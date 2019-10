AFA organiza baile de máscaras debaixo de um luar, pintado a tinta-da-china

A expressão contemporânea em tinta-da-china de Hong Wai vai estar em exposição na galeria da AFA até 5 de Dezembro, com a inauguração de “By The Light Of The Moon” a coincidir com um baile de máscaras no Dia das Bruxas. A ilusão de montanhas transformadas em silhuetas femininas e florestas pintadas a tinta-da-china, sob o brilho prateado da lua cheia, são alguns dos traços característicos do trabalho desenvolvido pela artista plástica chinesa, radicada em França.

A Associação Art For All (AFA) inaugura na próxima quinta-feira, pelas 18h30, uma exposição individual de Hong Wai que reúne um conjunto de obras de arte das séries “Paisagem Feminina” e “Luar” da artista plástica de Macau. Com curadoria de Alice Kok, presidente da AFA, a mostra “By The Light Of The Moon” vai estar patente ao público até 5 de Dezembro, e apresenta a evolução de um novo conceito de expressão contemporânea com tinta-da-china, criado por Hong Wai.

“Ela adoptou este conceito de paisagem a tinta-da-china com corpos femininos, e essa combinação continuou a desenvolver-se. Depois da série de paisagens, as séries mais recentes são sobre florestas”, começou por explicar Alice Kok ao PONTO FINAL.

Na série “Paisagem Feminina”, Hong Wai recorre a técnicas da pintura tradicional chinesa para criar, através do pincel, uma paisagem montanhosa que rapidamente se transforma num aglomerado de silhuetas femininas, em lingerie misteriosa e sensual. “Estas séries são um esforço consistente de romper com a forma tradicional da pintura chinesa, e, ao mesmo tempo, usar a tinta-da-china como técnica principal”, referiu Alice Kok sobre a construção pictórica de Hong Wai.

Depois de criar cordilheiras rendilhadas a tinta-da-china, numa declaração de feminismo na pintura tradicional chinesa, o conceito de Hong Wai voltou-se para a natureza e para a pintura em composição fotográfica. “Na série da floresta, ela pinta na composição tendo como base a fotografia, a composição de fotografia. Os cenários da floresta são misteriosos, místicos até. Esse tipo de atmosfera da floresta é um bocadinho aterradora, mesmo a forma como ela descreve a luz nestas pinturas de florestas vai combinar, muito bem, com a noite do Halloween, em que fantasmas e vampiros andam à solta”, acrescentou Alice Kok.

Para a presidente da AFA, a incorporação da técnica de tinta-da-china na composição fotográfica pode ser encarada como uma tentativa da artista de afastar-se de algumas tradições, mantendo, no entanto, o espírito da pintura tradicional chinesa de meditação. “Ao fazer isto, à sua maneira, ela está quase a meditar, e isto vem desde a forma até ao espírito. O que é a essência da pintura a tinta chinesa? Acho que este processo de exploração é o meio, e vale a pena a nossa observação e discussão”, disse Alice Kok.

No dia da inauguração da exposição de Hong Wai, a AFA organiza também uma festa de celebração do Dias das Bruxas, aberta a todas as pessoas, no Art Garden, a partir das 19h30. “Como se vai celebrar o Dia das Bruxas, tivemos a ideia que poderíamos ter uma festa no Art Garden, e o tema é sobre a temática do Halloween. A festa é aberta a todas as pessoas, mediante inscrição no próprio dia, ou na véspera do evento. Teremos profissionais de maquiagem, das 19h30 às 21h30, para pessoas que não saibam maquilhar-se, e teremos ainda um DJ, comida e bebidas”, concluiu Alice Kok ao PONTO FINAL.