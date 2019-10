Deputados prometem ouvir TNR antes do fim da discussão sobre a lei das agências de emprego

Vong Hin Fai, presidente da comissão permanente que está a discutir na especialidade a proposta de lei da Actividade de Agência de Emprego, adiantou ontem que os deputados vão ouvir associações de trabalhadores não-residentes (TNR) antes da elaboração do parecer. Depois da reunião de ontem, ficaram também definidas as situações em que as agências vão poder cobrar honorários.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

As associações de trabalhadores não-residentes (TNR) serão ouvidas pelos deputados a propósito da proposta de lei da Actividade de Agência de Emprego. A garantia foi deixada ontem, após a reunião da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), que está a discutir na especialidade o novo diploma, por Vong Hin Fai, presidente da comissão. Ficou também definido que as agências só podem cobrar honorários em caso de agenciamento de formalidades ou apoio na cessação de trabalho, por exemplo.

Vong Hin Fai deixou a garantia: “Antes de 15 de Agosto, algumas associações [de TNR] fizeram um pedido para ter uma reunião connosco e nós vamos ter uma reunião com essas pessoas”. “Antes da elaboração do parecer nós vamos ter uma reunião com as pessoas e associações”, ressalvou o presidente da comissão. Contudo, a data para a realização dessa reunião ainda não foi discutida por parte dos deputados.

O deputado indicou ainda que, na versão de trabalho que foi apresentada ontem pelo Governo, ficam esclarecidos quais os tipos de serviços pelos quais as agências de emprego podem cobrar honorários. Com o novo diploma, as agências só podem cobrar honorários em dois tipos de serviços: serviços de actividade de agência de emprego e serviços de apoio necessários para a criação e cessação da relação de trabalho. Os serviços de apoio, explicou Vong Hin Fai, incluem o agenciamento de formalidades e o apoio na cessação das relações de trabalho, por exemplo.

Recorde-se que, segundo o novo diploma, as agências vão poder cobrar aos empregadores um valor que será estipulado numa tabela de taxas e serviços, enquanto que o montante total dos honorários a cobrar aos trabalhadores não pode exceder 50% da remuneração de base do primeiro mês de trabalho.

Sobre a eventual devolução dos honorários, Vong Hin Fai disse que a comissão questionou o Governo sobre se, no caso de ambas as partes chegarem a acordo para a denúncia do contrato de trabalho, é possível haver uma devolução. “O Governo respondeu que [nesse caso] não pondera que haja devolução ou redução dos honorários”.

A proposta de lei que está agora em discussão prevê que sanções e medidas cautelares aplicadas a determinada agência de emprego sejam publicadas em Boletim Oficial. Os deputados quiseram saber as razões e Vong Hin Fai citou a resposta: “O Governo respondeu que é para a sociedade saber se a licença de uma determinada agência foi suspensa ou cancelada, é para o publico tomar conhecimento”.