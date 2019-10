Cliente vai pagar gastos com o transporte das compras devolvidas

A nova lei de protecção dos direitos e dos interesses do consumidor prevê que, em caso de dissolução do contrato de compra, no prazo de sete dias, a devolução seja sempre possível. Mas os deputados não querem abusos, e, por isso, é o cliente que irá pagar o reenvio da mercadoria. Na mesma discussão na especialidade, os deputados debateram a gratuidade da mediação. A nova lei da arbitragem, que também está a ser discutida, obriga a alterações.

João Carlos Malta

Em caso de resolução de um contrato de compra no prazo previsto por lei, que é de sete dias, o cliente pode devolver ao operador o produto sem mais justificações. No entanto, quem vai suportar os custos de transporte ou envio dessa devolução será o consumidor, e não o operador. “Nós criamos este artigo para evitar um abuso do direito de livre resolução do contrato”, explicou aos jornalistas o presidente da 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Ho Ion Sang, onde ontem terminou a discussão de lei de protecção dos direitos e dos interesses do consumidor.

O mesmo deputado justifica esta decisão tendo em conta a geografia e a dimensão de Macau, os transportes da cidade, e o facto “de as despesas que os consumidores assumem não serem assim tão grandes”. “Por isso, é o consumidor que assume o pagamento desse transporte. Se não puder ser através do correio, poderá entregar presencialmente ao operador”, avança.

O consumidor, segundo Ho, tem de saber que, ao usar o direito de livre resolução do contrato, “tem de assumir certas despesas e custos”. “Isso está explicito, e a comissão acha que isso consegue salvaguardar os interesses dos consumidores, e evita também abusos por parte do consumidor”, conclui o presidente da comissão.

A forma como o reembolso do valor é realizado é outra questão que não está totalmente esclarecida. “Não está prevista a forma de reembolso na proposta de lei”, afirma Ho. O mesmo avança que as partes podem negociar a maneira de o fazer: ou através de dinheiro ou através de cartão de crédito. “Mas de acordo com o actual Código Civil, e se não houver um prazo definido, também há direito a juros de mora”, adverte. Em relação a esta matéria, o Governo diz que vai estudar se seguirá o Código Civil ou se aplicará uma multa. “Mas ainda não tem uma decisão”, adianta Ho.

A mediação e a sua gratuidade

Outro tema que esteve em cima da mesa na discussão dos deputados da 1ª comissão é o da mediação de contenciosos. Há três formas de o fazer, segundo avançou Ho Ion Sang. A primeira alternativa é o Conselho de Consumidor tentar mediar a contenda. Se assim não se conseguir alcançar um acordo, o mesmo organismo tem um centro de arbitragem de conflitos de consumo que vai prestar este serviço. Nos últimos 20 anos, esta instituição tem 613 casos tratados, numa média de 30 por ano.

Neste momento há, no total, cinco centros de arbitragem em Macau, mas que precisam de conformar os regulamentos internos com a nova lei de arbitragem que também está a ser discutida na AL, na especialidade. Há uma terceira forma que é uma das partes escolher um árbitro fora daqueles que estão nos quadros do Conselho de Consumidores, mas nesse caso os deputados têm dúvidas se o serviço deverá ou não ser sem custos. “O problema é que, segundo a proposta de lei, a arbitragem e a mediação são gratuitas, mas a nova lei da arbitragem diz que as partes podem designar árbitros”, diz o líder da 1ª comissão. “O árbitro agora é um juiz, e isso é um serviço gratuito. A comissão alertou o Governo para a nova lei de arbitragem. Aí há novos meios e normas”, explicou o mesmo deputado.

O Executivo ficou de pensar sobre este caso em concreto de forma a encontrar uma solução. No entanto, Ho Ion Sang quis deixar bem claro que tanto o Governo como os deputados são favoráveis a que este mecanismo seja gratuito. “Há um consenso em encorajar a mediação e a arbitragem”, revela.

A contagem dos sete dias para dissolver o contrato também preocupa os legisladores. A questão é quando é que este período começa a contar. Nos casos de objectos que venham com várias peças, como por exemplo os computadores, a dúvida é se isso aconteceria na chegada do primeiro componente ou na do último. Os deputados crêem que a situação mais razoável é que isso suceda quando a derradeira peça for recebida pelo cliente.

Ho Ion Sang anunciou ainda que os deputados da comissão já discutiram todas as questões em relação a esta lei, e o próximo passo é o de as assessorias de ambas as partes “irem analisar como vão optimizar as questões técnicas do articulado da proposta de lei”.