Mulher desfigurada pelo marido espera que recurso não baixe pena de 13 anos

O condenado pelo crime de ofensa grave à integridade física, Wong Chi Kit, que atacou a mulher com ácido e óleo a ferver, recorreu da sentença proferida pelo colectivo liderado por Leong Fong Meng. Vítima já estava à espera deste passo, mas acredita que os juízes das instâncias superiores não vão diminuir a pena.

João Carlos Malta

joaomalta.pontofinal@gmail.com

Apesar de ainda não existir confirmação oficial, por ainda não haver notificação pela juíza do processo, fonte ligada à defesa de Lao Mong Ieng — mulher que ficou desfigurada, cega e com mais de 40% do corpo com queimaduras graves — não se mostra surpreendida que Wong Chi Kit tenha avançado com um recurso à condenação de 13 anos de cadeia que lhe foi aplicada no início deste mês.

“Estava à espera porque foi aplicada uma pena alta, e esta medida não tem nenhum custo associado. Por isso, ele deve fazê-lo pelo seu advogado oficioso. Não paga nada, por isso, porque não?”, questiona a fonte conhecedora do processo ao PONTO FINAL. O advogado de defesa de Wong Chi Kit, em declarações ao Hoje Macau, recusou prestar esclarecimentos do caso, escudando-se na vontade do cliente: “As instruções que recebi por parte do meu cliente foi para não revelar qualquer decisão tomada”, afirmou Lo Wang On.

O recurso ocorre em relação ao processo crime, e não em relação ao processo cível em que Wong também foi condenado a pagar 12,8 milhões de patacas. Sobre esta decisão, não há para já notícia de recurso. “Tenho reservas de que ele vá recorrer do pedido cível”, disse a mesma fonte ligada à vítima.

Agora, depois de a juíza receber o recurso do condenado, deverá nos próximos dias notificar a assistente no processo, a advogada de Lao, que tem posteriormente 20 dias para responder. Num caso como este, em que o recorrente esteja detido, normalmente a decisão dos juízes é mais rápida. O caso sobe assim ao Tribunal de Segunda Instância (TSI), e aí será apreciado por um colectivo de juízes. Se os três anuírem em manter a pena, o julgamento ficará finalizado. Se assim não for, poderá haver um novo recurso para o Tribunal de Última Instância.

Vítima contente com a decisão da primeira instância

Segundo a mesma fonte ouvida pelo PONTO FINAL, Lao Mong Ieng aceitou muito bem a pena que foi aplicada, no início de Outubro, pelo Tribunal Judicial de Base, “porque chegou quase ao máximo”, sendo que, neste tipo de caso, os tribunais não têm optado por penas tão elevadas. Em relação ao recurso, também Lao “não ficou surpresa”, porque “estava já à espera”. A fonte conhecedora do processo acredita que, neste processo, o tribunal “não vai baixar” a pena da condenação. “Espero que a segunda instância mantenha a decisão”, reiterou.

Uma condenação sem margem para dúvida

No dia da sentença de Wong, a juíza Leong Fong Meng catalogou a conduta do arguido de “cruel”, e disse que provocou “grande sofrimento” a Lao, que, pela consequência das agressões, terá de as enfrentar para “o resto da vida”. O Tribunal condenou ainda o homem ao pagamento de 12,8 milhões de patacas, no processo cível que decorreu em paralelo com o processo criminal, um valor que fica abaixo dos 19 milhões pedidos pela advogada de Lao Mong Ieng.

Há 15 meses, esta mulher de 32 anos viu a vida mudar para sempre. No decorrer de uma noite de terror, após ter sido atingida com óleo a ferver na cara, peito, e tórax, que lhe queimou entre 40% a 50% do corpo, e já a agonizar de dores, ainda levou com líquido para desentupir canos. Além de ter ficado cega, ficou completamente desfigurada.

A juíza repreendeu o arguido por, durante o julgamento, nunca ter mostrado arrependimento pelos seus actos, nem ter procurado compensar a vítima de qualquer forma. “Não pediu desculpa, e não mostrou intenção de o fazer, pelo menos que o Tribunal tenha tido conhecimento, mesmo tendo provocado um dano elevado”, referiu a juíza durante a leitura da sentença.