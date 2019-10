Sulu Sou quer revisão do sistema de folgas na função pública

Deputado pró-democracia desafia Governo a proceder à revisão do sistema de compensação suplementar. Sulu Sou quer mais equidade entre funcionários por turnos das forças de segurança e restante função pública.

Sulu Sou, vice-presidente da Associação Novo Macau, pede uma revisão do sistema de compensação suplementar da função pública, assinalando, numa interpelação escrita enviada ao Executivo, o que diz serem as contradições do secretário para a Segurança, quando este afirmou que os funcionários que recebem compensações suplementares não têm direito a uma folga depois de trabalhar em dia feriado.

Na interpelação, ontem remetida às redacções, Sulu Sou começa por referir que os turnos das forças de segurança estão sujeitos a um sistema diferente dos outros funcionários públicos, e que essa situação tem gerado polémica, nomeadamente na questão das folgas suplementares para quem trabalha nos feriados. “Quando irá o Governo rever o sistema de compensação suplementar? Irá considerar activamente a inclusão dos funcionários por turnos das forças de segurança no sistema geral das horas normais de trabalho, horas extraordinárias e trabalho por turnos dos outros funcionários públicos?”, questionou o deputado.

Sulu Sou recordou que o secretário para a Segurança afirmou que os trabalhadores por turnos não têm direito a folgas suplementares por trabalharem em dias de feriados, uma vez que recebem uma remuneração suplementar em compensação pelo trabalho extraordinário. “Quanto aos outros funcionários públicos, em geral, que trabalham nas forças de segurança, se trabalharem em dias de feriado, têm direito a uma folga compensatória”, refere Sulu Sou sobre as declarações de Wong Sio Chak.

O democrata indica que está estipulado no Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública que “os trabalhadores por turnos podem ser requeridos para trabalhar mais de 44 horas por semana, tendo direito a um salário suplementar mensal equivalente a 100 pontos do salário da função pública”. No entanto, Sulu Sou assinala também que “embora os funcionários públicos das forças de segurança tenham as 36 horas de trabalho normal, por semana, também têm a opção de trabalhar fora do horário normal de trabalho, nomeadamente, na fiscalização de trânsito ou como integrante de uma equipa de segurança em actividades especiais”, para depois acrescentar que “um grande número deles trabalha, assim, mais de 44 horas por semana, portanto, também pode receber uma compensação suplementar”.

“Os funcionários públicos das forças de segurança beneficiaram de folgas suplementares no âmbito do regime geral. Para além disso, ainda têm o direito de trabalhar mais de 44 horas por semana, pelo que, ao mesmo tempo, podem cobrar um subsídio suplementar. O Governo reconhece que existe uma compensação desigual entre os dois? Quando é que os restantes funcionários por turnos irão beneficiar da folga de feriado público em que trabalharam sem discriminação?”, questionou o deputado.