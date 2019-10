Deputados criticam falta de “clareza da redacção” e “excesso de ambiguidade” na lei de criminalidade informática

O presidente da 1ª Comissão Permanente, em que o tema se debate, Ho Ion Sang, avançou com vários casos em que os deputados vão pedir esclarecimentos ao Governo, ao mesmo tempo que se referiu a matérias que, na opinião dos legisladores, estavam até melhor explicadas na versão anterior. O artigo 16 da lei — que define a forma como as forças de segurança podem avançar para a investigação — foi o que mais atenção mereceu dos deputados.

João Carlos Malta

joaomalta.pontofinal@gmail.com

Os deputados da 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) têm algumas dúvidas sobre o articulado de lei de combate à criminalidade informática e vão pedir ao Governo que esclareça vários pontos que podem ter interpretações dúbias. Um dos temas em foco, na reunião de ontem, foi o artigo 16, que estabelece as regras de investigação e cooperação com outras jurisdições.

Em primeiro lugar, o presidente da comissão, Ho Ion Sang, disse que “o Governo vai aumentar o âmbito de aplicação da possibilidade de buscas para fora de Macau, “porque de acordo com a lei vigente só o poderia fazer em sistemas informáticos existentes na RAEM”. No entanto, os deputados querem que o Governo explique como se “executa a lei”, e, para isso, querem ter acesso ao “fluxograma do seu trabalho”. Esta comissão pretende ainda pedir ao Executivo que faculte “alguns exemplos práticos de como é que as coisas vão funcionar” no dia-a-dia.

Sobre a forma como as autoridades de investigação podem chegar às informações, o Governo disse este mês em plenário que, para conseguir aceder aos dados de que precisa, é necessário o consentimento do suspeito ou ter autorização do juiz. Há ainda uma terceira possibilidade, a de avançar com o trabalho policial antes de pedir a autorização a um tribunal. Os polícias têm 72 horas para o fazer posteriormente.

Em relação à parte do articulado em que se aborda a utilização dos dispostos informáticos para simular uma estação de serviços de telecomunicações móveis, os deputados dizem que o Governo criou dois artigos novos, mas os membros da Comissão entendem que o Executivo “precisa de tornar esta redacção mais clara”. Isto porque, em “relação à prostituição e à pornografia, já existem leis próprias que regulam essas matérias”. E mais uma vez Ho Ion Sang defendeu que a redacção “não é assim tão clara”, é mesmo “ambígua”. Por isso, “o Governo deve aperfeiçoá-la”.

Dúvidas e mais dúvidas

Mais à frente, e sobre a exposição ilegítima de vulnerabilidades críticas de segurança de um sistema, os deputados sentem que a justiça precisa de ter leis mais claras para fazer uso quando pretender aplicar sanções — que, neste caso, podem ir até aos três anos de cadeia ou pena de multa. “Aqui diz ‘qualquer intenção ilegítima’, e entendemos que isso também é muito ambíguo. Se calhar tem a ver com violação do sigilo profissional”, equaciona Ho.

“Precisamos de conhecer melhor e com mais clareza do que se trata essa intenção ilegítima, e temos de saber qual a compensação que pode este criminoso obter. Vamos pedir ao Governo para explicar, porque estamos perante um crime novo. Tem que ser mais concreta a redacção, para conseguir na prática ser aplicada”, sublinha.

Por fim, os deputados olharam para o artigo 12º, intitulado “Queixa” que diz que “salvo quando haja lugar à agravação da pena prevista no artigo anterior, o procedimento penal pelos crimes previstos (….) depende de queixa”. “O que quer dizer?”, questiona o presidente da 1ª comissão.

Em resposta aos jornalistas, o presidente da primeira comissão afirmou ainda que esta revisão da lei, que data de 2009, pretende aumentar o âmbito de aplicação, e “vamos pedir ao Governo para nos dizer quantos casos de busca ou acesso aconteceram” nos últimos dez anos. “Vamos discutir com o Governo, pedir para explicar melhor, e requerer mais exemplos para as pessoas ficarem descansadas”, avança.

Quem ajuda os deputados a decidir?

Questionado sobre se durante a apreciação da lei os deputados ouviram especialistas que ajudassem a perceber melhor a lei, Ho Ion Sang não respondeu directamente. “Temos que ver se, na nossa assessoria, há ou não alguém que conhece melhor, que domina melhor essa matéria, ver se há alguém que pode contribuir, para poder participar se calhar na análise”, disse.

Numa outra dimensão, o deputado que lidera a comissão advertiu ainda para a necessidade de pedir a análise desta lei à Associação dos Advogados de Macau (AAM), porque, segundo o estatuto daquela ordem profissional, esta “será obrigatoriamente ouvida sobre projectos de diplomas que reúnam a organização judiciária ou o exercício da advocacia, do processo civil e do processo penal.

Ho Ion Sang queixa-se de a AAM não se ter pronunciado como deveria relativamente à Lei de Cibersegurança, e de os deputados quererem agora que a instituição liderada por Neto Valente tome uma atitude diferente. “Depois de enviarmos a carta à Associação dos Advogados, pronunciarem-se ou não já depende deles”, reiterou.

O deputado não prometeu que a discussão da lei esteja concluída a 22 de Dezembro como estava inicialmente previsto. “Isso depende do ritmo de trabalho da comissão, se consegue ou não cumprir a data, e se os deputados precisarem de continuar a reunir com o Governo para esclarecer as nossas dúvidas”, explicou. “Temos que manter a qualidade da lei e não avançar o trabalho de forma precipitada”, prometeu Ho Ion Sang.