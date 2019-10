London School of Economics adia investimento de milionário chinês pró-Pequim após indignação dos professores

Um conjunto de académicos da escola londrina não conteve a indignação por a instituição ponderar aceitar dinheiro de um investidor que tem apoiado o Presidente Xi Jinping, e que no passado elogiou a acção do Governo chinês em Tiananmen, em 1989. Polémica obrigou aquela universidade britânica a dar um passo atrás.

A London School of Economics (LSE) foi forçada a “adiar” um programa sobre a China, que seria financiado por um investidor chinês fortemente conotado com o campo pró-Pequim. Isto aconteceu em consequência da indignação que o plano provocou entre os professores da universidade, noticiou ontem o jornal britânico Financial Times.

Em causa está Eric Li, alegado patrocinador do programa, um empresário de Xangai que elogia regularmente o Governo do Presidente chinês Xi Jinping e que anteriormente fez questão de manifestar apoiou à repressão na Praça de Tiananmen, em 1989.

Esta proposta foi apresentada aos académicos da LSE, especializados em assuntos relacionados com a China, numa reunião no mês passado, de acordo com o professor Chris Hughes, professor de Relações Internacionais da escola, e outro investigador que não quis ser identificado.

O professor Hughes afirnou que a gestão da universidade disse a este grupo de professores especialistas que o programa iria receber uma quantia “na casa dos milhões” de Li, milionário conhecido por palestras nos TED, e pela escrita de artigos de opinião em jornais internacionais que defendem o Governo chinês. “Estou realmente furioso com isto, é um insulto à nossa inteligência”, disse Hughes ao FT.

Entretanto, questionada sobre o tema pelo mesmo Financial Times, a universidade disse que a administração já tinha decidido em meados de Outubro suspender o plano. “A LSE tem discussões regulares sobre novos programas ou parcerias em potencial que fortaleçam a nossa investigação, ensino e exposição pública”, disse um porta-voz da LSE ao periódico britânico. “Após consulta aos colegas, os planos iniciais para um programa na China foram suspensos”, acrescentou.

Os professores da LSE sentiram que esta iniciativa poderia pôr em causa a liberdade académica. Os mesmos académicos dizem ter receio de que esta decisão criasse uma dependência excessiva em relação a doadores estrangeiros na universidade.

Não é a primeira vez que o caso se põe nesta escola. A universidade foi criticada em 2011 por aceitar doações de pessoas ligadas a Kadafi, ex-presidente da Líbia, entretanto falecido. O escândalo forçou, na época, à renúncia de Howard Davies, director da universidade.

Comprometer valores

Em relação a este possível investimento, os docentes temiam que a LSE estivesse “a comprometer os valores da escola”. O FT avança ainda que esta doação iria financiar investigações, apoiar novos cursos de graduação e pós-graduação em economia, política e sociedade chinesas, e seria supervisionada por um grupo consultivo de “indivíduos distintos da China”.

Os académicos também disseram ao Financial Times que acreditavam que esse comité excluiria indivíduos chineses considerados desfavoráveis ​​ou opositores ao Governo do Partido Comunista Chinês. “Não estarão incluídos indivíduos como Ai Weiwei ou como Joshua Wong”, disse Hughes, referindo-se ao artista dissidente chinês e ao líder pró-democracia de Hong Kong.

Relembre-se que Li, fundador da empresa de investimentos chinesa Chengwei Capital, disse que as alternativas à repressão da Praça de Tiananmen “teriam sido muito piores” e “a estabilidade resultante criou uma geração de crescimento e prosperidade”. O mesmo empresário já disse sobre Xi Jinping que aposta que o actual líder “mudará a China e o mundo para melhor”.

Por seu lado, o professor Hughes, em carta mandada à direcção da LSE, alerta ainda para que “uma doação de um indivíduo que se orgulha de ser um defensor do sistema autoritário da China mostra que os procedimentos existentes da escola para proteger nosso núcleo valores e reputação são inadequados”.

Li não quis comentar a notícia ao FT, e a LSE não respondeu em relação às críticas específicas de alguns académicos sobre o programa.