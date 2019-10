Carrie Lam promove mercado da Grande Baía na Austrália em 2020

A chefe do Governo de Hong Kong disse ontem que o território, juntamente com Macau e a província de Guangdong, vão promover na Austrália, em 2020, o mercado da Grande Baía. “O meu Governo tem trabalhado com Guangdong e Macau para comercializar a área da Grande Baía no exterior, incluindo promoções em Tóquio, em Abril deste ano, e Paris, no ano passado. Faremos o mesmo na Austrália no próximo ano”, indicou Carrie Lam, num discurso realizado numa conferência económica.

A governante destacou “o apoio do Governo Central” na “integração económica com a China continental”, em declarações realizadas durante um evento promovido pela Asia House, um centro especializado em comércio, investimento e políticas públicas que procura impulsionar o relacionamento político, económico e comercial entre a Ásia e a Europa.

Tanto no projecto da Grande Baía, como na iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’, Hong Kong “vê oportunidades de longo prazo”, acrescentou. Carrie Lam sublinhou o “mercado enormemente promissor” da Grande Baía e que será construído “com base na cooperação e não na competição”, com cada uma das 11 cidades a liderarem o caminho nos respectivos campos de especialização. “[No caso de Hong Kong] Impulsionaremos os serviços financeiros e o desenvolvimento comercial da região, bem como o transporte, a inovação e a tecnologia. O desenvolvimento da Grande Baía tem como premissa ‘Um País, Dois Sistemas’, três territórios aduaneiros e três moedas. Isso é sem precedentes em todo o mundo e exige ousadia e inovação na tentativa de um novo caminho”, defendeu a Chefe do Executivo.

“O meu Governo, em pouco mais de dois anos, investiu cerca de 13 mil milhões de dólares em programas e iniciativas de tecnologia de informação (…). Um terá como alvo a inteligência artificial e robótica; o outro concentrar-se-á na tecnologia da saúde. E, em parceria com Shenzhen, estamos a desenvolver um grande parque de inovação e tecnologia em Hong Kong, próximo à fronteira com Shenzhen”, destacou.