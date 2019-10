Autobiografia visual de Tetsuya Noda em exposição na At Light

Uma selecção de obras do artista japonês vai estar na galeria At Light entre o dia 10 de Novembro e 7 de Dezembro. Organizada pela Arts Empowering Lab (AEL), a exposição “Your Hand in Mine” apresenta alguns dos melhores trabalhos de Tetsuya Noda, inseridos na colecção de Steven Co, produzidos ao longo de 50 anos.

pontofinalmacau@gmail.com

A exposição “Your Hand in Mine”, de Tetsuya Noda, é inaugurada no próximo dia 9 de Novembro, às 16 horas, na galeria At Light, e apresenta uma série de trabalhos do artista japonês, produzidos nos últimos 50 anos, inseridos no seu conceito pessoal de autobiografia visual por meio de diários.

“As gravuras da sua série ‘Diário’ é um processo integral do seu conceito geral de autobiografia visual”, começa por explicar Joey Ho, curadora da exposição, em declarações ao PONTO FINAL.

No final da década de 60, Tetsuya Noda dá início a um conjunto de gravuras onde é notória a criação de uma linguagem através da exploração de situações do quotidiano para capturar um certo deslumbramento da intemporalidade, com imagens de intimidade familiar, viagens ou encontros diários com pessoas, questões e objectos da sua vida.

Através do recurso à câmara fotográfica, que usa como uma espécie de rascunho, Tetsuya Noda combina blocos de madeira coloridos com fotografias impressas em seda, que depois imprime em instantâneos do seu quotidiano.

“O Tetsuya esforça-se para recordar com a objectividade da câmara fotográfica, e depois reconstrói essa fotografia através da subjectividade do lápis e de pincéis, antes de imprimir uma memória definitiva. É extraordinário como as coisas banais da vida quotidiana, sob a interpretação única dele, conseguem possuir tanta inteligência e intemporalidade, tornando-as estranhas, por um lado, e, no entanto, íntimas”, refere Joey Ho.

Com mais de 500 obras produzidas, e meio século de experiências quotidianas imortalizadas em gravuras, Tetsuya Noda catalogou minuciosamente a sua série “Diário”, permitindo uma viagem no tempo à sua memória.

“Os seus trabalhos permitem-nos viajar através da sua vida, fazendo-nos sentir como se fôssemos parte dele, ou da sua família. Podemos mesmo experienciar silenciosamente as suas alegrias e angústias enquanto caminhamos com ele através da sua viagem de vida”, frisa a curadora da exposição ao PONTO FINAL.

Dotado de uma sensibilidade inata, que combina com uma técnica requintada, Tetsuya Noda consegue capturar as mudanças subtis e fugazes da sua vida pessoal, registando tudo num diário visual, que, para além de apresentar emoções complexas, também se torna num testemunho do seu amor aos detalhes que constroem o quotidiano, e que ao longo da vida passam despercebidos à maioria das pessoas, explicou a curadora.

“Seja o número de obras que ele criou num determinado ano, o tamanho da obra ou o tamanho da edição, todas elas contribuem para a compreensão e apreciação da sua expressão. O efeito são estas memórias revisitadas, reavaliadas e afirmadas repetidamente por um processo de trabalho intensivo, objectivo, conteúdo, forma, função, e conceito”, afirmou Joey Ho ao PONTO FINAL.