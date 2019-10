Pequim apoia decisão de Hong Kong de excluir Joshua Wong das eleições locais

A China apoiou ontem a decisão de Hong Kong de excluir Joshua Wong, figura proeminente do movimento pró-democracia, de concorrer às próximas eleições locais, o que deverá agravar a pior crise política na cidade desde 1997.

A declaração do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau, que apoia a decisão da antiga colónia britânica de excluir Joshua Wong de concorrer às próximas eleições locais, surgiu no mesmo dia em que a Chefe do Executivo, Carrie Lam, alertou para os danos económicos causados por meses de protestos antigovernamentais. A economia de Hong Kong foi fortemente atingida face aos protestos, cada vez mais violentos, com o Governo a revelar que o número de visitantes caiu para metade e as vendas do retalho afundaram 25% nos últimos meses, em relação ao mesmo período do ano passado.

Joshua Wong, de 23 anos, foi em 2014 o principal rosto do movimento de desobediência civil conhecido como ‘Revolução dos Guarda-chuvas’, que durou mais de dois meses e na qual se exigia o sufrágio universal na antiga colónia britânica. O activista foi condenado a prisão e, entretanto, libertado. Ainda assim, foi o único candidato excluído das eleições para o conselho distrital, a 24 de Novembro.

Em comunicado, o Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau aponta que “concordou e apoiou” a decisão do gabinete eleitoral de Hong Kong, acusando Wong de estar “constantemente a apelar à intervenção de potências estrangeiras” nos assuntos do território semiautónomo. A posição de Wong “desafiou as bases do princípio ‘Um País, Dois Sistemas'”, aponta o gabinete, referindo-se à base política com que a soberania de Hong Kong foi transferida do domínio britânico para o chinês, em 1997.

Wong é “um dos principais culpados da conspiração para minar a prosperidade e a estabilidade de Hong Kong e, fundamentalmente, não atende aos requisitos de adesão [à Lei Básica], nem mostra a lealdade à Região Administrativa Especial de Hong Kong exigida a um candidato”, lê-se naquela nota.

O activista considerou a decisão um tiro pela culatra: “Isto fará com que cada vez mais pessoas de Hong Kong saiam às ruas e votem nas eleições”. Lam considerou ontem que Hong Kong vive um “momento angustiante para o comércio e os negócios” e que a violência deve terminar. “Quando a calma voltar, estamos comprometidos em encontrar soluções para alguns destes profundos problemas revelados pelos extensos protestos dos últimos quatro meses”, garantiu.

Lusa