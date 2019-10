Deputados questionam medidas do Governo face a incêndios

O incêndio da passada semana num edifício na Areia Preta esteve em destaque na reunião plenária de ontem da Assembleia Legislativa. Cinco deputados recordaram o caso e questionaram o Executivo sobre as medidas de prevenção e fiscalização. José Pereira Coutinho pediu ao Executivo que avançasse com uma investigação independente ao incidente.

José Pereira Coutinho, Leong Sun Iok, Song Pek Kei, Mak Soi Kun e Chan Hong dedicaram as suas intervenções antes da ordem do dia, na reunião plenária de ontem da Assembleia Legislativa (AL), ao incêndio que ocorreu no passado dia 20 de Outubro no edifício Jardim Kong Fok Cheong. Os deputados puseram em causa a capacidade de os organismos públicos reagirem a este tipo de situação e questionaram as medidas preventivas.

José Pereira Coutinho começou por questionar se as portas corta-fogo, os vidros das janelas e as câmaras de fumo foram homologadas e aprovadas pela Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT); qual a durabilidade das paredes do edifício; qual a razão para as portas das moradias adjacentes não terem sido arrombadas; porque é que o Governo não implementou o seguro obrigatório das moradias contra incêndios e porque é que muitas escadas de emergência e parques de estacionamento dos edifícios habitacionais e comerciais continuam entupidos com lixo, por exemplo.

“Será necessário que no futuro ocorram mais incêndios com perdas de vidas para que as entidades competentes comecem a actuar, fazendo cumprir rigorosamente a legislação existente?”, perguntou o deputado, sugerindo depois que o Chefe do Executivo instaure uma investigação a este incêndio através de uma entidade independente.

Leong Sun Iok, por sua vez, acusou o Governo de “insuficiências nas instalações contra incêndios, nos equipamentos de apoio comunitário, nas leis e regulamentos e na administração de edifícios”. “Espero que o Governo e os diversos sectores sociais possam retirar os devidos ensinamentos para melhorar a segurança contra incêndios dos edifícios de Macau e evitar a ocorrência de incidentes deste género”, afirmou o deputado eleito pela via directa.

“É lamentável que o Governo não tenha prestado a devida atenção ao assunto”, referiu Song Pek Kei na sua intervenção, instando os organismos públicos a “proceder a uma séria revisão, evitando que tragédias se repitam”. “Devem ainda reforçar a fiscalização da gestão predial, aumentando o apoio administrativo de condomínios, para que estes melhorem os trabalhos de gestão dos edifícios”, pediu Song Pek Kei.

O incêndio no edifício da Areia Preta também foi o tema escolhido por Mak Soi Kun: “Os proprietários têm de assumir as suas responsabilidades na administração dos seus edifícios e o Governo deve reforçar a vistoria e a fiscalização dos equipamentos contra incêndios”. O legislador pediu também que o Executivo legisle sobre a inspecção obrigatória dos edifícios com mais de 30 anos.

Também Chan Hong pediu mais fiscalização: “A sociedade espera que o Governo efectue quanto antes uma inspecção aos equipamentos e defina medidas contra incêndio para todos os bairros, grandes complexos habitacionais e edifícios públicos”. A presidente da Associação de Educação de Macau pediu que o Governo concluísse a revisão do regulamento de segurança contra incêndios, que as autoridades assegurassem os trabalhos de inspecção e fiscalização e ainda o reforço das acções de sensibilização sobre prevenção contra incêndios na comunidade.

O incêndio que motivou as intervenções dos deputados, que teve origem num curto-circuito, não fez vítimas mortais, mas deixou a descoberto algumas deficiências no combate às chamas, como por exemplo a impossibilidade de os bombeiros usarem a boca de incêndio por falta de pressão. Na altura, cerca de 150 pessoas foram retiradas daquele prédio e o incêndio foi combatido por 110 bombeiros.