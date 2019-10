SJM com lucros de 738 milhões de dólares de Hong Kong no 3.º trimestre

A Sociedade de Jogos de Macau (SJM) anunciou ontem lucros de 738 milhões de dólares de Hong Kong no terceiro trimestre do ano, um aumento de 4,5% em relação ao período homólogo de 2017. De acordo com um comunicado da SJM, a empresa registou receitas 8,240 mil milhões de dólares de Hong Kong, uma diminuição de 3,2% face aos meses de Julho a Setembro de 2018.

O EBITDA ajustado (resultados antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) fixou-se nos 950 milhões de dólares, mais 11,5% do que no mesmo período do ano passado. A quase totalidade das receitas do grupo é referente ao jogo (8,059 mil milhões de dólares de Hong Kong), tendo também diminuído 3,2% em comparação com o terceiro trimestre do ano passo.

A diminuição das receitas do jogo teve em grande parte que ver com a diminuição das receitas provenientes das grandes apostas (jogo VIP). O grupo arrecadou receitas de 2,890 mil milhões de dólares de Hong Kong no terceiro trimestre do corrente ano, quando no ano passado esse valor cifrava-se em 5,039 mil milhões de dólares de Hong Kong.

Na mesma nota, a SJM referiu que o hotel Grand Lisboa, em Macau, teve uma taxa de ocupação média de 91,3%, no terceiro trimestre do ano, quando, no mesmo período em análise do passado, a taxa de ocupação neste empreendimento tinha sido de 94%.