, e uma história que está por detrás disto tudo”, concluiu Elisa Vilaça.