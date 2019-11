De Vivaldi a Piazzolla, no regresso do Festival de Música Barroca

Organizada pela Alliance Française de Macau, a 5ª edição do Festival de Música Barroca arranca no próximo dia 9 de Novembro com uma fusão entre o tango argentino de Astor Piazzolla e a música de Antonio Vivaldi pela mão do maestro Lio Kuokman. O programa inclui ainda interpretações de composições portuguesas, espanholas e francesas do período barroco, e um duplo concerto do organista francês Vincent Thévenaz.

pontofinalmacau@gmail.com

Com quatro concertos programados em vários pontos da cidade, o Festival de Música Barroca de Macau realiza-se entre os próximos dias 9 e 12 de Novembro, sob o tema “conectando mundos”, e começa, desde logo, com uma combinação da música barroca de Antonio Vivaldi e do tango argentino de Astor Piazzolla, no pequeno auditório do Centro Cultural de Macau.

“A razão pela qual escolhemos estas duas peças tem a ver com essa conexão, ambos os compositores escreveram uma série de obras intituladas “As Quatro Estações”, começa por dizer Sa Ng, gestor de assuntos culturais da Alliance Française de Macau, em declarações ao PONTO FINAL. Conduzido pelo maestro Lio Kuokman, o espectáculo agendado para as 20 horas conta com a interpretação do violoncelista solo Laurent Perrin num dos ‘ensembles’ mais internacionais do programa.

“A direcção artística deste concerto será do maestro Lio Kuokman, que é de Macau e é um dos mais consagrados e reconhecidos músicos do território”, frisa Sa Ng ao PONTO FINAL, acrescentando que o violoncelista principal do Teatro Sinfónico de Hong Kong, Laurent Perrin, será o representante de França ao lado de intérpretes da Coreia do Sul e da China interior, para um concerto que visa na diferença uma proximidade, nomeadamente entre uma cultura europeia mediterrânica do final do século XVII e o continente sul-americano em pleno século XX.

“O Antonio Vivaldi escreveu uma peça chamada ‘As Quatro Estações’ juntamente com um poema que só foi descoberto anos mais tarde, apesar de ninguém conseguir provar até hoje que o poema tinha sido efectivamente escrito por ele. Muitos anos mais tarde, já no século XX, tivemos o Astor Piazzolla, que escreveu ‘As Quatro Estações de Buenos Aires’, e essa peça é profundamente influenciada pela obra de Vivaldi, embora não tenha nada a ver com ‘As Quatro Estações’ de Vivaldi. Foi muito influenciada, pode ver-se a ligação ao ouvir-se as duas peças, apesar de o trabalho de Astor Piazzolla ser tão distinto com aquele ritmo, aquele ‘groove’, e numa enorme tensão dentro da música”, explica Sa Ng ao PONTO FINAL.

“Nas edições anteriores do Festival, tentámos sempre organizar um concerto onde houvesse esta espécie de fusão. Houve um ano que tivemos uma fusão de jazz e música barroca. Porque tivemos essa fusão? A música barroca tem uma forte ligação ao jazz, muitas pessoas poderiam pensar que ambos os géneros estão em polos opostos, mas não”, prosseguiu Sa Ng.

Acrescentando que no Jazz e na música barroca há uma necessidade de improviso, ao contrário da música do período clássico, Sa Ng aponta para um dos pontos comuns entre os dois estilos, aparentemente tão distintos. “Ambos têm o que chamamos na música erudita, o ‘basso continuo’. O ‘basso continuo’ significa que o instrumento baixo toca o esboço da harmonia e é exactamente o que faz o instrumento de baixo no jazz. E depois o solista irá improvisar sobre o ‘basso continuo’. Essa é uma grande similaridade, que acabou por ser perdida na progressão da música erudita, nomeadamente no período clássico e romântico. E é por isso que é tão interessante que tenhamos feito isso. E este ano, outra vez, fica implícita esta ideia, juntamente com o nosso tema de ‘conectando mundos’, o Maestro Lio Kuokman seleccionou estas duas peças para tocar no nosso concerto inaugural”.

Quarteto de cordas no Clube Militar e um recital de órgão no Seminário de S. José

Para assinalar o 20º aniversário da transferência de Macau para a China, a organização do Festival de Música Barroca incluiu na programação um concerto no Clube Militar, no dia 10 de Novembro, intitulado “De Portugal a França”, com interpretações do Quarteto de Cordas de Macau de composições portuguesas, espanholas e francesas do período barroco.

“Teremos um segundo concerto no Clube Militar às 18 horas. Este concerto será apresentado pelo Quarteto de Cordas de Macau, em que os principais intérpretes pertencem à Orquestra de Macau e são muito versáteis e virtuosos”, afirmou Sa Ng ao PONTO FINAL, acrescentando que este concerto terá um programa especial de compositores do período renascentista e dos primórdios do barroco em Portugal.

Nos dias 13 e 14 de Novembro, o organista francês Vincent Thévenaz toca no Seminário de S. José num concerto em que irá começar por progressões de música renascentista até ao período barroco, para além de uma improvisação ao estilo barroco no único órgão do período barroco em Macau.

“Macau tem uma história profunda no período barroco e queremos glorificá-la, e é por isso que continuamos a organizar concertos neste tipo de espaços, como no Seminário de S. José, para glorificar o seu órgão que é o único órgão do período barroco em Macau. Os outros órgãos pertencem ao período romântico. Por causa da importância do período barroco em França, e para glorificar a herança do período barroco em Macau, é que o fizemos. Tem sido popular e por isso vamos continuar a fazer”, concluiu Sa Ng.