Câmara de Lisboa aperta com Palácio Sommer

A Fundação Macau garante que já fez as obras no Palácio Sommer, exigidas pela Câmara Municipal de Lisboa. Quando ficar pronto, o Palácio vai receber a Delegação Económica e Comercial de Macau (DECM) em Portugal, mas não só.

João Paulo Meneses

A Fundação Macau (FM) garante que continua a realizar obras de transformação do Palácio Sommer, adquirido em Setembro de 2015, na futura sede da Delegação Económica e Comercial de Macau (DECM) em Portugal, mas essas obras receberam um cartão amarelo por parte da Câmara Municipal de Lisboa (CML).

No primeiro trimestre deste ano, a CML colocou um edital na parte exterior do Palácio Sommer, solicitando que fossem realizadas “obras de conservação e de segurança”. O edital refere que a avaliação feita pelos serviços camarários ficou condicionada pelo facto de ter sido realizada do lado de fora. Daí que – avisa a autarquia – a situação descrita no despacho pode não ser exactamente a real.

Vizinhos do edifício, ouvidos pelo PONTO FINAL, garantem que nos primeiros meses deste ano não se verificou qualquer movimento relevante no interior do edifício, mas a Fundação Macau disse a este jornal que, “na sequência da notificação feita pela CML, foi colocada uma pala de protecção e posteriormente submetido na CML o projecto de consolidação do muro, que aguarda aprovação por esta entidade”.

A FM acrescenta ainda que, “em simultâneo, tem-se vindo a fazer monitorização do muro de vedação do palacete do lado da Calçada do Moinho do Vento”. Apesar de vários contactos, o PONTO FINAL não conseguiu obter informações por parte da CML, nomeadamente para apurar se as obras realizadas correspondem às exigências camarárias.

“Instalação de serviços”

O Palácio Sommer, no Campo dos Mártires da Pátria, no centro de Lisboa, é um complexo de património cultural composto por três andares (e mais dois pisos subterrâneos) e um jardim independente. Abrange uma área de 2.634 metros quadrados.

A sua aquisição pela Fundação Macau gerou bastante polémica em 2017, tendo na altura sido explicado que um dos curadores, Liu Chak Wan, adquirira “em nome próprio” o Palácio por 69,9 milhões de patacas e que o revendeu pelo mesmo preço à FM.

Em 2017, a Fundação esclarecia ainda que “está a proceder aos estudos com vista à remodelação do imóvel. Após a conclusão dos trabalhos de renovação, o imóvel será disponibilizado à Delegação da RAEM em Lisboa para utilização”. Dois anos depois, a FM confirma ao PONTO FINAL essa intenção, mas a resposta enviada por e-mail deixa uma novidade: “o projecto que a FM está a elaborar é para a instalação de serviços”, foi-nos dito num primeiro momento. A pedido deste jornal, a FM esclareceu que o projecto “está a ser elaborado com base nas necessidades funcionais da DECM, mas isso não é impeditivo de que seja utilizado para outro serviço público qualquer”.

No comunicado de 2017, a FM apenas dizia que um dos objectivos do investimento passava por “aproveitar o imóvel a adquirir para instalar a Delegação, enquanto representante da RAEM em Portugal, atribuindo-lhe, instalações condignas”.