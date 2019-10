Novo Macau acha que novo sistema de reconhecimento facial “não dá garantias” de proteger dados

O deputado Sulu Sou está muito preocupado com a nova fase do programa “Olhos no Céu” que dará à Polícia a possibilidade de fazer o reconhecimento facial de suspeitos através de câmaras de videovigilância. “A minha conclusão é que, até agora, não há condições para que o gabinete possa proteger convenientemente os dados resultantes desta nova proposta”, disse o democrata, depois de uma reunião com responsáveis do Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais (GPDP).

Sulu disse que os democratas encorajaram o GDPD “a exigir à Polícia que dê mais documentação e informação sobre como é que o novo sistema irá ser implementado”. “Até lá, não me parece que estejamos preparados para o novo sistema”, considerou.

O político conclui que, se a segurança pública é sem dúvida importante, a questão da privacidade é também fundamental. E à Associação Novo Macau têm chegado muitas mensagens demonstrando preocupações em relação a este segundo aspecto.

Em Maio, na Assembleia Legislativa, o comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários, Mui San Meng, anunciou mais 980 câmaras de videovigilância até 2023. Entre elas, já no próximo ano, na 5ª fase do programa “Olhos no Céu”, entre as 300 câmaras que vão ser colocadas nas ruas de Macau, uma parte delas vai “estar conectada com o sistema de identificação inteligente de vídeo, o qual permite identificar e reconhecer indivíduos, viaturas e objectos suspeitos”. As escolas primárias, secundárias e os jardins de infância, bem como as paragens de autocarros e de táxis serão os locais privilegiados para a instalação dos dispositivos, neste período.

Sulu Sou disse ainda estar apreensivo com o facto de o GDPD afirmar que, até ao momento, a Polícia garante àquele gabinete ter muita pouca informação sobre o novo sistema que entra em funcionamento já no início do próximo ano. Sulu teme que as pessoas que sejam apanhadas nas imagens recolhidas no decorrer de uma investigação — mas sobre as quais não pende qualquer suspeita — fiquem também com os seus dados em bases de dados.

O deputado aponta para a China interior como ponto de comparação, local em que existe uma “base de dados que é muito perigosa”. O outro tema que Sulu Sou levou para o encontro com o GDPD foi o do telemarketing fraudulento. O deputado diz que há um grande consenso no combate a estas prácticas, e que deveria haver novas medidas de forma a aumentar as multas para que “quem tem estes comportamentos ilegais pense duas vezes”.

