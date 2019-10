Controlo sanitário animal passa na generalidade, entre dúvidas dos deputados

Na sessão plenária de ontem, na Assembleia Legislativa (AL), todos os deputados deram luz verde, na generalidade, à proposta de lei de controlo sanitário animal. Ainda assim, na discussão, os parlamentares manifestaram dúvidas, nomeadamente em relação às eventuais indemnizações aos donos dos animais e ao controlo na entrada de animais em Macau. Uma representante do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) revelou ainda que está a ser preparada uma proposta de lei para a qualificação de médicos veterinários.

Sónia Chan, secretária para a Administração e Justiça, começou por justificar a proposta de lei em discussão, dizendo que “a relação entre as doenças epizoóticas e os seres humanos tem sido, nos últimos anos, cada vez mais estreita” e que este é um passo no sentido de controlar, “de forma eficaz e geral”, a situação deste tipo de doenças que ocorrem ao mesmo tempo em vários animais da mesma área geográfica.

O diploma prevê que os responsáveis por clínicas veterinárias fiquem obrigados a comunicar ao IAM todos os casos de suspeita de doenças epizoóticas em 24 horas, e que elaborem medidas reguladoras de prevenção e resposta aos riscos de propagação deste tipo de doença, por exemplo. O IAM fica responsável pela realização periódica de inspecções, proibição de entrada de animais, ou a sua apreensão, bem como proceder ao isolamento dos animais ou mesmo ao seu abate.

Durante a discussão da proposta de lei, Leong Sun Iok disse não concordar com o facto de não estar previsto no articulado que os donos dos animais afectados por este tipo de doença possam pedir uma indemnização em caso de perda do animal. “Quando acontece um surto, os lojistas, os vendedores e retalhistas também serão afectados, o facto de não se prever este direito de os interessados poderem pedir indemnização não é correcto”, referiu o deputado. Sónia Chan e José Tavares, presidente do IAM, também presente na sessão, não deram explicações.

Sulu Sou questionou o Governo sobre a entrada de animais em Macau, ao que Sónia Chan respondeu que o Governo tem “um procedimento muito rígido”. A governante explicou que “o IAM e os Serviços de Alfândega têm apertado o controlo sobre o que é importado”. Durante a sessão, uma representante do IAM adiantou ainda que o Executivo está a preparar um diploma sobre a qualificação dos veterinários “de acordo com os padrões internacionais”.

Na mesma sessão plenária foi também aprovada, na generalidade, a proposta de lei sobre a alteração ao regulamento do imposto de selo e à tabela geral do imposto de selo. Lionel Leong, secretário para a Economia, justificou o diploma de simplificação do imposto de selo dizendo que o antigo regime tem trazido “inconvenientes” à população. A.V.