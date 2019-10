Opiniões recebidas pelo IAS acerca da lei da violência doméstica “não representam o parecer maior da sociedade”

Em três anos, chegaram aos tribunais 15 casos de violência doméstica. A culpa dos escassos casos a chegar a tribunal será dos critérios da aplicação da lei? “Os critérios são profissionais e coordenam-se com os valores e moral da sociedade”, refere Tang Yuk Wa, chefe do departamento de Serviços Familiares e Comunitários do Instituto para os Assuntos Sociais, acrescentando que foram recebidas opiniões sobre a revisão da lei, mas “não representam o parecer maior da sociedade”.

Desde que entrou em vigor a Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica, em Outubro de 2016, chegaram aos tribunais 15 casos, dos quais oito foram a julgamento. “Após três anos, podemos considerar que o número de casos julgados por violência doméstica não é um número elevado”, referiu ontem, após a reunião do Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças, Tang Yuk Wa. O chefe do departamento de Serviços Familiares e Comunitários do Instituto para os Assuntos Sociais (IAS) justificou, assim, a decisão que já tinha sido adiantada no início deste mês, de que a lei em causa não seria revista. Sobre esta não revisão da lei, o responsável disse que chegaram ao IAS várias opiniões, mas que “não representam o parecer maior da sociedade”.

Segundo os dados do IAS, até ao dia 18 de Março deste ano, foram registados 15 casos submetidos ao tribunal. Sete deles estão à espera da data do julgamento e oito já foram julgados, dos quais quatro foram confirmados como casos de violência doméstica, três considerados como ofensas corporais e um caso absolvido. “Podemos dizer que são números reduzidos”, referiu Tang Yuk Wa. À luz deste indicador, o responsável do IAS diz que “não reunimos condições necessárias para proceder a uma revisão da lei”.

Mas será a escassez de casos na justiça sinal de que os critérios são insuficientes? “A meu ver, os critérios são profissionais e coordenam-se com os valores e moral da sociedade”, indicou Tang Yuk Wa, dando um exemplo: “Se o pai bate no filho com uma régua, isto é violência doméstica ou não? Temos de olhar bem para o caso concretamente”.

O chefe de departamento do IAS adiantou ainda que, nos três anos da aplicação da lei de combate à violência doméstica, foram recebidas 6514 notificações, no total. Tang Yuk Wa explicou depois o sistema de filtragem: O número reduz-se para 4831 ao serem retirados os casos duplicados. Depois, os casos em que há uma suspeita preliminar descem para os 666, e o número de casos que, depois de toda a filtragem, foram considerados como suspeitos de violência doméstica é 227.

A interpretação actual da lei levou a Associação Geral das Mulheres de Macau e alguns deputados da Assembleia Legislativa a defender que o Governo tem de rever o actual estatuto de crime de violência doméstica, alegando que há um entendimento errado de que os maus tratos têm de ser continuados para se enquadrarem na Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica. Segundo o chefe de departamento do IAS, até ao dia 5 de Outubro, foram recebidas pelo organismo “algumas opiniões quanto à revisão”, mas estas “não representam o parecer maior da sociedade”.

O IAS referiu ainda que, de acordo com as estatísticas do Sistema Central de Registo de Casos de Violência Doméstica, no primeiro semestre deste ano, registaram-se, no total, 26 casos suspeitos de violência doméstica, dos quais 16 são de violência conjugal, sete casos de violência contra crianças, um caso de violência contra idosos e dois casos de violência entre membros de família. O organismo detalha os números: 15 destes casos têm a ver com violência física, dois casos com ofensa da saúde psíquica, houve também sete casos de violência e ofensas múltiplas e dois de cuidados inadequados.

O relatório de avaliação à implementação do diploma, que passou a tratar os casos de violência doméstica como um crime de natureza pública, já está concluído, adiantou Tang Yuk Wa. O relatório será divulgado daqui a duas semanas. “Durante os últimos três anos, a nossa equipa tem-se empenhado na melhoria dos procedimentos para executar a lei contra a violência doméstica. O resultado não é uma propaganda”, concluiu Tang Yuk Wa.