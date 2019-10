Democratas acreditam que foi Pequim a decidir deixar Joshua Wong fora da eleição regional

O candidato do Demosisto foi proibido de avançar para as eleições que vão acontecer em Novembro, por alegadamente promover a “autodeterminação” da cidade, o que é considerado pelo Governo contra a Lei Básica de Hong Kong. O campo democrata está indignado com a decisão, e diz que foi mais uma vez a voz de Pequim a ouvir-se na região.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

O activista pró-democracia de Hong Kong, Joshua Wong Chi-fung, foi ontem proibido de concorrer nas eleições do conselho distrital em Novembro, que poderia levá-lo ao LegCo, num dos ‘super seats’ que vão estar em disputa nesta contenda política. A decisão é vista pelo campo democrata como “política”, acusando de ter sido tomada a partir de Pequim. A ideia, defendem, é a de travar qualquer ambição que Joshua pudesse ter.

O deputado pró-democrata, oriundo do Partido Trabalhista, Fernando Cheung, defende que a decisão se trata de uma forma de “opressão política”. “Não há razão para desqualificá-lo, pois ele esclareceu as suas opiniões políticas e que não apoia a independência”, defendeu Cheung, em declarações ao PONTO FINAL. O mesmo histórico deputado vai ainda mais longe ao dizer que mesmo alguém que apoia a independência, não pode ver os seus “direitos políticos retirados”.

Na manhã de ontem, o Governo anunciou num comunicado que as decisões sobre as indicações de todos os candidatos tinham sido tomadas. Sem nomear Wong, escreveram: “O candidato não pode possivelmente cumprir os requisitos mais importantes das leis eleitorais, já que advoga ou promove a ‘autodeterminação’, o que é contrário ao que a lei diz, e que exige que o candidato faça por defender a Lei Básica e prometa lealdade à HKSAR.”

Fernando Cheung diz que não é nada disso que está em causa. “O regime comunista tem medo de jovens como Joshua Wong. E, ao desqualificá-lo, as gerações jovens de Hong Kong que querem participar na política não têm outra escolha a não ser sair às ruas”.

O próprio Joshua, em conferência de imprensa, e citado pelo South China Morning Post, diz que “a proibição é claramente política”. “A razão que aponta é a alegada possibilidade de não cumprir e defender a Lei Básica. Mas todos sabem que a verdadeira razão é eu ser quem sou, ser o Joshua Wong é um crime na cabeça deles”, enfatizou o activista.

“Esperado” e “inaceitável”

Lawrence Ho é especialista em estudos sobre a acção das forças de segurança e professor na Faculdade de Educação de Hong Kong. Começa por dizer que Wong é “muito conhecido internacionalmente”, e que esta situação pode “provocar alguma turbulência no exterior”.

Ming Sing, outro docente da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Hong Kong, também pensa que esta é “obviamente uma decisão de Pequim”. “Muito provavelmente, ele ia ganhar a eleição distrital, e poderia ficar com os ‘super seats’ que há no LegCo”, defende. “Com a fama e reconhecimento internacional que conquistou, pode tornar-se um grande mobilizador para o movimento democrático de Hong Kong dentro e fora de portas, por isso, ele tinha de ser barrado”, concretiza.

Lam Cheuk-ting, deputado democrata, afirma também ao PONTO FINAL que “isto era esperado”, mas que ainda assim “é inaceitável”. “Deixámos de fora um dos líderes políticos de Hong Kong. As razões para o desqualificarem são ridículas”, avança, argumentando que Joshua tem enfatizado que a independência “não é a opção dele para a região”. Por tudo isto, Lam não pode “concordar com a decisão do Governo”.

“Eles tentam excluir o Joshua Wong, um jovem líder que tem o reconhecimento internacional. É uma decisão política”, declara o deputado.

Em relação à questão da defesa da independência, Joshua Wong reiterou ontem, citado pelo mesmo jornal de Hong Kong, que nunca defendeu essa posição activamente, ao mesmo tempo que acusou Pequim de exercer grande pressão sobre as autoridades de Hong Kong para não o deixarem concorrer.

“De acordo com a Lei Básica, o requisito de lealdade não é mencionado para o conselho distrital”, disse Wong. “Então, que força ou base legal tem um oficial do conselho distrital — que é um órgão consultivo — para realizar um veto político? Isso é crítico”, defende o activista.

Vai inflamar as ruas?

Apesar de Joshua não ser um líder visível e declarado dos protestos que começaram em Junho deste ano, e que já vão quase no quinto mês, a influência que tem neste movimento é muito grande.

Fernando Cheung não sabe se esta decisão terá um efeito nas ruas, e diz que o impacto pode não ser muito óbvio. “Isto deixa perfeitamente claro que o regime continuará a impedir os jovens líderes da oposição a participar nas eleições”, acredita.

Por isso, o mesmo deputado defende que cada vez mais se torna visível que tomar “as ruas é a única opção viável”. “As manifestações de rua não cessarão”, declara convictamente.

O professor e sociólogo Ming Sing também não crê que esta decisão contribua para baixar a tensão. “A decisão de o desqualificar vai inflamar as ruas, e isto confirma a ideia de que Hong Kong é governado pela China”, comenta. “As decisões claramente não são justas”, acrescenta.

O deputado democrata, Lam Cheuk-ting, acredita que esta é mais uma decisão que não vai acalmar as partes. “Penso que vai aumentar as diferenças que existem na comunidade, e os manifestantes vão ficar mais zangados com a decisão do Governo”, afiança.

Em resposta à decisão oficial, Wong reiterou que no passado apenas apoiou um referendo não vinculativo. Mas contra-atacou: “O argumento só será válido se estivermos a dizer que os institutos académicos também são inconstitucionais na realização de pesquisas de opinião sobre independência”.

Num comunicado, um porta-voz do Governo afiançou que não se pode falar de censura política, nem restrição à liberdade de expressão ou privação do direito de concorrer às eleições, quando os oficiais tomam decisões.

Já em relação ao futuro, o professor Lawrence Ho não sabe dizer se este é um momento chave na crise de Hong Kong. Mas, na sua opinião, se os pan-democratas ganharem de forma esmagadora as eleições distritais, depois da passagem no Senado dos EUA do “Hong Kong Policy Act”, Pequim poderá “ter de adoptar uma nova estratégia”.