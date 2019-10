Sulu Sou volta a pedir que se abram as portas das comissões, para “desinfectar” os poderes da AL

Na sua intervenção antes da ordem do dia, na sessão plenária de ontem na Assembleia Legislativa (AL), o deputado Sulu Sou reiterou o pedido para que as comissões abram as portas das respectivas reuniões. Segundo o democrata, a abertura de portas seria “o melhor desinfectante para o poder público”.

O deputado lembrou que as sete comissões da AL discutem “assuntos públicos estreitamente relacionados com a sociedade e não envolvem quaisquer assuntos familiares ou negócios de determinados indivíduos”. Por isso, disse, “é lamentável que ainda hoje, em 2019, as reuniões destas sete comissões continuem a ser à porta fechada”. “O público continua a ser afastado do recinto onde se discutem matérias de interesse público e não é permitida a entrada da imprensa”, afirmou o deputado.

O vice-presidente da Associação Novo Macau reforçou que é “completamente inaceitável” que “o brilho do sol continue a não conseguir entrar neste importante processo, isto é, na apreciação legislativa e na fiscalização da governação”, e citou Louis Brandeis, juiz norte-americano do século XX: “A luz é o melhor desinfectante e a luz eléctrica é o polícia mais eficaz”. “Quando, um dia, a luz do sol raiar efectivamente sobre todas as comissões, com certeza vai desinfectar e esterilizar os poderes da AL”, acrescentou o deputado.

“Enquanto os órgãos legislativos de outros países avançam para a plena publicidade, elevada transparência e alta participação dos cidadãos, onde ‘legislar e fiscalizar de forma transparente’ é uma tendência imparável, como é que Macau pode permanecer anquilosada e introvertida?”, questionou Sulu Sou, dando o exemplo de Hong Kong e Taiwan, onde as reuniões das comissões são transmitidas em directo. A.V.