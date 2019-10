TSI determina reenvio para novo julgamento de caso de falsificação de registos de assiduidade

O Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância informou, através de uma nota divulgada ontem, que determinou o reenvio para novo julgamento de um caso de falsificação, por funcionário público, de registos de assiduidade.

O arguido é auxiliar dos serviços de aquisição da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, com local de trabalho num armazém, localizado na Areia Preta. O seu trabalho exigia deslocações fora do escritório, no entanto, no período compreendido, entre Janeiro de 2010 e Agosto de 2013, o arguido saiu de Macau pelo Posto Fronteiriço das Portas do Cerco durante as horas de expediente, “pelo menos 95 vezes”, e terá pedido a dois colegas para lhe fazerem os registos de ponto, de forma a criar a ilusão de ter entrado e saído pontualmente. Foi acusado de falsificação de notação técnica.

Agora, o Tribunal de Segunda Instância (TSI) deu por provada a “conduta dolosa” do arguido de falsificação dos registos do ponto de trabalho com a intenção de obter, para si, vantagens ilegítimas. O tribunal deu provimento ao recurso do Ministério Público, reenviando o processo para novo julgamento no Tribunal Judicial de Base, que anteriormente tinha considerado as provas produzidas, nomeadamente em relação às declarações do arguido e testemunhas, e o tempo de atraso e de saída mais cedo do arguido, que se mostravam insuficientes para comprovar que o arguido faltara, propositadamente, ao trabalho, tendo absolvido o homem. Segundo o TSI, tinha havido um “erro notório no que respeita à apreciação da prova”.

A.V.