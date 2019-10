Inquérito LGBT: Sexo seguro e violência doméstica vistos à lupa

A Associação Arco-Íris lançou no passado sábado um questionário que tem como objectivo conhecer a comunidade LGBT de Macau, à semelhança daquilo que já tinha acontecido em 2016. Desta vez, indicou Jason Chao, foram incluídas questões sobre violência doméstica e sexo seguro. Sobre o jovem de Macau que foi impedido de casar com o companheiro em Taiwan, a associação diz que não há nada a fazer.

O inquérito, que tem como objectivo conhecer melhor a comunidade LGBT de Macau, foi lançado pela Associação Arco-Íris no passado sábado e vai estar online até ao dia 9 de Novembro. Anthony Lam, presidente da Associação Arco-Íris, indicou ao PONTO FINAL que “é difícil dizer” o que mudou nos últimos anos para a comunidade. Jason Chao, o responsável pelo inquérito, referiu que a violência doméstica e o sexo seguro são algumas das novidades relativamente ao inquérito feito em 2016.

“Fizemos algumas mudanças no questionário”, começou por referir Jason Chao, adiantando que, “em resposta ao facto de o Governo não ter alterado a lei da violência doméstica, no questionário quisemos incluir mais perguntas sobre a comunidade LGBT e sobre a violência doméstica”. Jason Chao refere-se ao facto de, após o inquérito de 2016 em que 6,6% dos inquiridos afirmaram que já tinham sido vítimas de violência doméstica, o Governo decidiu não incluir os casais do mesmo sexo na lei da violência doméstica. “A população de Macau talvez não tenha compreendido o conceito, então, no questionário enumerámos os vários tipos de violência doméstica”, afirmou o responsável pelo inquérito. O activista disse também que “desta vez foram incluídas questões sobre sexo seguro”. “Nos últimos inquéritos não abordámos esta questão”, lamentou.

O que mudou em três anos? “Ainda é muito cedo para dizer, vamos agora recolher os dados. Só saberemos os detalhes quando recolhermos os dados e os analisarmos”, respondeu o antigo presidente da Associação Novo Macau. Tal como Jason Chao, também Anthony Lam começa por dizer que não sabe o que mudou para a comunidade LGBT de Macau desde 2016: “É difícil dizer e esse também é um motivo para fazermos o inquérito outra vez. Acreditamos que fazer um inquérito é crucial para compreendermos a comunidade”. “Não é que não saibamos o que mudou, mas queremos ter dados científicos para apresentar à sociedade”, emendou. Na prática, “mudou muito pouco”. “Em termos de política, não temos visto grandes melhorias”.

Anthony Lam confessou ainda que este inquérito chega agora em 2019 por uma razão puramente prática. “Estamos a fazer o inquérito agora porque temos recursos humanos para o fazer”, indicou, completando: “Nós somos uma associação pequena e não temos muita gente a trabalhar connosco, já para não falar que não são pagos”.

Este questionário tem 47 perguntas e, segundo a estimativa da associação, deverá demorar em média entre cinco a 10 minutos a completar. O tratamento dos dados será feito por um estudante da Universidade de Macau que se associou à causa, com a supervisão de Jason Chao.

Entre as 47 perguntas, é questionado qual o género com o qual o inquirido se identifica, se já escondeu a sua orientação sexual de alguém, se acha que Macau tem legislação que proteja as pessoas de discriminação relativa à orientação sexual, se o inquirido já foi vítima de violência e se já teve relações desprotegidas. O inquérito está disponível no site https://survey.rainbow.mo/ e os resultados serão divulgados em meados de Novembro.

ESTUDO DA UMAC DIVIDE OPINIÕES

Relativamente ao estudo conduzido pelo professor da Universidade de Macau Spencer Li, divulgado na passada semana e onde se verifica que mais de 16% dos alunos universitários de Macau se identifica como homossexual, bissexual e outros, Jason Chao e Anthony Lam têm opiniões diferentes.

O presidente da Associação Arco-Íris diz que os resultados são “um pouco maiores do que o que estávamos à espera”, porque, “de acordo com os dados das Nações Unidas, cerca de 5% da população é homossexual”. “Ter 16% na universidade é mais do que esperávamos”, referiu. Contudo, desvalorizou: “Isto é só um número, acreditamos que é mais importante aquilo que a universidade pode dar a este grupo de pessoas em termos de apoio diário e compreensão”.

Já Jason Chao diz que “não é uma surpresa, de todo”. O activista a viver no Reino Unido aponta duas justificações: “Tem havido uma compreensão crescente sobre aquilo que é a orientação sexual entre os estudantes, o que é bom. Outra razão é o facto de a orientação sexual ser um espectro, portanto já não se pode falar apenas em homossexual e heterossexual”.

NADA A FAZER NO CASO DO CIDADÃO DE MACAU QUE NÃO PÔDE CASAR COM O COMPANHEIRO EM TAIWAN

Em Maio, Taiwan tornou-se no primeiro país asiático a reconhecer o direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. No início de Outubro, um residente de Macau foi impedido de casar em Taiwan com o seu companheiro taiwanês porque a lei do país diz que o casamento entre pessoas do mesmo sexo tem de ser entre pessoas residentes de jurisdições que reconhecem este direito.

Ao PONTO FINAL, Anthony Lam diz estar a acompanhar o caso, mas que não há nada a fazer: “Não há muito que possamos fazer, eles estão em Taiwan, apresentaram um recurso contra um Governo que não é Macau, então não há muito que possamos fazer”. “Mas claro que faz parte do nosso trabalho pressionar para que haja igualdade em Macau, nós seguimos essa direcção”, ressalvou. Jason Chao concordou, dizendo que “não há muito espaço para que Macau se envolva neste caso porque tem a ver com a lei taiwanesa”.