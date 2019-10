LMA com programa de música electrónica na noite de Halloween

Quatro DJs vão criar um ambiente “assustador” na madrugada de quinta-feira com um ‘live set’ composto de estilos musicais que vão do Drum&Bass ao Dubstep, passando pelo Jungle ou UK Garage. Segundo os Djs, o panorama da música electrónica em Macau evoluiu muito na última década e está a criar, neste momento, uma reputação à escala internacional.

pontofinalmacau@gmail.com

O Live Music Association (LMA) organiza na próxima quinta-feira uma festa temática para o Dia das Bruxas, intitulada ‘Bass’em Halloween Party’, com curadoria musical de quatro DJs em ascensão no panorama internacional que prometem criar um ambiente “assustador” na pista de dança. Com percursos musicais distintos, os DJs FAYE, N1D, Corrupt e Django vão controlar os batimentos cardíacos na noite de 31 de Outubro.

“São DJs locais de Macau e arredores. Já os vi através de um evento organizado pela Ecstatic Bass, e todos eles têm uma sonoridade assim para o assustador que se enquadra muito bem para uma festa temática de Halloween pela forma como conseguem construir um ambiente ‘spooky’”, começou por dizer Dickson Cheong, um dos organizadores do evento, em declarações ao PONTO FINAL.

Para o produtor da festa ‘Bass’em Halloween Party’, o público terá oportunidade de dançar ao ritmo de géneros musicais distintos como o UK Bass, Drum&Bass, UK Garage e Jungle, sempre numa “dark mood com travos misteriosos”. “Vamos apresentar uma sonoridade entre o sombrio e o hardcore”, afirmou N1D, um dos DJs, ao PONTO FINAL, sobre o programa musical da próxima quinta-feira à noite no LMA.

Questionado sobre o actual panorama da música electrónica em Macau, N1D refere que está a crescer como nunca, uma vez que os produtores musicais e DJs locais têm conseguido espalhar a sua música para fora da cidade. “Estamos cada vez mais conectados com outros músicos e editoras, não só de Hong Kong e da China, mas também pelo mundo fora. Desta forma podemos conseguir ter mais oportunidades, começa por referir N1D.

“Um produtor como o Burnie já tem faixas e um álbum editado através de uma editora inglesa, os sons electrónicos dos Evade conseguiram ser lançados através de uma editora japonesa. Nós [Ecstatic Bass] já tocámos num programa de rádio de Londres chamado Rinse FM. Podemos constatar que a criatividade está forte e em alta em comparação com outras cidades da região. Aqui temos boas produções, o que é espectacular para o nosso trabalho”, exemplificou N1D ao PONTO FINAL.

Em relação aos locais para passar música electrónica em Macau, o DJ N1D também viu melhorias desde o início do ano. “As festas na cidade estão cada vez a ficar maiores desde o início deste ano. Os promotores estão a aperceber-se que é possível ter sucesso em Macau com este tipo de evento. Perspectiva-se que Macau possa tornar-se num ponto de passagem obrigatório para artistas internacionais. Artistas como o DJ Krush vão actuar em Macau no próximo mês, o que será um sonho concretizado para muitos dos apreciadores de música electrónica locais que nunca imaginariam ter esta oportunidade”, conclui DJ N1D.